https://ukraina.ru/20230728/1048333254.html

Выход из договора против Китая: Стариков о том, куда нацелены ракеты США. Видео

Выход из договора против Китая: Стариков о том, куда нацелены ракеты США. Видео - 28.07.2023 Украина.ру

Выход из договора против Китая: Стариков о том, куда нацелены ракеты США. Видео

Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал о... Украина.ру, 28.07.2023

2023-07-28T14:52

2023-07-28T14:52

2023-07-28T14:52

николай стариков

видео

россия

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саммит

африка

госпереворот

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Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал о механизме экстренной консультации Украина – НАТО, а также прокомментировал заявление американских СМИ о начале ключевой фазы украинского наступления: 00:44 – О механизме совет Украина – НАТО; 02:49 - Провокации после выхода РФ из зерновой сделки; 05:35 - О выходе США из договора с РФ о ликвидации ракет; 07:11 - О начале ключевой фазы украинского наступления; 09:15 - О поставках танков Abrams на Украину; 11:53 - Судьба западной Украины и планы Польши; 13:02 - Отношения России и Африки; 16:37 - С чем связан госпереворот в Нигере?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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