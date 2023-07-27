https://ukraina.ru/20230727/1048281385.html

Богдан Безпалько: "Вагнер" "локально" спасает Белоруссию от Польши, пока Россия выбивает ВСУ из Одессы

Богдан Безпалько: "Вагнер" "локально" спасает Белоруссию от Польши, пока Россия выбивает ВСУ из Одессы - 27.07.2023 Украина.ру

Богдан Безпалько: "Вагнер" "локально" спасает Белоруссию от Польши, пока Россия выбивает ВСУ из Одессы

Польша не хочет завоевать западную Украину. Львов– это просто болезненная для поляков историческая тема. Это весьма значимые для их истории территории, за... Украина.ру, 27.07.2023

2023-07-27T05:44

2023-07-27T05:44

2023-07-27T05:44

интервью

россия

польша

сво

владимир путин

лукашенко

украина

белоруссия

всу

западная украина

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Польша не хочет завоевать западную Украину. Львов– это просто болезненная для поляков историческая тема. Это весьма значимые для их истории территории, за которые они сражались и умирали. В целом амбиции польских политиков куда больше. Они стремятся к границе 1872 года (граница Речи Посполитой до ее раздела). Но не в составе Польши, а в составе конфедерации, где есть Польша в качестве метрополии, а есть колонии в виде Белоруссии, Малороссии и Прибалтики, считает политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан БезпалькоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.За последнее время Россия и Белоруссия серьезно ужесточили свою риторику в отношении Польши. Владимир Путин заявлял, что украинского пушечного мяса Западу уже недостаточно, Запад планирует пустить в ход поляков, литовцев и "всех, кого не жалко". Он также напомнил, что западные территории нынешней Польши - подарок Сталина. В свою очередь Александр Лукашенко сказал, что бойцы группы "Вагнер" хотели бы прогуляться на экскурсию в Варшаву, отметив также, что для Минска категорически неприемлем сценарий, при котором Польша аннексирует западноукраинские территории.- Богдан, почему лидеры двух государств именно сейчас так жестко стали высказываться в отношении Польши и ее планов в украинском конфликте?- Это наши ответные действия. Просто, нам они непривычны, поскольку российское руководство в основном высказывается доброжелательно и мирно.Активность Польши на восточном направлении сейчас очень возросла. Польша де-факто воюет с Россией на территории Украины силами ограниченного контингента. По некоторым данным, в зоне СВО погибли порядка 2 тысяч польских граждан. А на территорию Белоруссии Польша точит зубы даже сильнее, чем на территорию Западной Украины. И это тоже внушает ряд опасений.Что касается "вагнеровцев", то я не думаю, что теми силами, которые сейчас перебазировались в Белоруссию, они смогут атаковать Польшу с ее 150 тысячной армией и оружейным хабом. Но если Варшава проявит желание вторгнуться на территорию Белоруссии, "вагнеровцы" очень хорошо о себе заявят.Меня больше впечатляет, что наши политики стали чаще апеллировать к нашей истории. Они постоянно вспоминают о западноукраинских и русских землях. Это апелляция к российскому прошлому, которое объединяет все режимы. Николай Второй и Сталин воевали с Японией и Германией. Павел I враждовал с британцами, мы враждуем с США и Великобританией. Геополитика – вещь не новая. Любой российский лидер будет сталкиваться с теми же вызовами. Поэтому я не вижу проблем с тем, что мы какие-то земли считаем своими.Израиль возник в 1940е годы через много сотен лет после того, как он был уничтожен на этих территориях. Почему мы не можем вспоминать о русских землях на западных границах? - Что же такого именно сейчас сделала Польша, что мы так обратили на нее внимание? Ведь поставки оружия и наемники были все время с начала СВО.- Риторика польских лидеров стала чрезвычайно агрессивной. По мнению Варшавы, компромисс с Москвой невозможен, а Россия должна быть уничтожена. Польские элитарии даже в частных разговорах с российскими экспертами прямо говорили, что хотят самоубийства России или ее убийства с помощью внешних сил.