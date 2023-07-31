МИД РФ назвал условия для вывода российского ядерного оружия с территории Белоруссии - 31.07.2023 Украина.ру
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МИД РФ назвал условия для вывода российского ядерного оружия с территории Белоруссии
МИД РФ назвал условия для вывода российского ядерного оружия с территории Белоруссии - 31.07.2023 Украина.ру
МИД РФ назвал условия для вывода российского ядерного оружия с территории Белоруссии
Гипотетический вывод российского тактического ядерного оружия с территории Белоруссии будет возможен только в случае отказа США и НАТО от деструктивного курса на подрыв безопасности России и Белоруссии. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, передает 31 июля РИА Новости
2023-07-31T08:00
2023-07-31T08:00
белоруссия
сша
нато
мид рф
зарубежье
ядерное
ядерное оружие
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Он отметил, что размещение российского оружия в Белоруссии стало ответной мерой "на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона, а также на коренные изменения, которые произошли за последнее время в ключевых областях европейской безопасности".Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.В июне президент России сообщил, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью.При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что конфликт на Украине не станет причиной применения ядерного оружия сторонами, в отличие от агрессии НАТО против Белоруссии или РФ, которая "развяжет руки".
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белоруссия, сша, нато, мид рф, зарубежье, ядерное, ядерное оружие
Белоруссия, США, НАТО, МИД РФ, Зарубежье, ядерное, Ядерное оружие

МИД РФ назвал условия для вывода российского ядерного оружия с территории Белоруссии

08:00 31.07.2023
 
© Santa Fe Relocation Services / flickr
© Santa Fe Relocation Services / flickr
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Гипотетический вывод российского тактического ядерного оружия с территории Белоруссии будет возможен только в случае отказа США и НАТО от деструктивного курса на подрыв безопасности России и Белоруссии. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, передает 31 июля РИА Новости
Он отметил, что размещение российского оружия в Белоруссии стало ответной мерой "на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона, а также на коренные изменения, которые произошли за последнее время в ключевых областях европейской безопасности".
"Эта вынужденная мера сдерживания призвана обеспечить безопасность Союзного государства, имеющего, как известно, общее оборонное пространство. В этой связи гипотетический вывод российского ТЯО с территории Белоруссии будет возможен только в случае отказа США и НАТО от деструктивного курса на целенаправленный подрыв безопасности России и Белоруссии. Это предполагает полный вывод всего американского ядерного оружия на территорию США с ликвидацией соответствующей инфраструктуры в Европе", - подчеркнул Полищук.
Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.
В июне президент России сообщил, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью.
При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что конфликт на Украине не станет причиной применения ядерного оружия сторонами, в отличие от агрессии НАТО против Белоруссии или РФ, которая "развяжет руки".
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