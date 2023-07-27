"Революция Пашиняна": когда и почему современная Армения отреклась от Карабаха - 27.07.2023 Украина.ру
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"Революция Пашиняна": когда и почему современная Армения отреклась от Карабаха
"Революция Пашиняна": когда и почему современная Армения отреклась от Карабаха - 27.07.2023 Украина.ру
"Революция Пашиняна": когда и почему современная Армения отреклась от Карабаха
В Москве прошла трёхсторонняя встреча глав МИД РФ, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Она представляла собой очередной раунд переговоров по вопросу заключения мирного соглашения между Ереваном и Баку, которые ведутся все последние месяцы.
2023-07-27T08:50
2023-07-27T09:45
эксклюзив
армения
азербайджан
никол пашинян
зарубежье
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.Представители двух закавказских республик встречались в России, а также в США и на территории Евросоюза, но никаких конкретных договорённостей они к нынешнему моменту не достиглиНапомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что он признаёт Нагорный Карабах частью Азербайджана. При этом в Ереване настаивают на том, что армянскому населению НКР должны быть предоставлены гарантии безопасности, и что Карабах в составе Азербайджана должен обладать особым статусом. В Баку же выступают против этого: ранее Ильхам Алиев призвал карабахских армян либо принять азербайджанское гражданство, либо покинуть регион.На данный момент Карабах находится в блокаде: азербайджанская сторона перекрыла Лачинский коридор – основную транспортную артерию, соединяющую НКР с "международно признанной" территории Армении. В декабре 2022 года там появились боевики-пантюркисты, выдававшие себя за "экологов" и "активистов", а в апреле текущего года азербайджанские пограничники установили на территории коридора свой КПП, который расположился в непосредственной близости от наблюдательного поста российских миротворцев. 23 июня на мосту Хакари, с которого и начинается Лачинский коридор, появились бетонные заграждения, в результате чего движение транспорта по нему было практически полностью прекращено. На сегодняшний день Баку отказывается разблокировать коридор, несмотря на призывы, раздающиеся не только из Москвы, но и из столиц западных стран.На фоне московской встречи Никол Пашинян выступил на пресс-конференции в Ереване с рядом знаковых заявлений. Он в очередной раз подтвердил, что Армения признаёт территориальную целостность Азербайджана, имея в виду то, что Карабах является его частью. Помимо этого, Пашинян сообщил, что миропорядок, до недавнего времени действовавший в Закавказье, рухнул. Российский журналист Андрей Медведев в своём телеграм-канале по этому поводу заявил, что премьер Армении таким образом пытается утвердить пересмотр итогов "большой игры" XIX века – противостояния России и Британии, по итогам которой Закавказье стало российским.Кроме того, по словам Пашиняна, Армения не отвечает за безопасность Нагорного Карабаха, и этим должны заниматься вооружённые силы НКР. В свою очередь, армянский журналист и общественный деятель Микаэл Бадалян в своём телеграм-канале отметил, что, согласно конституции Армении, именно она является гарантом безопасности Карабаха.В интервью Украине.ру кандидат исторических наук, бывший начальник Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Модест Колеров назвал это заявление Никола Пашиняна революционным."Карабахское движение в своей яркой, действенной форме, началось ещё в 1987 году, когда Горбачёв снял с должности высшее должностное лицо азербайджанского происхождения в СССР, а именно Гейдара Алиева, бывшего на тот момент первым заместителем председателя Совета министров. Именно после отставки Алиева стало развиваться движение в поддержку выхода Нагорно-Карабахской автономной области из состава Азербайджанской ССР. И конституционные требования, и законодательство, и система практического строительства армянских вооружённых сил были подчинены идее, согласно которой Нагорной Карабах – часть исторической Армении", - отметил эксперт.Он также напомнил, что на территории Карабаха служили армянские призывники, и в регионе также располагались части ВС Армении. "В общем, была полная интеграция, включая экономическое субсидирование, из которого даже в самые скудные годы, когда финансирование было минимальным, государственный бюджет НКР состоял на 65%", - сообщил Колеров."И вот произошла революция. Пашинян не только публично отрёкся от Карабаха, за который 35 лет вела борьбу Армения, принеся тысячи и тысячи жертв. Он отрёкся от него ещё и практически: защищайте себя сами, делайте что хотите, вас для нас больше нет. Никол Пашинян совершил официальное предательство Армении в том её виде, в котором она существует последние 35 лет. Он предал действовавший все эти годы консенсус всего армянства в пользу Карабаха", - подчеркнул эксперт.Тем не менее, отметил Колеров, в современной Армении альтернативы Пашиняну нет, и никто не сможет отстранить его от власти. "Я думаю, что большинство населения Армении давно уже отреклось если не от идеи независимости Карабаха от Азербайджана, то от приоритета этой идеи для себя. Примерно 10-12 лет назад мы проводили крупнейший по армянским стандартам общенациональный опрос, по результатам которого за готовность лично стоять и бороться за независимость Карабаха выступило всего 19% армянских респондентов. То есть измена произошла ещё до Пашиняна и без него, и это надо сказать честно", - резюмировал Модест Колеров.
https://ukraina.ru/20230627/1047584419.html
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эксклюзив, армения, азербайджан, никол пашинян, зарубежье
Эксклюзив, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Зарубежье

