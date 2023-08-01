https://ukraina.ru/20230801/1048371775.html
Дело не в рельсах. Военный эксперт объяснил, куда должна бить Россия, чтобы перерубить логистику ВСУ
Дело не в рельсах. Военный эксперт объяснил, куда должна бить Россия, чтобы перерубить логистику ВСУ - 01.08.2023 Украина.ру
Дело не в рельсах. Военный эксперт объяснил, куда должна бить Россия, чтобы перерубить логистику ВСУ
Обычный подрыв железнодорожного полотна приведёт к временным неприятностям и трудностям противника, но не нанесёт ущерба логистике ВСУ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-08-01T05:00
2023-08-01T05:00
2023-08-01T05:00
новости
логистика
всу
железные дороги
поезда
поставки
вс рф
украина
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Точечный подрыв железнодорожного полотна не нарушит снабжение ВСУ. Для этого необходимо уничтожать конкретный эшелон с вооружением на конкретной станции на Украине, рассказал эксперт.Подрыв полотна приведет к тому, что просто вагоны съедут с рельсов, но не взорвутся. И танк не развалится, если он съедет на бок с платформы. Потому что это серьезная техника, способная выдерживать тяготы и лишения армейской службы, подчеркнул историк.Подрыв железнодорожного полотна ведет лишь к временным неприятностям и трудностям ВСУ. Взорванные пути заменить намного легче, чем подорванный мост. Поэтому бессмысленно тратить ракеты и рисковать жизнями российских летчиков просто для того, чтобы бить по рельсам, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230722/1048169490.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, логистика, всу, железные дороги, поезда, поставки, вс рф, украина
Новости, логистика, ВСУ, железные дороги, поезда, поставки, ВС РФ, Украина
Дело не в рельсах. Военный эксперт объяснил, куда должна бить Россия, чтобы перерубить логистику ВСУ
Обычный подрыв железнодорожного полотна приведёт к временным неприятностям и трудностям противника, но не нанесёт ущерба логистике ВСУ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Точечный подрыв железнодорожного полотна не нарушит снабжение ВСУ. Для этого необходимо уничтожать конкретный эшелон с вооружением на конкретной станции на Украине, рассказал эксперт.
Подрыв полотна приведет к тому, что просто вагоны съедут с рельсов, но не взорвутся. И танк не развалится, если он съедет на бок с платформы. Потому что это серьезная техника, способная выдерживать тяготы и лишения армейской службы, подчеркнул историк.
"Поэтому пущенный под откос [украинский] эшелон чаще всего не приносит такого вреда, как это разрекламировали наши партизаны в своих мемуарах. Техника упала, потом приехала эвакуационная машина, а потом ее подшаманили ремонтные службы", - подчеркнул Полищук.
Подрыв железнодорожного полотна ведет лишь к временным неприятностям и трудностям ВСУ. Взорванные пути заменить намного легче, чем подорванный мост. Поэтому бессмысленно тратить ракеты и рисковать жизнями российских летчиков просто для того, чтобы бить по рельсам, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь