Атака нацистов на символ Севастополя. Кокшаров о том, как ВСУ пытаются уничтожить русскую культуру - 10.06.2026 Украина.ру
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Атака нацистов на символ Севастополя. Кокшаров о том, как ВСУ пытаются уничтожить русскую культуру
Атака нацистов на символ Севастополя. Кокшаров о том, как ВСУ пытаются уничтожить русскую культуру - 10.06.2026 Украина.ру
Атака нацистов на символ Севастополя. Кокшаров о том, как ВСУ пытаются уничтожить русскую культуру
Вооружённые силы Украины атаковали объект культурного наследия федерального значения в результате чего панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." оказалась... Украина.ру, 10.06.2026
2026-06-10T16:31
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севастополь
украина
россия
михаил развожаев
вооруженные силы украины
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Вооружённые силы Украины атаковали объект культурного наследия федерального значения в результате чего панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." оказалась практически уничтожена. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, ВСУ целенаправленно ударили дронамипо зданию, где расположено монументальное полотно Франца Рубо, поскольку оно является одним из символов Города-Героя. По состоянию на 12:00 пожар на крыше, которому присвоен четвёртый ранг, ещё не локализован. На месте продолжают работать спасательная служба Севастополя и МЧС России.Известно, что это же здание горело в результате артобстрела в годы Великой Отечественной войны. Тогда было спасено около 70–80% живописных картин, которые вывезли в Новороссийск, а затем в Новосибирск и Москву на восстановление.О войне на новых исторических рубежах корреспонденту издания Украина.ру Анастасии Градинаровой рассказал крымский журналист Дмитрий Кокшаров.
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видео, севастополь, украина, россия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, мчс, украина.ру, видео
Видео, Севастополь, Украина, Россия, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, МЧС, Украина.ру

Атака нацистов на символ Севастополя. Кокшаров о том, как ВСУ пытаются уничтожить русскую культуру

16:31 10.06.2026 (обновлено: 16:41 10.06.2026)
 
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Вооружённые силы Украины атаковали объект культурного наследия федерального значения в результате чего панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." оказалась практически уничтожена. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, ВСУ целенаправленно ударили дронами
по зданию, где расположено монументальное полотно Франца Рубо, поскольку оно является одним из символов Города-Героя. По состоянию на 12:00 пожар на крыше, которому присвоен четвёртый ранг, ещё не локализован. На месте продолжают работать спасательная служба Севастополя и МЧС России.
Известно, что это же здание горело в результате артобстрела в годы Великой Отечественной войны. Тогда было спасено около 70–80% живописных картин, которые вывезли в Новороссийск, а затем в Новосибирск и Москву на восстановление.
О войне на новых исторических рубежах корреспонденту издания Украина.ру Анастасии Градинаровой рассказал крымский журналист Дмитрий Кокшаров.
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ВидеоСевастопольУкраинаРоссияМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныМЧСУкраина.ру
 
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