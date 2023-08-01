Политэксперт о том, почему Польша любит Львов, а нужны- ей колонии в Белоруссии и Прибалтике - 01.08.2023 Украина.ру
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Политэксперт о том, почему Польша любит Львов, а нужны- ей колонии в Белоруссии и Прибалтике
Политэксперт о том, почему Польша любит Львов, а нужны- ей колонии в Белоруссии и Прибалтике - 01.08.2023 Украина.ру
Политэксперт о том, почему Польша любит Львов, а нужны- ей колонии в Белоруссии и Прибалтике
Львов – это просто болезненная для поляков историческая тема, но Варшава не стремится завоевать Западную Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2023-08-01T04:27
2023-08-01T04:27
новости
польша
львов
белоруссия
прибалтика
колонии
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Польша не хочет завоевать Западную Украину. Львов – это сложная история для поляков. Это весьма значимые территории, за которые они сражались и умирали. В целом амбиции польских политиков куда больше, считает Безпалько.Польские элиты стремятся к границе 1872 года (граница Речи Посполитой до ее раздела). Но не в составе Польши, а в составе конфедерации, где есть Польша в качестве метрополии, а есть колонии в виде Белоруссии, Малороссии и Прибалтики, считает политолог.Если это получится, польский язык будет государственным, а через пару поколений эти люди на Украине если и не станут поляками, то будут стремиться уехать в Краков из Жмеринки, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230728/1048322778.html
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новости, польша, львов, белоруссия, прибалтика, колонии
Новости, Польша, Львов, Белоруссия, Прибалтика, колонии

Политэксперт о том, почему Польша любит Львов, а нужны- ей колонии в Белоруссии и Прибалтике

04:27 01.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк"Марш независимости" в Варшаве
Марш независимости в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Львов – это просто болезненная для поляков историческая тема, но Варшава не стремится завоевать Западную Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
Польша не хочет завоевать Западную Украину. Львов – это сложная история для поляков. Это весьма значимые территории, за которые они сражались и умирали. В целом амбиции польских политиков куда больше, считает Безпалько.
Польские элиты стремятся к границе 1872 года (граница Речи Посполитой до ее раздела). Но не в составе Польши, а в составе конфедерации, где есть Польша в качестве метрополии, а есть колонии в виде Белоруссии, Малороссии и Прибалтики, считает политолог.
"Польша хотела бы просто включить в сферу своего влияния эту большую буферную зону на территории бывшей Речи Посполитой от Эстонии до Черного моря. Это то, о чем мечтал Пилсудский", - подчеркнул Безпалько.
Если это получится, польский язык будет государственным, а через пару поколений эти люди на Украине если и не станут поляками, то будут стремиться уехать в Краков из Жмеринки, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 28.07.2023
28 июля, 10:26
Когда Польша может развязать войну с РоссиейХотя власти Польши постоянно говорят об "оборонительной войне" с Россией, однако резкое увеличение численности армии и закупка тяжёлого вооружения свидетельствуют о подготовке к войне наступательной
 
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