Более того, Польша наращивает усилия, которые могут прямо привести к конфликту России с НАТО или отдельными его странами. Поэтому заявления Путина и Лукашенко призваны купировать эти устремления.Не надо силами каких-то государств пытаться нанести России поражение на украинском фронте. Даже если у вас возникло такое искушение, когда вы вдруг осознали свою небывалую мощь и почувствовали благоприятный исторический момент, не забывайте про судьбу одной страны, которая попробовала это сделать в 1941 году и проиграла. Это может быть опасно и для Польши, и для Литвы, и для той же Германии. Но именно Варшава сейчас выступает как один из самых крикливых поджигателей войны.Желание польских элитариев понятно. Они хотят получить в зону своего исключительного влияния Украину, Белоруссию и Прибалтику. Украину они уже получили (Зеленский сам с этим согласен), страны Балтии не представляют из себя значимого явления, а Белоруссия для них как бельмо на глазу.Поэтому у поляков есть большой соблазн устроить если не внешнюю интервенцию в Белоруссии, то организовать мятеж внутри республики, который будет поддержан польскими силами специальных операций. С этим контингентом 10-30 тысяч "вагнеровцев" справятся легко. Это жесткие люди, которые привыкли убивать. Это не 18-летние парни, которые попали в белорусскую армию по призыву.- Есть аргумент, что Польша не полезет в Белоруссию до тех пор, пока у них будет находиться в тылу Калининград.- Жесткая риторика Путина и Лукашенко объясняется в том числе серьезными угрозами для Калининграда. Но если поляки не смогут взять Калининград быстро, то они попадут в очень тяжелую ситуацию, атаковав Белоруссию и Калининград одновременно.Здесь немножко выбивается фактор вагнеровцев. "Вагнер" не сможет уничтожить польскую армию. Но "Вагнер" может жестко и быстро выполнять локальные задачи. Они смогут взять под контроль всю территорию Белоруссии. И если "проснутся" несколько тысяч белорусско-польских боевиков, они их быстро нейтрализуют.Польша может атаковать Калининград или Белоруссию только при определенных условиях.Первое. Если эта агрессия будет носить коллективный характер, когда НАТО двинется на Калининград и Белоруссию.Второе. Если внутри России произойдут катастрофические события и в Варшаве решат, что Москва полностью выведена из игры.Белорусская армия не представляет из себя серьезную боевую силу. У них нет опыта, ее численность недостаточна, оснащение у нее не самое лучшее. Некоторые офицеры мне рассказывали, что они стараются закупать пусть усовершенствованные, но бронетранспортёры вместо танков, потому что БТР просто дешевле. И если Польша останется с Белоруссией один на один, Белоруссия проиграет.- Фактор российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии мы пока выносим за скобки?- Решение о применении ТЯО принимает руководство России. Хотя если в России осознают экзистенциальную опасность, в том числе угрозу распада государства то ТЯО будет задействовано. Почему американцы так занервничали во время пригожинского мятежа? Почему они его никак не прокомментировали? Потому что во время мятежа даже самые маленькие враждебные действия поляков, литовцев или немцев могли восприниматься Россией как экзистенциальная угроза. Если бы мы особо занервничали, то могли бы нажать на красную кнопку.- Наша риторика о том, что в случае блокады Калининграда мы готовы пробивать Сувалкский коридор, о чем говорит? Мы реально к этому готовы?- Это не самый желательный сценарий. Но если эскалация пойдет по плохому сценарию, возможно, что нам придется его прорубать. Например, если мы войдем в прямое столкновение с Польшей отдельно от НАТО, когда поляки сами атакуют Калининград.В этом случае Столтенберг возьмет и скажет: "Мы не поддерживаем руководство в Варшаве, которое приняло ошибочное решение. Мы замораживаем все отношения между Альянсом и Польшей. Мы выступаем за мирное решение конфликта, чтобы не было ядерной войны".Тогда мы будем прорубать коридор, чтобы не было искушения заключить Калининград в блокаду.