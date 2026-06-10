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Зачем "панской" Польше и Советской России потребовалась Украина? Цели сторон в советско-польской войне

Зачем "панской" Польше и Советской России потребовалась Украина? Цели сторон в советско-польской войне - 10.06.2026 Украина.ру

Зачем "панской" Польше и Советской России потребовалась Украина? Цели сторон в советско-польской войне

10 июня 1920 года польские войска, опасаясь окружения, без боя оставили Киев, который взяли 8 мая. Это был один из ключевых моментов необъявленной советско-польской войны, фактически шедшей с января 1919 года. Результатом её стал отказ Польши от контроля над территорией большей части Украины. Но, похоже, таких целей Юзеф Пилсудский и не ставил...

2026-06-10T16:00

2026-06-10T16:00

2026-06-10T16:00

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Мы неоднократно описывали различные эпизоды этой войны, в той части, в которой она касалась Украины. Однако сейчас мы бы хотели остановиться роли Украины в этой войне – она была особой.УкраинаФактически в войне участвовали три Украины.Во-первых, Западно-Украинская народная республика, которая изначально воевала против Польши. В январе 1919 года в результате т.н. "Акта злуки" она вошла в состав УНР в качестве "Западной области", фактически оставшись отдельным государством с отдельной армией. 16 июля 1919 года ЗУНР окончательно потеряла контроль над собственной территорией.В декабре 1919 года ЗУНР в два приёма (4 – в форме заявления западноукраинской части делегации УНР на переговорах с Польшей, а 20 – на заседании правительства ЗУНР в Вене) "Акт злуки" был денонсирован. "Независимая" ЗУНР без территории, населения и армии просуществовала до 1923 года.Во-вторых, Украинская народная республика (в форме "Директории", а потом личной диктатуры Симона Петлюры), которая тоже была против Польши, но фактически воевала против неё силами Украинской Галицкой армии.Однако уже в феврале 1919 года Петлюра направил в Варшаву тайную (от галичан) миссию, а в мае начались дистанционные переговоры с Пилсудским о предоставлении Польшей военной помощи против большевиков в обмен на территорию ЗУНР. Предварительное соглашение было заключено 24 мая 1919-го, а окончательное – 21 апреля 1920 года.Из трёх украинских государств только это было субъектно и имело свои цели в войне – как-нибудь выжить. Интересно, что просуществовала она дольше всех участников процесса* – УНР самоликвидировалась аж 22 августа 1992 года, когда последний президент УНР в "экзили" (изгнании) Николай Плавьюк сложил полномочия на заседании Верховной Рады Украины.В-третьих, Украинская Социалистическая Советская республика (привычный нам порядок "Советская Социалистическая" был введён в 1936 году), созданная 10 марта 1919 года.Формально это было независимое государство (до вхождения в состав СССР в 1922 году), фактически же политика этого государства определялась политикой ЦК Российской коммунистической партии (большевиков) (Коммунистическая партия (большевиков) Украины входила в её состав с момента основания в июне 1918 года), а Красная армия была единой.Т.о., политика всех трёх украинских государств была подчинена интересам двух основных субъектов – Второй Речи Посполитой и Советской России.ПольшаВ качестве максимальной цели Польши в войне обычно назывался выход на границы 1772 года (до первого раздела Речи Посполитой – Правобережная Украина без Киева и выхода к Чёрному морю). Из слов Пилсудского можно сделать вывод, что цели были даже более амбициозными:"Замкнутая в пределах границ времён XVI века, отрезанная от Чёрного и Балтийского морей, лишённая земельных и ископаемых богатств Юга и Юго-Востока, Россия могла бы легко перейти в состояние второсортной державы, неспособной серьёзно угрожать новообретённой независимости Польши. Польша же, как самое большое и сильное из новых государств, могла бы легко обеспечить себе сферу влияния, которая простиралась бы от Финляндии до Кавказских гор".Однако, как представляется, в данном случае это были не непосредственные цели войны, а стратегическое видение того, как именно Польша могла бы восстановить своё положение в мире. Актуальные цели были более скромные.В частности, в информации для командного состава Волынского фронта, подготовленной по указанию Пилсудского 1 марта 1920 года, говорилось:"В настоящее время польское правительство намерено поддержать национальное украинское движение, чтобы создать самостоятельное украинское государство и таким путём значительно ослабить Россию, оторвав от неё самую богатую зерном и природными ископаемыми окраину. Ведущей идеей создания самостоятельной Украины является создание барьера между Польшей и Россией и переход Украины под польское влияние и обеспечение таким путем экспансии Польши как экономической – для создания себе рынка сбыта, так и политической".Польша вступала в войну не для того, чтобы восстановить границы "od morza do morza" и не для того, чтобы свергнуть большевистское правительство в Москве, а для того, чтобы помочь Петлюре выгрызть немного земли для существования независимого (!) государства.При этом западная граница УНР должна была проходить по Збручу – границе с ЗУНР и исторической границе Украины ещё с XVII века ("знай ляше – по Збруч наше"). Восточная же граница – как получится. Не получилось никак, что поляков, в общем-то, расстроило не сильно – они не впрягались воевать за украинцев."