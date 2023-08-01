Танки, но не те. Что на самом деле происходит с поставками Abrams Украине - 01.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230801/1048400502.html
Танки, но не те. Что на самом деле происходит с поставками Abrams Украине
Танки, но не те. Что на самом деле происходит с поставками Abrams Украине - 01.08.2023 Украина.ру
Танки, но не те. Что на самом деле происходит с поставками Abrams Украине
Американский танк М1 назван в честь генерала Крейтона У. Абрамса – одного из лучших американских танковых командиров времён II Мировой войны, а позже – командующего войсками США во Вьетнаме
2023-08-01T14:13
2023-08-01T14:13
эксклюзив
украина
россия
война
сша
танки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103384/67/1033846720_0:184:3009:1876_1920x0_80_0_0_a7150f539558bcf2895c974851d05833.jpg
Считается одним из наиболее продвинутых танков в мире и иконой для разнообразных любителей всего американского.О решении таки передать американские танки Украины президент США Джозеф Байден заявил ещё 25 января. До этого американцы сомневались в возможности и целесообразности поставок танков на Украину, а попытка Владимира Зеленского потребовать танки в ходе декабрьского визита в США внешне закончилась ничем. Но, на самом деле, американская администрация просто не хотела, чтобы процесс передачи техники выглядел как уступка украинским требованиям – непедагогично.В мае США поставили 31 танк (штат украинского батальона) М1А1 в Германию для обучения украинских экипажей. Это машины со складского хранения – более современные машины М1А2 должны быть специально произведены (насколько известно, в США сейчас отсутствует полный цикл производства танков – речь идёт только о замене оборудования в готовом корпусе), но от этой идеи решили отказаться ещё в марте – слишком сильно затягивался процесс.27 июля издание Polotico сообщило, что в августе-сентябре Украина получит установочную партию из 6-8 танков М1А1 с тем, чтобы принять участие в контрнаступлении. Подтверждено, что общий объём поставок в 31 машину – менее 10% от поставок танков на Украину в 2022 году. Уже тогда было заявлено, что с танков снимут секретное оборудование, включая элементы броневой защиты из обеднённого урана.31 июля эту информацию подтвердил Newsweek – танки будут поставлены в сентябре, причём это будет старая версия, со снятой секретной электроникой и урановой бронёй. В отличие от М1А2 у этих танков изначально отсутствует интегрированная цифровая система управления и боевого использования. И, судя по всему, это будут не те танки, на которых украинские танкисты учились в Германии – в августе машины только должны быть переданы с хранения на ремонт и комплектацию.Издание цитирует генерал-лейтенанта Дугласа Симса, который заявил, что "Абрамсы, безусловно, изменят ситуацию на поле боя".Разумеется, "Абрамсы", тем более – в таком смехотворном количестве (да пусть бы и целый батальон) ничего на поле боя не поменяют, как не поменяли "леопарды" и "челленджеры" (последние, кстати, в боевых действиях вроде бы не использовали – разве что с закрытых позиций, как, по утверждениям СМИ, используются российские "Арматы"). Даже при том, что в целом американские танки считаются лучше защищёнными, чем немецкие.Что касается демонтажа части оборудования, то это обычная практика, которая начала использоваться ещё до СВО. В частности, пресловутые "джавелины" передавались в экспортной версии – без компонентов, которые считаются секретными. В прошлом году также без секретного оборудования поставлялись польские танки Т-72M1R, бронеавтомобили Stryker, часть гаубиц М777 (у другой части цифровые блоки наводки были на месте) и т.п.Связаны такие ограничения с чисто рациональными соображениями.Во-первых, к части оборудования украинские военные просто не имеют допуска – речь идёт об оборудовании, которое используется только в армиях стран НАТО (в основном – радиообмен, системы "свой-чужой" и т.п.). Правда, это оборудование к самому важному всё же не относится.Во-вторых, подготовка для полноценного использования современных цифровых систем, как представляется, должна быть более системной, чем 10 месяцев на немецком полигоне. Собственно, отсутствие у украинских военных (особенно – призванных из запаса) соответствующих компетенций и было причиной того, почему долго тянули с поставками. Более того, как считается, большая часть современных систем оружия ("хаймарсы", системы ПВО, РЭБ и т.п.) обслуживаются наёмниками. Правда, достаточно убедительных доказательств этого публике не предоставляется.В-третьих, присутствует риск того, что соответствующее оборудование попадёт в руки российских военных и позволит выработать методики борьбы с ними.По этим трём причинам Запад поставляет на Украину оружие. Но не системы вооружения. Потому что танк, кроме самого танка, включает в себя инфраструктуру снабжения, технического обслуживания, управления и связи, навесное оборудование (минные тралы, бульдозерные ножи и т.п.), транспорт (танки к месту применения сами не ездят) и многое другое. В результате поставок полного комплекса стоимость оружия растёт многократно (а платит, не забываем, вовсе не Украина – у неё денег нет), требуется готовить уже не только танкистов, но также специалистов по обслуживанию, ремонту и калибровке оборудования, командный состав и т.п. А это требует гораздо больше времени.С другой стороны, правда, использование техники с ограниченной комплектацией и в небольшом количестве практически к нулю сводит возможность её обкатки в реальных боевых условиях.
