https://ukraina.ru/20230801/1048400502.html

Танки, но не те. Что на самом деле происходит с поставками Abrams Украине

Танки, но не те. Что на самом деле происходит с поставками Abrams Украине - 01.08.2023 Украина.ру

Танки, но не те. Что на самом деле происходит с поставками Abrams Украине

Американский танк М1 назван в честь генерала Крейтона У. Абрамса – одного из лучших американских танковых командиров времён II Мировой войны, а позже – командующего войсками США во Вьетнаме

2023-08-01T14:13

2023-08-01T14:13

2023-08-01T14:13

эксклюзив

украина

россия

война

сша

танки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103384/67/1033846720_0:184:3009:1876_1920x0_80_0_0_a7150f539558bcf2895c974851d05833.jpg

Считается одним из наиболее продвинутых танков в мире и иконой для разнообразных любителей всего американского.О решении таки передать американские танки Украины президент США Джозеф Байден заявил ещё 25 января. До этого американцы сомневались в возможности и целесообразности поставок танков на Украину, а попытка Владимира Зеленского потребовать танки в ходе декабрьского визита в США внешне закончилась ничем. Но, на самом деле, американская администрация просто не хотела, чтобы процесс передачи техники выглядел как уступка украинским требованиям – непедагогично.В мае США поставили 31 танк (штат украинского батальона) М1А1 в Германию для обучения украинских экипажей. Это машины со складского хранения – более современные машины М1А2 должны быть специально произведены (насколько известно, в США сейчас отсутствует полный цикл производства танков – речь идёт только о замене оборудования в готовом корпусе), но от этой идеи решили отказаться ещё в марте – слишком сильно затягивался процесс.27 июля издание Polotico сообщило, что в августе-сентябре Украина получит установочную партию из 6-8 танков М1А1 с тем, чтобы принять участие в контрнаступлении. Подтверждено, что общий объём поставок в 31 машину – менее 10% от поставок танков на Украину в 2022 году. Уже тогда было заявлено, что с танков снимут секретное оборудование, включая элементы броневой защиты из обеднённого урана.31 июля эту информацию подтвердил Newsweek – танки будут поставлены в сентябре, причём это будет старая версия, со снятой секретной электроникой и урановой бронёй. В отличие от М1А2 у этих танков изначально отсутствует интегрированная цифровая система управления и боевого использования. И, судя по всему, это будут не те танки, на которых украинские танкисты учились в Германии – в августе машины только должны быть переданы с хранения на ремонт и комплектацию.Издание цитирует генерал-лейтенанта Дугласа Симса, который заявил, что "Абрамсы, безусловно, изменят ситуацию на поле боя".Разумеется, "Абрамсы", тем более – в таком смехотворном количестве (да пусть бы и целый батальон) ничего на поле боя не поменяют, как не поменяли "леопарды" и "челленджеры" (последние, кстати, в боевых действиях вроде бы не использовали – разве что с закрытых позиций, как, по утверждениям СМИ, используются российские "Арматы"). Даже при том, что в целом американские танки считаются лучше защищёнными, чем немецкие.Что касается демонтажа части оборудования, то это обычная практика, которая начала использоваться ещё до СВО. В частности, пресловутые "джавелины" передавались в экспортной версии – без компонентов, которые считаются секретными. В прошлом году также без секретного оборудования поставлялись польские танки Т-72M1R, бронеавтомобили Stryker, часть гаубиц М777 (у другой части цифровые блоки наводки были на месте) и т.п.Связаны такие ограничения с чисто рациональными соображениями.Во-первых, к части оборудования украинские военные просто не имеют допуска – речь идёт об оборудовании, которое используется только в армиях стран НАТО (в основном – радиообмен, системы "свой-чужой" и т.п.). Правда, это оборудование к самому важному всё же не относится.Во-вторых, подготовка для полноценного использования современных цифровых систем, как представляется, должна быть более системной, чем 10 месяцев на немецком полигоне. Собственно, отсутствие у украинских военных (особенно – призванных из запаса) соответствующих компетенций и было причиной того, почему долго тянули с поставками. Более того, как считается, большая часть современных систем оружия ("хаймарсы", системы ПВО, РЭБ и т.п.) обслуживаются наёмниками. Правда, достаточно убедительных доказательств этого публике не предоставляется.В-третьих, присутствует риск того, что соответствующее оборудование попадёт в руки российских военных и позволит выработать методики борьбы с ними.По этим трём причинам Запад поставляет на Украину оружие. Но не системы вооружения. Потому что танк, кроме самого танка, включает в себя инфраструктуру снабжения, технического обслуживания, управления и связи, навесное оборудование (минные тралы, бульдозерные ножи и т.п.), транспорт (танки к месту применения сами не ездят) и многое другое. В результате поставок полного комплекса стоимость оружия растёт многократно (а платит, не забываем, вовсе не Украина – у неё денег нет), требуется готовить уже не только танкистов, но также специалистов по обслуживанию, ремонту и калибровке оборудования, командный состав и т.п. А это требует гораздо больше времени.С другой стороны, правда, использование техники с ограниченной комплектацией и в небольшом количестве практически к нулю сводит возможность её обкатки в реальных боевых условиях.

https://ukraina.ru/20230130/1043079781.html

https://ukraina.ru/20230729/1048348319.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

эксклюзив, украина, россия, война, сша, танки