- Как в этом случае быть с Литвой?- Литва – это маленькое государство. Хотя самое успешное из всей Прибалтики. Там к этому нашему решению отнесутся прагматично. Особенно на фоне того, что США и НАТО на фоне ядерной войны тоже поведут себя рационально. Они готовы пожертвовать этим коридором. Они будут обвинять нас в агрессии. Но устраивать из-за этого ядерную войну они тоже не будут.- По поводу более крупного вмешательства Польши в украинский конфликт, есть мнение, что это произойдет следующим образом: ВСУ начнут терпеть поражение и они введут на Западную Украину миротворческий контингент, потому что очень хотят захватить Львов. Возможен ли этот сценарий сегодня?- Пока этот сценарий маловероятен по нескольким причинам.Первое. ВСУ не настолько уж слабы. Да, мы отражаем их атаки. Да, они несут потери. Есть даже анекдот: для Украины натовская техника бесплатная, а для НАТО украинские солдаты бесплатные. Но я не вижу оснований думать, что сейчас мы нанесем противнику решительный удар и дойдем до Львова.Второе. Для Варшавы характерен другой тип колонизации этих земель. Они стремятся не включать эти территории в состав Польши. Это как Британия, которая не стремится включать свои бывшие колонии в состав Соединенного Королевства. Зачем все этим неграм давать права британских граждан? Они просто будут качать оттуда нефть.Польша хотела бы просто включить в сферу своего влияния эту большую буферную зону на территории бывшей Речи Посполитой от Эстонии до Черного моря. Это то, о чем мечтал Пилсудский. Если это получится, польский язык будет государственным, а через пару поколений эти люди будут если не поляками, то будут стремиться уехать в Краков из Жмеринки.Польша не хочет завоевать западную Украину. Львов– это просто болезненная для поляков историческая тема. Это весьма значимые для их истории территории, за которые они сражались и умирали. В целом амбиции польских политиков куда больше. Они стремятся к границе 1872 года (граница Речи Посполитой до ее раздела). Но не в составе Польши, а в составе конфедерации, где есть Польша в качестве метрополии, а есть колонии в виде Белоруссии, Малороссии и Прибалтики.- Остались ли у Польши инструменты, чтобы реализовать эти свои амбиции, кроме военных?- Если Россия сохранится, то этот план никогда не реализуется. - Ход СВО скорее пугает поляков, или подбадривает, чтобы начать войну с Россией на территории Украины?- Разные поляки оценивают это по-разному. Простые поляки боятся реалий войны. Подросткам было бы интересно пострелять на военных сборах. Но когда ты увидишь первого человека без рук и ног, весь этот романтизм быстро улетучится. А для польских политиков это очень тонкая грань. Они бы хотели это получить, но так, чтобы за них это сделал кто-то другой, например, старшие дяди из США или Великобритании. А потом бы они подключились. Но больше всего они хотят, чтобы это за них сделали русские. Чтобы они сами себя убили.- Насколько в этой связи для нас критически важно занять Одессу, чтобы наши ракеты с границы Винницкой области доставали до Львова и покончили с этими польскими планами?- Занять Одессу нам важно по другим причинам. Мы отрежем Украину от моря, оставив ее без товарных и военных поставок. И мы выйдем к Приднестровью.У нас и так есть дальнобойные ракеты. Мы уже можем не обращать внимание на договор о ракетах средней и малой дальности, поскольку сами США из него вышли. Если эскалация пойдет по неконтролируемому пути, мы из Сибири их можем уничтожить. Или силами Северного флота. Стратегическое ядерное оружие может через Южный Полюс нанести удар ракетой.Раздел Украины может произойти от Одессы до Харькова. Он может чем-то напомнить Андрусовское перемирие (соглашение, заключённое в 1667 году между Русским царством и Речью Посполитой и положившее конец военным действиям в русско-польской войне – ред.). Но пока это дело далекого будущего.

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, польша, сво, владимир путин, лукашенко, украина, белоруссия, всу, западная украина, калининград, нато