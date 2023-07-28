https://ukraina.ru/20230728/1048333254.html
Выход из договора против Китая: Стариков о том, куда нацелены ракеты США. Видео
Выход из договора против Китая: Стариков о том, куда нацелены ракеты США. Видео - 28.07.2023 Украина.ру
Выход из договора против Китая: Стариков о том, куда нацелены ракеты США. Видео
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал о... Украина.ру, 28.07.2023
2023-07-28T14:52
2023-07-28T14:52
2023-07-28T14:52
николай стариков
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россия
украина
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всу
нато
саммит
африка
госпереворот
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Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал о механизме экстренной консультации Украина – НАТО, а также прокомментировал заявление американских СМИ о начале ключевой фазы украинского наступления: 00:44 – О механизме совет Украина – НАТО; 02:49 - Провокации после выхода РФ из зерновой сделки; 05:35 - О выходе США из договора с РФ о ликвидации ракет; 07:11 - О начале ключевой фазы украинского наступления; 09:15 - О поставках танков Abrams на Украину; 11:53 - Судьба западной Украины и планы Польши; 13:02 - Отношения России и Африки; 16:37 - С чем связан госпереворот в Нигере?
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
николай стариков, видео, россия, украина, сво, всу, нато, саммит, африка, госпереворот, польша, наступление, видео
Николай Стариков, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, НАТО, саммит, Африка, госпереворот, Польша, наступление