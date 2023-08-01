https://ukraina.ru/20230801/1048336773.html

Политэксперт о том, почему Польша любит Львов, а нужны- ей колонии в Белоруссии и Прибалтике

Политэксперт о том, почему Польша любит Львов, а нужны- ей колонии в Белоруссии и Прибалтике - 01.08.2023 Украина.ру

Политэксперт о том, почему Польша любит Львов, а нужны- ей колонии в Белоруссии и Прибалтике

Львов – это просто болезненная для поляков историческая тема, но Варшава не стремится завоевать Западную Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2023-08-01T04:27

2023-08-01T04:27

2023-08-01T04:27

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львов

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прибалтика

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Польша не хочет завоевать Западную Украину. Львов – это сложная история для поляков. Это весьма значимые территории, за которые они сражались и умирали. В целом амбиции польских политиков куда больше, считает Безпалько.Польские элиты стремятся к границе 1872 года (граница Речи Посполитой до ее раздела). Но не в составе Польши, а в составе конфедерации, где есть Польша в качестве метрополии, а есть колонии в виде Белоруссии, Малороссии и Прибалтики, считает политолог.Если это получится, польский язык будет государственным, а через пару поколений эти люди на Украине если и не станут поляками, то будут стремиться уехать в Краков из Жмеринки, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230728/1048322778.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, польша, львов, белоруссия, прибалтика, колонии