https://ukraina.ru/20230130/1043079781.html
https://ukraina.ru/20230729/1048348319.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103384/67/1033846720_153:0:2766:1960_1920x0_80_0_0_91bff2eb7c936361ba26a3016abfc7f7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, война, сша, танки
Эксклюзив, Украина, Россия, война, США, танки

Танки, но не те. Что на самом деле происходит с поставками Abrams Украине

14:13 01.08.2023
 
© commons.wikimedia.org / U.S. Navy photo by Photographer’s Mate 1st Class Ted BanksАбрамс
Абрамс - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© commons.wikimedia.org / U.S. Navy photo by Photographer’s Mate 1st Class Ted Banks
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Американский танк М1 назван в честь генерала Крейтона У. Абрамса – одного из лучших американских танковых командиров времён II Мировой войны, а позже – командующего войсками США во Вьетнаме
Считается одним из наиболее продвинутых танков в мире и иконой для разнообразных любителей всего американского.
О решении таки передать американские танки Украины президент США Джозеф Байден заявил ещё 25 января. До этого американцы сомневались в возможности и целесообразности поставок танков на Украину, а попытка Владимира Зеленского потребовать танки в ходе декабрьского визита в США внешне закончилась ничем.
Но, на самом деле, американская администрация просто не хотела, чтобы процесс передачи техники выглядел как уступка украинским требованиям – непедагогично.
В мае США поставили 31 танк (штат украинского батальона) М1А1 в Германию для обучения украинских экипажей. Это машины со складского хранения – более современные машины М1А2 должны быть специально произведены (насколько известно, в США сейчас отсутствует полный цикл производства танков – речь идёт только о замене оборудования в готовом корпусе), но от этой идеи решили отказаться ещё в марте – слишком сильно затягивался процесс.
27 июля издание Polotico сообщило, что в августе-сентябре Украина получит установочную партию из 6-8 танков М1А1 с тем, чтобы принять участие в контрнаступлении.
Подтверждено, что общий объём поставок в 31 машину – менее 10% от поставок танков на Украину в 2022 году. Уже тогда было заявлено, что с танков снимут секретное оборудование, включая элементы броневой защиты из обеднённого урана.
Абрамс - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 05:53Чем воюют на Украине
"Броня крепка и танки наши быстры". Но и НАТОвские Леопарды, Абрамсы и Челленджеры - грозное оружиеЧто представляют собой танки НАТО, которые Альянс собирается перебросить в зону боевых действий на Украину и что Россия может этому противопоставить
31 июля эту информацию подтвердил Newsweek – танки будут поставлены в сентябре, причём это будет старая версия, со снятой секретной электроникой и урановой бронёй. В отличие от М1А2 у этих танков изначально отсутствует интегрированная цифровая система управления и боевого использования.
И, судя по всему, это будут не те танки, на которых украинские танкисты учились в Германии – в августе машины только должны быть переданы с хранения на ремонт и комплектацию.
Издание цитирует генерал-лейтенанта Дугласа Симса, который заявил, что "Абрамсы, безусловно, изменят ситуацию на поле боя".
Разумеется, "Абрамсы", тем более – в таком смехотворном количестве (да пусть бы и целый батальон) ничего на поле боя не поменяют, как не поменяли "леопарды" и "челленджеры" (последние, кстати, в боевых действиях вроде бы не использовали – разве что с закрытых позиций, как, по утверждениям СМИ, используются российские "Арматы").
Даже при том, что в целом американские танки считаются лучше защищёнными, чем немецкие.
Что касается демонтажа части оборудования, то это обычная практика, которая начала использоваться ещё до СВО. В частности, пресловутые "джавелины" передавались в экспортной версии – без компонентов, которые считаются секретными.
