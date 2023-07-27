https://ukraina.ru/20230727/1048290760.html

"Единая Россия" учредила оргкомитет движения борьбы против неоколониализма

"Единая Россия" учредила оргкомитет движения борьбы против неоколониализма - 27.07.2023 Украина.ру

"Единая Россия" учредила оргкомитет движения борьбы против неоколониализма

В "Единой России" планируют запустить неформальное международное движение желающих убрать это опасное явление из мировой истории

2023-07-27T10:37

2023-07-27T10:37

2023-07-27T10:37

новости

единая россия

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Неформальное движение против практик современного неоколониализма учреждается по инициативе партии "Единая Россия". Об этом РИА Новости 27 июля заявил замглавы комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству Андрей Климов.По его словам, в конце октября планируется проведение мероприятия, "связанного с консолидацией сил, желающих все-таки остановить неоколониализм и его распространение и убрать это опасное явление вообще из мировой истории"."Мы надеемся учредить неформальное, но глобальное движение против практик современного неоколониализма. Уже сейчас работает оргкомитет, в который вошли наши стратегические партнеры по межпартийному диалогу со всех континентов", - рассказал Климов на полях Второго саммита "Россия-Африка", который 27 и 28 июля проходит в Санкт-Петербурге.Термин "неоколониализм" подразумевает систему подчинения и эксплуатации развитыми капиталистическими государствами молодых неразвитых стран и экономик с помощью неравноправных экономических и прямых военно-политических отношений и договоров.Считается, что в XXI веке неоколониализм изменился и стал приобретать глобальный характер, развиваясь в условиях отмирания национальных государств, эрозии государственного суверенитета и становления разнообразных надгосударственных структур (в том числе глобальных корпораций).

https://ukraina.ru/20230618/1047255297.html

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новости, единая россия