Доктрина Гедройца" не на пустом месте возникла – это было переосмысление политики Пилсудского.Советская РоссияЗадним числом, в политическом отчёте ЦК на IX конференции РКП(б) в сентябре 1920 года Ленин говорил, что наступление Красной армии на Польшу имело целью "прощупать" градус революционной ситуации в Европе, что вполне удалось.Есть все основания утверждать, что Ленин говорил неправду (точнее – не всю правду, потому что цель "прощупать" тоже ставилась) и актуальной была программа-максимум.Почему вообще Ленин отчитывался таким образом? Потому что с точки зрения формальных целей Советской России наступление на Варшаву было излишним.Формальная цель состояла в том, чтобы закрепить границу между независимыми Украиной, Белоруссией и Польшей по "линии Керзона". Происхождение линии было нехорошее, империалистическое, но сама линия была совершенно невинной и фиксировала примерную линию преимущественного расселения польского, белорусского и украинского (подразумевались галицкие русины) населения. Т.е., просто этническая граница.Теоретически можно было говорить о том, что, поставив под угрозу существование самого польского государства, советское руководство создавало условия для переговоров с позиции силы (именно поэтому в 2022 году Россия не ограничилась просто вводом войск на территорию ДНР и ЛНР). Но представляя политику большевиков в то время, это предположение представляется неверным.Большевики исходили из того, что Октябрьский переворот в Петрограде знаменует начало Мировой революции и достаточно только немного подтолкнуть… Отметим два важных момента.Во-первых, большевики вовсе не были безумцами, которые надеялись силами только что созданной Красной армии перемолоть отлаженные за время Мировой войны военные машины ведущих империалистических держав. Кстати, позже, когда Красная/Советская армия уже не была только что созданной, они тоже не собирались этого делать – потому что марксизм требует восстания пролетариата. Ему можно помочь, но его нельзя подменить внешней агрессией.Во-вторых, в соответствии с марксизмом революция должна была начаться в наиболее промышленно развитых странах и регионах – там, где больше пролетариата. В мировом масштабе это Британия и Франция. Германия и США уже в меньшей степени. В России – Петроград, Москва, Донбасс, Польша. Не Урал – на Урале пролетариат оказался со странностями, там у слишком многих рабочих, например, Мотовилихинских заводов были земельные участки. Но не суть. Суть в том, что Польша просто обязана была восстать. А она почему-то не восставала…(Тут интересна позиция Маркса. Его позиция со временем менялась. На раннем этапе он разделял популярную в Европе концепцию "исторических наций". Так вот поляки – "историческая нация", в отличие от русских. В конце жизни он считал, так:"Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополнят друг друга, то современная русская общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом коммунистического развития". Тут, однако, не содержится суждения, что революция в России может начаться с крестьянской общины, а не с наиболее развитых районов страны, т.е., опять таки, с Польши).Итак, что могло помешать восстать Польше, Германии, Франции в условиях уже сложившейся революционной ситуации? Шовинизм. Конечно, у пролетариата нет отечества, но некоторые национальные предрассудки ему всё же не чужды, а значит немцы не поддержат революции во Франции, а поляки – в России.Как с этим бороться? Очень просто – большевики в каждой стране должны занять воинствующе антипатриотическую позицию. Выступать против победы своей страны в войне (тут, правда, большую роль играл расчёт на ослабление власти в результате военного поражения – как это было в 1905 году). Шпынять свою собственную государствообразующую нацию как шовинистическую. И обязательно предоставить независимость Украине – именно независимость и именно Украине, потому что Киев для каждого русского – место, откуда есть пошла Русская земля. И российские большевики даже ей готовы независимость предоставить. Смотрите – мы не хотим воссоздать Российскую империю с новой идеологией!Того, что независимые советские республики разбегутся Ленин не боялся – их должны были скреплять общая идеология, капиталистическое окружение и партийная вертикаль с центром в Москве.План был интересный, но итогом его реализации стало "чудо на Висле". Поляки не поверили, и, в общем-то, правильно не поверили – в 1932-38 годах Сталин вообще свернул украинизацию, проводя одновременно курс на восстановление имперских маркеров – Пушкин, Невский, Пётр I и т.п.***Как видим, Украина была остро необходима и Польше, и России.Первой – как барьер на пути большевистской агрессии (вполне реальной на тот момент). Потом поляки в способности петлюровской Украины стать барьером разочаровались.Второй – как маркер для поляков, свидетельствующий о том, что Россия уже другая. Потом русские в способности Советской Украины быть маркером разочаровались.И только украинцы ни в чём не разочаровывались – им, кажется, Украина вообще была без надобности…* Последний президент Второй Речи Посполитой Рышард Качоровский сложил полномочия перед Лехом Валенсой 22 декабря 1990 года, хотя фактически государство кончилось в сентябре 1939 года, а юридически перестало быть субъектом международного права в 1945 году, после признания западными союзниками нового польского правительства.

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https://ukraina.ru/20251218/gosudarstvo-i-revolyutsiya-kak-vyglyadela-programma-lenina-1073155654.html

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