"Не гнушаются терактами": Путин — о методах противников России - 10.06.2026 Украина.ру
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"Не гнушаются терактами": Путин — о методах противников России
"Не гнушаются терактами": Путин — о методах противников России - 10.06.2026 Украина.ру
"Не гнушаются терактами": Путин — о методах противников России
Президент России Владимир Путин потребовал от спецслужб усилить меры антитеррористической безопасности в отношении образовательной и социальной инфраструктуры, а также детских лагерей, центров и здравниц в период летних каникул. Глава государства подчеркнул, что противники РФ "не гнушаются терактами"
2026-06-10T16:25
2026-06-10T16:25
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севастополь
кремль
владимир путин
дмитрий песков
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Соответствующее поручение прозвучало на фоне трагических последствий ночной атаки украинского беспилотника на музей-панораму "Оборона Севастополя 1854–1855 годов" в Севастополе.В ночь на 10 июня ВСУ нанесли удар по знаменитому музею. В результате здание площадью 30 тысяч квадратных метров практически полностью выгорело, есть угроза обрушения купола. Пожару был присвоен 4-й ранг сложности. Пожарные службы боролись с огнем несколько часов, в настоящее время возгорание локализовано. Пострадавших нет.Директор музея Михаил Смородкин сообщил, что "крыша исторического здания охвачена пламенем, огнеборцы делают все возможное, чтобы спасти бесценное полотно". Однако спасти само здание не удалось — оно выгорело практически полностью. Несколько поврежденных фрагментов полотна "Оборона Севастополя" были вынесены из здания.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что музей-панорама будет восстановлен и станет "еще краше", а атака на него лишь подчеркивает правоту России в борьбе за свои регионы.На фоне этих событий президент Путин потребовал от спецслужб надежно защитить детские центры, лагеря и здравницы, а также всю образовательную и социальную систему.В Кремле уверены, что, несмотря на потерю исторического здания, панорама обороны Севастополя будет восстановлена, а память о подвиге защитников города — увековечена, несмотря на попытки Киева "нанести удар по истории".Подробности произошедшего и другие новости на сегодняшний день — в ежедневном обзоре Атака на Севастополь и роль Британии, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 10 июня.
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СВО, новости СВО Россия, Спецоперация, новости СВО сейчас, новости СВО, Россия, Севастополь, Кремль, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины

"Не гнушаются терактами": Путин — о методах противников России

16:25 10.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин потребовал от спецслужб усилить меры антитеррористической безопасности в отношении образовательной и социальной инфраструктуры, а также детских лагерей, центров и здравниц в период летних каникул. Глава государства подчеркнул, что противники РФ "не гнушаются терактами"
Соответствующее поручение прозвучало на фоне трагических последствий ночной атаки украинского беспилотника на музей-панораму "Оборона Севастополя 1854–1855 годов" в Севастополе.
В ночь на 10 июня ВСУ нанесли удар по знаменитому музею. В результате здание площадью 30 тысяч квадратных метров практически полностью выгорело, есть угроза обрушения купола. Пожару был присвоен 4-й ранг сложности. Пожарные службы боролись с огнем несколько часов, в настоящее время возгорание локализовано. Пострадавших нет.
Директор музея Михаил Смородкин сообщил, что "крыша исторического здания охвачена пламенем, огнеборцы делают все возможное, чтобы спасти бесценное полотно". Однако спасти само здание не удалось — оно выгорело практически полностью. Несколько поврежденных фрагментов полотна "Оборона Севастополя" были вынесены из здания.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что музей-панорама будет восстановлен и станет "еще краше", а атака на него лишь подчеркивает правоту России в борьбе за свои регионы.
На фоне этих событий президент Путин потребовал от спецслужб надежно защитить детские центры, лагеря и здравницы, а также всю образовательную и социальную систему.
"Противники РФ не гнушаются терактами", — констатировал глава государства, подчеркнув необходимость принятия исчерпывающих мер для предотвращения подобных атак на гражданскую и социальную инфраструктуру.
В Кремле уверены, что, несмотря на потерю исторического здания, панорама обороны Севастополя будет восстановлена, а память о подвиге защитников города — увековечена, несмотря на попытки Киева "нанести удар по истории".
Подробности произошедшего и другие новости на сегодняшний день — в ежедневном обзоре Атака на Севастополь и роль Британии, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 10 июня.
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