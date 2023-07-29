https://ukraina.ru/20230729/1048346766.html

Гарант мира в Тихоокеанском регионе. К чему ведёт сотрудничество между военными Китая и России

Гарант мира в Тихоокеанском регионе. К чему ведёт сотрудничество между военными Китая и России - 29.07.2023 Украина.ру

Гарант мира в Тихоокеанском регионе. К чему ведёт сотрудничество между военными Китая и России

Специально для издания Украина.ру китайский блогер Сюй Цзицзюнь поделился своим мнением о текущем состоянии отношений Китай-США, а также о том, какую роль может сыграть Россия в возможном глобальном конфликте

2023-07-29T12:02

2023-07-29T12:02

2023-07-29T12:02

эксклюзив

китай

россия

сша

генри киссинджер

ядерное оружие

война

тайвань

учения

ллойд остин

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В то время как американские политики один за другим едут в Пекин в попытках наладить отношения с руководством страны, высокопоставленные военные чины армии США делают заявления, свидетельствующие о готовности вступить в прямое столкновение с КитаемЗа заявлениями военных США следуют также действия, пусть пока лишь в виде военно-морских учений.5 июля на огромной площади, почти 5 тысяч квадратных метров, в акватории Тихого и Индийского океанов командование ВВС США провело учения под кодовым названием «Мобайл Гардиан — 2023».Целью учений была заявлена проверка возможностей ВВС США в потенциальном конфликте с Китаем и оценка вероятности победы в прямом столкновении.В учениях принимали участие верные англосаксонские союзники — Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия, — а также Франция и Япония.По официальной информации, в учениях участвовали 15 000 военнослужащих и 70 транспортно-заправочных самолётов. Стоит отметить, что подобный масштаб учений сделал их крупнейшими в своём роде и первыми из ряда всех, когда-либо проводимых управлением воздушных перебросок ВВС США за пределами своей территории.В одном из недавних интервью командующий управлением воздушных перебросок ВВС США, генерал Минихан заявил: "Я не думаю, что конфликт неизбежен, но я считаю, что готовность к нему критически важна. Готовность — основа сдерживания".При этом в январе 2023 года Минихан отправил памятку подчинённым о том, что США вступят в войну с Китаем в 2025 году. 14 июля глава Пентагона Ллойд Остин публично заявил, что США должны быть готовы к возможной вооружённой конфронтации с Китаем в Тайваньском проливе.Также командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Сэмюэль Папаро заявил, что в случае вооружённого конфликта между Тайванем и континентальным Китаем Тихоокеанский флот и ВМС США могут без задержек развернуться в Западной части Тихого океана, чтобы оказать помощь Тайваню.Будут задействованы шесть авианосных групп и две морские экспедиционные бригады, подчинённые Тихоокеанскому флоту.С подобными же заявлениями выступал адмирал Аквилино, командующий в Индо-Тихоокеанском регионе, заявивший, что «последствия от нападения на Тайвань для Китая будут намного хуже, чем «вторжение» России на Украину, это приведёт к экономическим потерям, в 500 раз превышающим те, что понесла Украина».Со слов Аквилино, «военная поддержка США Украине оружием не повлияет на действия американского флота в Индийском и Тихом океанах и на поставки оружия Тайваню».Конечно, подобная риторика у нас в Китае расценивается как сигнал к действию. Поведение США напоминает поведение неизлечимого больного, не видящего надежды на будущее и от этого впадающего в душевное расстройство перед страхом смерти.При этом Вашингтон постоянно отправляет в Пекин своих эмиссаров. Блинкен, Йеллен и Керри, без каких-либо затрат для себя, лишь печатая доллары, пытались принудить Китай пойти на уступки и отказаться от поддержки России.После трёх неудачных визитов Вашингтон решил пойти ва-банк и отправить своего престарелого стратега Генри Киссинджера.В целом, у нас в Китае считают, что позиция Киссинджера представляет собой реалистичный подход к отношениям между США и Китаем. Сам Киссинджер, оглядываясь на историю наших отношений, заявляет, что ни Китай, ни США не могут позволить себе конфронтации, что война принесёт тяжёлые бедствия обоим странам и не приведёт к какому-либо значимому результату.Также Киссинджер заявлял, что в США ошибочно интерпретируют амбиции Китая: Пекин стремится к обеспечению своей национальной безопасности, а не к мировому господству.