В прошлом году также без секретного оборудования поставлялись польские танки Т-72M1R, бронеавтомобили Stryker, часть гаубиц М777 (у другой части цифровые блоки наводки были на месте) и т.п.
Связаны такие ограничения с чисто рациональными соображениями.
Во-первых, к части оборудования украинские военные просто не имеют допуска – речь идёт об оборудовании, которое используется только в армиях стран НАТО (в основном – радиообмен, системы "свой-чужой" и т.п.). Правда, это оборудование к самому важному всё же не относится.
Во-вторых, подготовка для полноценного использования современных цифровых систем, как представляется, должна быть более системной, чем 10 месяцев на немецком полигоне.
Собственно, отсутствие у украинских военных (особенно – призванных из запаса) соответствующих компетенций и было причиной того, почему долго тянули с поставками. Более того, как считается, большая часть современных систем оружия ("хаймарсы", системы ПВО, РЭБ и т.п.) обслуживаются наёмниками. Правда, достаточно убедительных доказательств этого публике не предоставляется.
В-третьих, присутствует риск того, что соответствующее оборудование попадёт в руки российских военных и позволит выработать методики борьбы с ними.
- РИА Новости, 1920, 29.07.2023
29 июля, 14:05
Головная боль для ремонтника. Российские специалисты осмотрели трофейные танки НАТО и вынесли вердиктПул специалистов из компаний оборонно-промышленного комплекса России изучает трофейную западную технику, которая оказалась в руках российских военных в ходе отражения атак ВСУ. Об этом со ссылкой на источник, близкий к ситуации, сообщило РИА Новости
По этим трём причинам Запад поставляет на Украину оружие. Но не системы вооружения. Потому что танк, кроме самого танка, включает в себя инфраструктуру снабжения, технического обслуживания, управления и связи, навесное оборудование (минные тралы, бульдозерные ножи и т.п.), транспорт (танки к месту применения сами не ездят) и многое другое.
В результате поставок полного комплекса стоимость оружия растёт многократно (а платит, не забываем, вовсе не Украина – у неё денег нет), требуется готовить уже не только танкистов, но также специалистов по обслуживанию, ремонту и калибровке оборудования, командный состав и т.п.
А это требует гораздо больше времени.
С другой стороны, правда, использование техники с ограниченной комплектацией и в небольшом количестве практически к нулю сводит возможность её обкатки в реальных боевых условиях.
 
ЭксклюзивУкраинаРоссиявойнаСШАтанки
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:51"Слышу, взбесилась Польша": Лукашенко рассказал, что делают "вагнеровцы" в Белоруссии
15:33ЕС призывает Россию не отвечать на атаки украинских беспилотников
15:08У нас там один "Алеша"...: экипаж танка, в одиночку победившего целую бронегруппу ВСУ, наградят
14:55Владимир Киселёв о наградах за подбитые "Леопарды" и о том, чему шоу-бизнесу надо учиться у Сталина
14:44Кобахидзе обвинил грузинских журналистов в провокациях по отношению к российским туристам
14:26Крым обойдется и без воды из Днепра - Аксенов
14:25Василий Дандыкин: Черноморский флот устроит украино-британскому десанту на Крым новый "остров Змеиный"
14:23В Кремле восхитились подвигом экипажа танка с позывным "Алеша"
14:20Колебание цен на нефть из-за украинского конфликта лишило "Бритиш Петролеум" половины прибыли
14:17Лукашенко рассказал, кого можно лишить гражданства родной страны
14:13Танки, но не те. Что на самом деле происходит с поставками Abrams Украине
14:07Дорога временщика. Зеленский прошел путь от "королевы попрошаек" до банкрота-нахлебника
14:00"Перевалочная база": Как Россия поражает бронированный кулак ВСУ под Харьковом. Видео
13:54Уроборос: 100 лет началу приучения украинцев к украинскому
13:49План на случай "смерти Зеленского". Главное на Украине на 14:00 1 августа
13:37"Покемон" готовится к обороне. Как переобулись британские СМИ
13:21Чем воюют на Украине. "Бобры" за работой в зоне СВО
12:59Депутат Гурулев: Атаками БПЛА Киев не обрушит доверие россиян к армии и президенту
12:48"Меры принимаются": Песков рассказал об угрозе ударов беспилотников в Москве
12:37Депутат Гурулев призвал устроить "прилюдную порку" диверсантам в РФ
Лента новостейМолния