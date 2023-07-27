Даже США не знают, что на уме у Зеленского: что говорили об Украине в мире 27 июля - 27.07.2023 Украина.ру
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Даже США не знают, что на уме у Зеленского: что говорили об Украине в мире 27 июля
Даже США не знают, что на уме у Зеленского: что говорили об Украине в мире 27 июля - 27.07.2023 Украина.ру
Даже США не знают, что на уме у Зеленского: что говорили об Украине в мире 27 июля
Украина.ру, 27.07.2023
2023-07-27T16:22
2023-07-27T17:22
эксклюзив
вс рф
всу
контрнаступление
сеймур херш
сша
украина
африка
переговоры
зарубежье
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США уже ничего не загадывают насчёт Украины«Американские и украинские военные больше не делают каких-либо прогнозов. Реальность в том, что баланс сил решён. У Путина есть то, что он хочет», — написал журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Хёрш на своей странице на платформе Substack, ссылаясь на американского чиновника.По его словам, ряд представителей разведсообщества США обеспокоены реакцией президента России на атаки украинских беспилотников в центре Москвы и задаются вопросом, станет ли Киев следующим.В момент, когда контрнаступление ВСУ против ВС РФ было сорвано, американский чиновник сказал: «У Зеленского нет другого плана, кроме как держаться. Это как если бы он был сиротой — бедным беспризорником в нижнем белье, и мы не имеем ни малейшего реального представления, о чём думают Зеленский и его окружение. Украина — самое коррумпированное и тупое правительство в мире, за исключением Нигерии, и поддержка Байденом Зеленского может исходить только из того, что Зеленский знает Байдена, а не только потому что он заботился о сыне Байдена».Новая тактика ВСУ вызывает сомнения у ЗападаУкраинские и западные чиновники признают тяжёлые потери ВСУ «от разрекламированного контрнаступления» — они потеряли почти 20% снаряжения НАТО, предоставленного для операции, пишет британская газета The Financial Times.Двое украинских военнослужащих рассказали, что столкнулись с более жёстким, чем ожидалось, сопротивлением со стороны российских войск, что привело к потерям американских боевых машин Bradley и инженерного оборудования, полученного от Запада.К тому же, по их словам, многие неопытные бойцы были не подготовлены к сложному штурму, несмотря на то, что прошли обучение за рубежом.«Военные описали хаос в первые дни операции: инциденты с дружественным огнём и атаки, которые быстро перерастали в спасательные операции после того, как были остановлены минными полями, противотанковыми ракетами и российскими вертолётами Ка-52», — пишет The Financial Times.Чтобы заполнить брешь, оставленную бригадами, которые понесли тяжёлые потери в начале контрнаступления, подразделения спецназа вынуждены сражаться, как обычная пехота.«Нас должно быть от 4 до 8 человек, которые занимаются разведкой и операциями в тылу врага, но нам говорят: "Теперь вы должны сражаться, как и все остальные"», — рассказал корреспонденту командир 78-го полка сил спецназа с позывным «Султан».Эта тактика позволила снизить украинские потери, но Запад относится к ней скептически.«Эта трудоёмкая стратегия вызвала в западных столицах вопросы по поводу того, сможет ли Украина достаточно долго её придерживаться или добиться военного прорыва, который заставил бы Москву сесть за стол переговоров. Опасения вызывает и то, насколько быстро Украина расходует иссякающие запасы артиллерийских снарядов, а также то, что Россия получает больше времени на то, чтобы окопаться и подготовить свежие силы», — пишет корреспондент Кристофер Миллер, находящийся в зоне боевых действий.Украинские командиры рассчитывают занять Артёмовск, считая, что на этом направлении шансы на успех выше всего. По при этом резервы сейчас задействуются также для усиления наступления на южном направлении.Зеленский понял, что победить при помощи оружия нельзя, но заинтересованности в мире не проявилПрезидент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия — Африка в Санкт-Петербурге от имени Африканского союза призвал к мирному сосуществованию между Россией и Украиной, между братскими народами, между народами-соседями.«Необходимо бороться за устойчивый мир между Россией и Украиной. Именно с этой мыслью мы ездили к президенту Зеленскому в Киев. Мы обращаемся к президенту России господину Путину. Мы уверены, что наш призыв к миру будет услышан, поскольку это необходимо сегодня человечеству», — заявил он.Ассумани входил в состав делегации африканских лидеров, которые посетили Россию и Украину, чтобы представить главам обоих государств свой мирный план по урегулированию вооружённого конфликта. Однако, как сказал председатель Африканского союза уже в интервью РИА «Новости», они до сих пор не увидели подтверждения заинтересованности президента Украины Владимира Зеленского в мирном плане.«Эта позиция, что он требует выполнения условий, прежде чем начать переговоры, кажется, уже известна повсюду. C Зеленским мы оценили всю ситуацию. Увы, мы ему порекомендовали садиться [за стол переговоров] и обсуждать, он хочет поставить свои условия, прежде чем браться за обсуждение. Это объяснимо, но, возможно, не оправдано, потому что мы берёмся за обсуждение, чтобы найти решение. Но если у нас есть решения до переговоров, какой смысл вообще обсуждать? Тем не менее мы видели, что он всё-таки очень искренне принял к сведению. Он принял к сведению, что нельзя прийти к результатам с помощью оружия», — добавил Ассумани.
https://ukraina.ru/20230727/1048292197.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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эксклюзив, вс рф, всу, контрнаступление, сеймур херш, сша, украина, африка, переговоры, зарубежье
Эксклюзив, ВС РФ, ВСУ, контрнаступление, Сеймур Херш, США, Украина, Африка, переговоры, Зарубежье

