Богдан Безпалько: Сейчас главная задача — разобрать Украину как государство - 29.07.2023 Украина.ру
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Богдан Безпалько: Сейчас главная задача — разобрать Украину как государство
Богдан Безпалько: Сейчас главная задача — разобрать Украину как государство - 29.07.2023 Украина.ру
Богдан Безпалько: Сейчас главная задача — разобрать Украину как государство
Единый русский народ существовал на протяжении тысячи лет — и нас всегда пытались разделить, натравить друг на друга. Этому нужно положить конец, считает политолог, член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько
2023-07-29T10:22
2023-07-29T10:22
интервью
украина
государство
русские
сво
киевский режим
национализм
нацизм
денацификация
владимир зеленский
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.– Богдан Анатольевич, полтора года идет СВО. Если говорить о свержении киевского бандеровского режима, равно ли это выполнению задач по денацификации? И возможно ли выполнение денацификации без демилитаризации?– Я выражусь гораздо проще. Нужно деконструировать Украину как государство. Без Украинского государства не существует украинского национализма, нацизма, украинских Вооруженных Сил, парамилитарных сил.Если это государство будет разобрано, соответственно, этих сил и не останется. Самые яростные сторонники, фанатики либо погибнут в боях, либо же эмигрируют, уедут – они не смогут жить в нормальных условиях.А остальные люди… Им, на самом деле, поверьте, большей частью важно просто нормально жить – ходить на работу, дети чтобы ходили в школу. Если вдруг исчезнет украинская мова, которую навязывали три десятка лет, и везде будет русский язык, на котором они и так разговаривают – большинство к этому приспособится крайне быстро.Если Зеленского и украинский парламент с вечными драками и скандалами сменит увеличившаяся на сколько-то там десятков, допустим, на двести человек, Дума или Парламент единого государства российского – тоже к этому очень быстро приспособятся.Люди приспосабливаются ко всему. Убежден, что большая часть граждан Украины этого всего не заметят. Надо будет – выключат телевизор, выключат радио, выключат всю пропагандистскую сетку, которая постоянно накручивает ненавистью. Ее выключишь – и человек как от похмелья отошел: "Ой, что же я наделал, елы-палы... Ладно, пойду и буду жить нормально".И люди быстро очухаются. Тем более, большинство людей ни в каких преступлениях, ни военных, ни гражданских, не замешаны. А если им показать преступления, которые совершал этот режим, они скажут: "Не-не, мы к этому отношения никакого не имеем...".Поэтому главная цель – денацификация, демилитаризация, вообще всего "де". Это уничтожение украинского государства.Я уточню – это не люди, не народ, не население. Это именно структура, которая позволяет постоянно реплицироваться, повторяться идеям украинского национализма, которые внедряют постоянно в массы.– А как понять, что именно это за структура?– Это государство. Министерства, правительство, та структура, которая постоянно получает подпитку от иностранных заинтересованных сторон, которые невзначай очень поддерживают борьбу с Россией, и т.д.Это люди, которые сделали карьеру в этом государстве, а кто-то, может быть, и миллиарды сделал, купил себе пару-тройку заводиков, пароходиков и газет.Это люди, которые договариваются, внедряют повестку ЛГБТ. Основная масса населения, даже националисты, половина националистов, для них ЛГБТ – это нож острый, они бы их поубивали, если бы полиция не защищала. Кстати, этих националистов тоже можно будет как-то использовать, договориться, потому что все мы люди. Но это уже отдельный разговор, этим пусть занимаются специально обученные люди, специальные службы и т.д.Но основная масса, 80-90% – не будет сопротивляться. Она примет данность, которая была когда-то, еще до девяностого года, и которая, дай Бог, наступит через какое-то время.Просто нам нужно учесть уроки прошлого, и уже не допускать вот этого украинского национализма ни в каком виде, даже в самом мягком – в коммунистическом и т. д.Мы – единый русский народ. Существовал русский народ всегда, на протяжении тысячи лет. Нас всегда пытались разделить, натравить друг на друга.У нас был первый геноцид – Терезин и Талергоф, это еще 1914-1916 годы, и это не жители Рязани или Уральского хребта – это жители Галиции, которых за то, что они считали себя русскими, "руськими", их убивали другие жители Галиции при поддержке Австро-Венгрии, которые себя считали украинцами, которых убедили в том, что они украинцы.Это был наш первый геноцид. Кто-нибудь об этом знает? Нет! Вот это должно быть в учебниках – и на той территории, которая считается сейчас Украиной, и здесь, в России.История должна преподаваться правильно. Надо все подвергнуть масштабной ревизии, потому что историческая память – это основы идентичности.А если мы опять будем поддерживать там, на месте, украинскую идентичность, пусть даже какую-то правильную, через какое-то время весь этот сценарий опять повторится. Опять придут к власти люди, которых тоже поддержит добрый дядя из-за рубежа, которые скажут: "ну, мы же украинцы мы же отдельный народ, что такое, у нас войн было с десятого века уже три десятка, и вот последняя была, это геноцид" – и все прочее.Вот это основная задача. Разрушить украинское государство проще, чем создать эту историческую память, провести ревизию всего нашего идеологического багажа.
https://ukraina.ru/20230724/1048208805.html
https://ukraina.ru/20230703/1047776604.html
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Александр Порунов
Александр Порунов
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, украина, государство, русские, сво, киевский режим, национализм, нацизм, денацификация, владимир зеленский, лгбт, россия
Интервью, Украина, государство, русские, СВО, киевский режим, национализм, нацизм, денацификация, Владимир Зеленский, ЛГБТ, Россия

