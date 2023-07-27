"Единая Россия" учредила оргкомитет движения борьбы против неоколониализма
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкXVIII Съезд партии «Единая Россия». День первый
В "Единой России" планируют запустить неформальное международное движение желающих убрать это опасное явление из мировой истории
Неформальное движение против практик современного неоколониализма учреждается по инициативе партии "Единая Россия". Об этом РИА Новости 27 июля заявил замглавы комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству Андрей Климов.
По его словам, в конце октября планируется проведение мероприятия, "связанного с консолидацией сил, желающих все-таки остановить неоколониализм и его распространение и убрать это опасное явление вообще из мировой истории".
"Мы надеемся учредить неформальное, но глобальное движение против практик современного неоколониализма. Уже сейчас работает оргкомитет, в который вошли наши стратегические партнеры по межпартийному диалогу со всех континентов", - рассказал Климов на полях Второго саммита "Россия-Африка", который 27 и 28 июля проходит в Санкт-Петербурге.
Термин "неоколониализм" подразумевает систему подчинения и эксплуатации развитыми капиталистическими государствами молодых неразвитых стран и экономик с помощью неравноправных экономических и прямых военно-политических отношений и договоров.
Считается, что в XXI веке неоколониализм изменился и стал приобретать глобальный характер, развиваясь в условиях отмирания национальных государств, эрозии государственного суверенитета и становления разнообразных надгосударственных структур (в том числе глобальных корпораций).
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