Даже США не знают, что на уме у Зеленского: что говорили об Украине в мире 27 июля

16:22 27.07.2023 (обновлено: 17:22 27.07.2023)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
США уже ничего не загадывают насчёт Украины
«Американские и украинские военные больше не делают каких-либо прогнозов. Реальность в том, что баланс сил решён. У Путина есть то, что он хочет», — написал журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Хёрш на своей странице на платформе Substack, ссылаясь на американского чиновника.
По его словам, ряд представителей разведсообщества США обеспокоены реакцией президента России на атаки украинских беспилотников в центре Москвы и задаются вопросом, станет ли Киев следующим.
В момент, когда контрнаступление ВСУ против ВС РФ было сорвано, американский чиновник сказал:
«У Зеленского нет другого плана, кроме как держаться. Это как если бы он был сиротой — бедным беспризорником в нижнем белье, и мы не имеем ни малейшего реального представления, о чём думают Зеленский и его окружение.
Украина — самое коррумпированное и тупое правительство в мире, за исключением Нигерии, и поддержка Байденом Зеленского может исходить только из того, что Зеленский знает Байдена, а не только потому что он заботился о сыне Байдена».
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Новая тактика ВСУ вызывает сомнения у Запада
Украинские и западные чиновники признают тяжёлые потери ВСУ «от разрекламированного контрнаступления» — они потеряли почти 20% снаряжения НАТО, предоставленного для операции, пишет британская газета The Financial Times.
Двое украинских военнослужащих рассказали, что столкнулись с более жёстким, чем ожидалось, сопротивлением со стороны российских войск, что привело к потерям американских боевых машин Bradley и инженерного оборудования, полученного от Запада.
К тому же, по их словам, многие неопытные бойцы были не подготовлены к сложному штурму, несмотря на то, что прошли обучение за рубежом.
«Военные описали хаос в первые дни операции: инциденты с дружественным огнём и атаки, которые быстро перерастали в спасательные операции после того, как были остановлены минными полями, противотанковыми ракетами и российскими вертолётами Ка-52», — пишет The Financial Times.
Чтобы заполнить брешь, оставленную бригадами, которые понесли тяжёлые потери в начале контрнаступления, подразделения спецназа вынуждены сражаться, как обычная пехота.
«Нас должно быть от 4 до 8 человек, которые занимаются разведкой и операциями в тылу врага, но нам говорят: "Теперь вы должны сражаться, как и все остальные"», — рассказал корреспонденту командир 78-го полка сил спецназа с позывным «Султан».
Эта тактика позволила снизить украинские потери, но Запад относится к ней скептически.
«Эта трудоёмкая стратегия вызвала в западных столицах вопросы по поводу того, сможет ли Украина достаточно долго её придерживаться или добиться военного прорыва, который заставил бы Москву сесть за стол переговоров.
Опасения вызывает и то, насколько быстро Украина расходует иссякающие запасы артиллерийских снарядов, а также то, что Россия получает больше времени на то, чтобы окопаться и подготовить свежие силы», — пишет корреспондент Кристофер Миллер, находящийся в зоне боевых действий.
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Зеленский понял, что победить при помощи оружия нельзя, но заинтересованности в мире не проявил
Президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия — Африка в Санкт-Петербурге от имени Африканского союза призвал к мирному сосуществованию между Россией и Украиной, между братскими народами, между народами-соседями.
«Необходимо бороться за устойчивый мир между Россией и Украиной. Именно с этой мыслью мы ездили к президенту Зеленскому в Киев. Мы обращаемся к президенту России господину Путину. Мы уверены, что наш призыв к миру будет услышан, поскольку это необходимо сегодня человечеству», — заявил он.
Ассумани входил в состав делегации африканских лидеров, которые посетили Россию и Украину, чтобы представить главам обоих государств свой мирный план по урегулированию вооружённого конфликта.
Однако, как сказал председатель Африканского союза уже в интервью РИА «Новости», они до сих пор не увидели подтверждения заинтересованности президента Украины Владимира Зеленского в мирном плане.
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«Эта позиция, что он требует выполнения условий, прежде чем начать переговоры, кажется, уже известна повсюду. C Зеленским мы оценили всю ситуацию.
Увы, мы ему порекомендовали садиться [за стол переговоров] и обсуждать, он хочет поставить свои условия, прежде чем браться за обсуждение. Это объяснимо, но, возможно, не оправдано, потому что мы берёмся за обсуждение, чтобы найти решение. Но если у нас есть решения до переговоров, какой смысл вообще обсуждать?
Тем не менее мы видели, что он всё-таки очень искренне принял к сведению. Он принял к сведению, что нельзя прийти к результатам с помощью оружия», — добавил Ассумани.
 
ЭксклюзивВС РФВСУконтрнаступлениеСеймур ХершСШАУкраинаАфрикапереговорыЗарубежье
 
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