По мнению Киссинджера, разыгрывание «тайваньской карты» для получения преимуществ в торговых переговорах глупо и неэффективно, а конфронтация с материковым Китаем из-за Тайваня якобы не соответствует интересам США.И хотя у нас в стране понимают, что Киссинджер, несомненно, действует лишь в интересах своей страны, всё-таки следует признать, что в его оценках Китая есть рациональное зерно, и прислушиваться к его мнению для понимания тактики Вашингтона по отношению к нам будет делом полезным.Но также не нужно и забывать, что влияние Киссинджера на политику США сейчас ограничено. Современные США существенно отличаются от США времён Никсона и Киссинджера, да и мир претерпел значительные изменения.Изменились и два основных фактора, некогда влиявших на отношения между нами.Во-первых, вот уже тридцать лет как не существует нашего тогдашнего общего противника, СССР. Исчезла стратегическая основа отношений США с Китаем.Во-вторых, сегодня суммарная мощь Китая представляет собой прямой вызов мировому господству США, Вашингтон не приемлет продолжающегося роста Китая. Поэтому целью США в отношениях с Китаем является сдерживание Китая.Таким образом, национальная стратегия США не может измениться лишь потому, что как-то иначе может думать отставной политик.Мы не должны недооценивать историческую агрессивность англосаксонских государств, нацеленных на удержание своего мирового господства. За три века колониальной и экспансионистской истории Англия и её отпрыски хорошо показали свою суть.Хорошим ответом на провокационный действия США и их союзников послужили начавшиеся 20 июля совместные китайско-российские военные учения "Север. Взаимодействие-2023".Взаимодействие китайских и российских моряков, вышедших в акваторию Тихого океана из Владивостока, отражает готовность принять решительные меры против США и Японии в случае военных действий.Мы знаем, что до сих пор у США был разный подход к Китаю и России. Учитывая обширный ядерный арсенал Москвы, США избегают прямого конфликта с Россией — события на Украине это лишь доказывают.Однако США, похоже, уверены в военном преимуществе над Китаем. И хотя считают, что с точки зрения экономического и военного потенциала Китай уже значительно обогнал Россию, основное различие между Китаем и Россией, как, впрочем, и с США, заключается в количестве имеющихся ядерных боеголовок и возможностей стратегического удара.24 октября 2022 года Институт воздушных и космических исследований Китая, находящийся в подчинении Военно-воздушной академии США, опубликовал 255-страничный отчёт о структуре ракетных сил Китая.Там представлена подробная информация о нашей системе управления от высшего командования до логистических баз. Безусловно, целью публикации этого материала была попытка запугать Китай, показав уровень осведомлённости.В конце 2021 года в отчёте оборонного ведомства США о военной мощи Китая утверждалось, что сегодня наша страна обладает 350 ядерными боеголовками. Очевидно, что это заниженная оценка.Простой подсчёт показывает, что инфраструктура, построенная для обслуживания и применения ядерного оружия с нашей территории и наших подводных лодок, заточена на использование большего число боеголовок, чем заявляет Вашингтон.Впрочем, тот же вышеуказанный институт также считает, что к 2030 году число ядерных боеголовок у Китая может возрасти до 1500, а к 2035 году – до 2000.Согласно таким оценкам, к 2030 году у Китая будет достаточное количество боеголовок, необходимых для сдерживания США. К тому времени Китай, вероятно, также будет располагать новыми межконтинентальными ракетами и стратегическими бомбардировщиками, потому военное преимущество США уйдёт в историю.Следовательно, в Вашингтоне считают оставшееся до 2030 года время периодом своего кратковременного военного превосходства.Сотрудничество между военными КНР и РФ – гарант мира в Тихоокеанском регионе. Наше взаимодействие остужает головы англосаксонским политикам и военным, но что они могут предпринять за это время – пока лишь можно строить догадки.Наш же выбор — ограничен: единственным вариантом остаётся подготовка к войне.

https://ukraina.ru/20230523/1046486944.html

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эксклюзив, китай, россия, сша, генри киссинджер, ядерное оружие, война, тайвань, учения, ллойд остин, энтони блинкен, джон керри, джанет йеллен