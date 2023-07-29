Он низменный и левый. Военный эксперт о том, как Россия бодается с ВСУ, чтобы выбить их из Северска - 29.07.2023 Украина.ру
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Он низменный и левый. Военный эксперт о том, как Россия бодается с ВСУ, чтобы выбить их из Северска
Он низменный и левый. Военный эксперт о том, как Россия бодается с ВСУ, чтобы выбить их из Северска - 29.07.2023 Украина.ру
Он низменный и левый. Военный эксперт о том, как Россия бодается с ВСУ, чтобы выбить их из Северска
На Северском направлении между ВС РФ и ВСУ идет напряженная борьба, которая осложняется специфическим рельефом местности. Об этом рассказал президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2023-07-29T05:30
2023-07-29T05:30
новости
вс рф
всу
россия
северск
кременная
беспилотники
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Это не степь, где можно поднять беспилотник и увидеть наступающую колонну за несколько километров. Лес заставляет нас выдавливать украинские силы из каждого опорника. Только когда вы подошли на расстояние стрелкового огня, вы можете вскрыть их позицию, пояснил АнпилоговА на южном берегу Северского Донца несколько другая ситуация. Там идут бои за Белогоровку. Такое название этому населенному пункту дали не просто так. Там действительно находятся гипсово-известняковые горы и карьеры, которые разрабатывали этот известняк, уточнил специалист.Там тоже пересеченный рельеф, когда на одном склоне карьера сидит наша пехота, а на другом – украинская. Выбить их через естественную преграду в виде карьера или перепады высот очень трудно. Поэтому мы тоже не наступаем там на километры вперед. Идет тяжелая позиционная борьба. Линия фронта там стабильна, заключил собеседник издания.
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новости, вс рф, всу, россия, северск, кременная, беспилотники
Новости, ВС РФ, ВСУ, Россия, Северск, Кременная, беспилотники

Он низменный и левый. Военный эксперт о том, как Россия бодается с ВСУ, чтобы выбить их из Северска

05:30 29.07.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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На Северском направлении между ВС РФ и ВСУ идет напряженная борьба, которая осложняется специфическим рельефом местности. Об этом рассказал президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
"На северном берегу Северского Донца (он тоже низменный и левый) - очень лесистая территория в районе Кременной. Да, это саженый лес, но за 40-50 лет после войны он заметно разросся. В нем очень трудно вести борьбу", - констатировал эксперт.
Это не степь, где можно поднять беспилотник и увидеть наступающую колонну за несколько километров. Лес заставляет нас выдавливать украинские силы из каждого опорника. Только когда вы подошли на расстояние стрелкового огня, вы можете вскрыть их позицию, пояснил Анпилогов
А на южном берегу Северского Донца несколько другая ситуация. Там идут бои за Белогоровку. Такое название этому населенному пункту дали не просто так. Там действительно находятся гипсово-известняковые горы и карьеры, которые разрабатывали этот известняк, уточнил специалист.
Там тоже пересеченный рельеф, когда на одном склоне карьера сидит наша пехота, а на другом – украинская. Выбить их через естественную преграду в виде карьера или перепады высот очень трудно. Поэтому мы тоже не наступаем там на километры вперед. Идет тяжелая позиционная борьба. Линия фронта там стабильна, заключил собеседник издания.
 
НовостиВС РФВСУРоссияСеверскКременнаябеспилотники
 
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