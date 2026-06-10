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"Не гнушаются терактами": Путин — о методах противников России

"Не гнушаются терактами": Путин — о методах противников России - 10.06.2026 Украина.ру

"Не гнушаются терактами": Путин — о методах противников России

Президент России Владимир Путин потребовал от спецслужб усилить меры антитеррористической безопасности в отношении образовательной и социальной инфраструктуры, а также детских лагерей, центров и здравниц в период летних каникул. Глава государства подчеркнул, что противники РФ "не гнушаются терактами"

2026-06-10T16:25

2026-06-10T16:25

2026-06-10T16:25

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Соответствующее поручение прозвучало на фоне трагических последствий ночной атаки украинского беспилотника на музей-панораму "Оборона Севастополя 1854–1855 годов" в Севастополе.В ночь на 10 июня ВСУ нанесли удар по знаменитому музею. В результате здание площадью 30 тысяч квадратных метров практически полностью выгорело, есть угроза обрушения купола. Пожару был присвоен 4-й ранг сложности. Пожарные службы боролись с огнем несколько часов, в настоящее время возгорание локализовано. Пострадавших нет.Директор музея Михаил Смородкин сообщил, что "крыша исторического здания охвачена пламенем, огнеборцы делают все возможное, чтобы спасти бесценное полотно". Однако спасти само здание не удалось — оно выгорело практически полностью. Несколько поврежденных фрагментов полотна "Оборона Севастополя" были вынесены из здания.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что музей-панорама будет восстановлен и станет "еще краше", а атака на него лишь подчеркивает правоту России в борьбе за свои регионы.На фоне этих событий президент Путин потребовал от спецслужб надежно защитить детские центры, лагеря и здравницы, а также всю образовательную и социальную систему.В Кремле уверены, что, несмотря на потерю исторического здания, панорама обороны Севастополя будет восстановлена, а память о подвиге защитников города — увековечена, несмотря на попытки Киева "нанести удар по истории".Подробности произошедшего и другие новости на сегодняшний день — в ежедневном обзоре Атака на Севастополь и роль Британии, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 10 июня.

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