Богдан Безпалько: Сейчас главная задача — разобрать Украину как государство

10:22 29.07.2023
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаБогдан Безпалько интервью
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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Александр Порунов
корреспондент издания Украина.ру
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Единый русский народ существовал на протяжении тысячи лет — и нас всегда пытались разделить, натравить друг на друга. Этому нужно положить конец, считает политолог, член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Богдан Анатольевич, полтора года идет СВО. Если говорить о свержении киевского бандеровского режима, равно ли это выполнению задач по денацификации? И возможно ли выполнение денацификации без демилитаризации?
– Я выражусь гораздо проще. Нужно деконструировать Украину как государство. Без Украинского государства не существует украинского национализма, нацизма, украинских Вооруженных Сил, парамилитарных сил.
Если это государство будет разобрано, соответственно, этих сил и не останется. Самые яростные сторонники, фанатики либо погибнут в боях, либо же эмигрируют, уедут – они не смогут жить в нормальных условиях.
А остальные люди… Им, на самом деле, поверьте, большей частью важно просто нормально жить – ходить на работу, дети чтобы ходили в школу. Если вдруг исчезнет украинская мова, которую навязывали три десятка лет, и везде будет русский язык, на котором они и так разговаривают – большинство к этому приспособится крайне быстро.
Если Зеленского и украинский парламент с вечными драками и скандалами сменит увеличившаяся на сколько-то там десятков, допустим, на двести человек, Дума или Парламент единого государства российского – тоже к этому очень быстро приспособятся.
Люди приспосабливаются ко всему. Убежден, что большая часть граждан Украины этого всего не заметят. Надо будет – выключат телевизор, выключат радио, выключат всю пропагандистскую сетку, которая постоянно накручивает ненавистью. Ее выключишь – и человек как от похмелья отошел: "Ой, что же я наделал, елы-палы... Ладно, пойду и буду жить нормально".
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И люди быстро очухаются. Тем более, большинство людей ни в каких преступлениях, ни военных, ни гражданских, не замешаны. А если им показать преступления, которые совершал этот режим, они скажут: "Не-не, мы к этому отношения никакого не имеем...".
Поэтому главная цель – денацификация, демилитаризация, вообще всего "де". Это уничтожение украинского государства.
Я уточню – это не люди, не народ, не население. Это именно структура, которая позволяет постоянно реплицироваться, повторяться идеям украинского национализма, которые внедряют постоянно в массы.
А как понять, что именно это за структура?
– Это государство. Министерства, правительство, та структура, которая постоянно получает подпитку от иностранных заинтересованных сторон, которые невзначай очень поддерживают борьбу с Россией, и т.д.
Это люди, которые сделали карьеру в этом государстве, а кто-то, может быть, и миллиарды сделал, купил себе пару-тройку заводиков, пароходиков и газет.
Это люди, которые договариваются, внедряют повестку ЛГБТ. Основная масса населения, даже националисты, половина националистов, для них ЛГБТ – это нож острый, они бы их поубивали, если бы полиция не защищала.
Кстати, этих националистов тоже можно будет как-то использовать, договориться, потому что все мы люди. Но это уже отдельный разговор, этим пусть занимаются специально обученные люди, специальные службы и т.д.
Но основная масса, 80-90% – не будет сопротивляться. Она примет данность, которая была когда-то, еще до девяностого года, и которая, дай Бог, наступит через какое-то время.
Просто нам нужно учесть уроки прошлого, и уже не допускать вот этого украинского национализма ни в каком виде, даже в самом мягком – в коммунистическом и т. д.
Мы – единый русский народ. Существовал русский народ всегда, на протяжении тысячи лет. Нас всегда пытались разделить, натравить друг на друга.
У нас был первый геноцид – Терезин и Талергоф, это еще 1914-1916 годы, и это не жители Рязани или Уральского хребта – это жители Галиции, которых за то, что они считали себя русскими, "руськими", их убивали другие жители Галиции при поддержке Австро-Венгрии, которые себя считали украинцами, которых убедили в том, что они украинцы.
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Это был наш первый геноцид. Кто-нибудь об этом знает? Нет! Вот это должно быть в учебниках – и на той территории, которая считается сейчас Украиной, и здесь, в России.
История должна преподаваться правильно. Надо все подвергнуть масштабной ревизии, потому что историческая память – это основы идентичности.
А если мы опять будем поддерживать там, на месте, украинскую идентичность, пусть даже какую-то правильную, через какое-то время весь этот сценарий опять повторится. Опять придут к власти люди, которых тоже поддержит добрый дядя из-за рубежа, которые скажут: "ну, мы же украинцы мы же отдельный народ, что такое, у нас войн было с десятого века уже три десятка, и вот последняя была, это геноцид" – и все прочее.
Вот это основная задача. Разрушить украинское государство проще, чем создать эту историческую память, провести ревизию всего нашего идеологического багажа.
 
ИнтервьюУкраинагосударстворусскиеСВОкиевский режимнационализмнацизмденацификацияВладимир ЗеленскийЛГБТРоссия
 
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