https://ukraina.ru/20230729/1048339246.html

Мы по дуге, а они по радиусу. Военный эксперт о том, как и где Россия перешла в наступление против ВСУ

Мы по дуге, а они по радиусу. Военный эксперт о том, как и где Россия перешла в наступление против ВСУ - 29.07.2023 Украина.ру

Мы по дуге, а они по радиусу. Военный эксперт о том, как и где Россия перешла в наступление против ВСУ

Единственное направление, где ВС РФ добились определенных оперативных успехов – это к северу от Купянска. Это самый север линии соприкосновения, это река Оскол, которая впадает в Северский Донец. Об этом рассказал президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру

2023-07-29T06:00

2023-07-29T06:00

2023-07-29T06:00

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Мы имеем несколько важных плацдармов на правом берегу Оскола, которые позволяют создать опасность наступление и охвата Купянска с западной стороны, а это будет неприятно для Украины. Потому что они опираются на Купянск и Оскол как на стратегический рубеж обороны, уточнил эксперт.Поскольку фронт де-факто на севере прорван, эта угроза будет реализована в оперативный успех. Вопрос в том, насколько быстро это произойдет. Потому что Украина еще не трогала половину резервов, которые готовились последние девять месяцев, добавил специалист.Когда мы увидим, что вражеских резервов больше нет, мы сможем по военной науке ввести их в бой для решения оперативных или стратегических задач, заключил собеседник издания.

купянск

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, всу, россия, купянск, украина