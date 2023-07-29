https://ukraina.ru/20230729/1048339246.html
Мы по дуге, а они по радиусу. Военный эксперт о том, как и где Россия перешла в наступление против ВСУ
Мы по дуге, а они по радиусу. Военный эксперт о том, как и где Россия перешла в наступление против ВСУ - 29.07.2023 Украина.ру
Мы по дуге, а они по радиусу. Военный эксперт о том, как и где Россия перешла в наступление против ВСУ
Единственное направление, где ВС РФ добились определенных оперативных успехов – это к северу от Купянска. Это самый север линии соприкосновения, это река Оскол, которая впадает в Северский Донец. Об этом рассказал президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2023-07-29T06:00
2023-07-29T06:00
2023-07-29T06:00
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Мы имеем несколько важных плацдармов на правом берегу Оскола, которые позволяют создать опасность наступление и охвата Купянска с западной стороны, а это будет неприятно для Украины. Потому что они опираются на Купянск и Оскол как на стратегический рубеж обороны, уточнил эксперт.Поскольку фронт де-факто на севере прорван, эта угроза будет реализована в оперативный успех. Вопрос в том, насколько быстро это произойдет. Потому что Украина еще не трогала половину резервов, которые готовились последние девять месяцев, добавил специалист.Когда мы увидим, что вражеских резервов больше нет, мы сможем по военной науке ввести их в бой для решения оперативных или стратегических задач, заключил собеседник издания.
купянск
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вс рф, всу, россия, купянск, украина
Мы по дуге, а они по радиусу. Военный эксперт о том, как и где Россия перешла в наступление против ВСУ
Единственное направление, где ВС РФ добились определенных оперативных успехов – это к северу от Купянска. Это самый север линии соприкосновения, это река Оскол, которая впадает в Северский Донец. Об этом рассказал президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Мы имеем несколько важных плацдармов на правом берегу Оскола, которые позволяют создать опасность наступление и охвата Купянска с западной стороны, а это будет неприятно для Украины. Потому что они опираются на Купянск и Оскол как на стратегический рубеж обороны, уточнил эксперт.
Поскольку фронт де-факто на севере прорван, эта угроза будет реализована в оперативный успех. Вопрос в том, насколько быстро это произойдет. Потому что Украина еще не трогала половину резервов, которые готовились последние девять месяцев, добавил специалист.
"Другое дело, что наши позиции представляют собой огромную дугу. Мы как бы в полуокружности охватываем украинские позиции. А противник свои резервы держат в центре наших позиций. Грубо говоря, мы перемещаемся по дуге, а они по радиусу, а это всегда быстрее. Так что пока мы не раздербаним эти резервы в центре, нам будет сложно наступать. Потому что Украина всегда опережает нас в вводе своих резервов. К тому же, мы полностью не можем распределить все свои резервы по фронту. Мы их держим, чтобы купировать это наступление", - пояснил Анпилогов.
Когда мы увидим, что вражеских резервов больше нет, мы сможем по военной науке ввести их в бой для решения оперативных или стратегических задач, заключил собеседник издания.