"Революция Пашиняна": когда и почему современная Армения отреклась от Карабаха

08:50 27.07.2023 (обновлено: 09:45 27.07.2023)
 
Пашинян астрология
Пашинян астрология
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Владимир Зотов авторы
Владимир Зотов
автор издания Украина.ру
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В Москве прошла трёхсторонняя встреча глав МИД РФ, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Она представляла собой очередной раунд переговоров по вопросу заключения мирного соглашения между Ереваном и Баку, которые ведутся все последние месяцы.
.Представители двух закавказских республик встречались в России, а также в США и на территории Евросоюза, но никаких конкретных договорённостей они к нынешнему моменту не достигли
Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что он признаёт Нагорный Карабах частью Азербайджана. При этом в Ереване настаивают на том, что армянскому населению НКР должны быть предоставлены гарантии безопасности, и что Карабах в составе Азербайджана должен обладать особым статусом. В Баку же выступают против этого: ранее Ильхам Алиев призвал карабахских армян либо принять азербайджанское гражданство, либо покинуть регион.
Андрей Арешев интервью
27 июня, 14:47
Андрей Арешев: Переговоры между Арменией и Азербайджаном могут закончиться новой военной эскалациейПремьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что на текущей неделе в Вашингтоне пройдут очередные переговоры глав армянского и азербайджанского внешнеполитических ведомств Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. В ходе переговоров речь пойдёт о заключении мирного договора между Баку и Ереваном.
На данный момент Карабах находится в блокаде: азербайджанская сторона перекрыла Лачинский коридор – основную транспортную артерию, соединяющую НКР с "международно признанной" территории Армении.
В декабре 2022 года там появились боевики-пантюркисты, выдававшие себя за "экологов" и "активистов", а в апреле текущего года азербайджанские пограничники установили на территории коридора свой КПП, который расположился в непосредственной близости от наблюдательного поста российских миротворцев. 23 июня на мосту Хакари, с которого и начинается Лачинский коридор, появились бетонные заграждения, в результате чего движение транспорта по нему было практически полностью прекращено. На сегодняшний день Баку отказывается разблокировать коридор, несмотря на призывы, раздающиеся не только из Москвы, но и из столиц западных стран.
На фоне московской встречи Никол Пашинян выступил на пресс-конференции в Ереване с рядом знаковых заявлений. Он в очередной раз подтвердил, что Армения признаёт территориальную целостность Азербайджана, имея в виду то, что Карабах является его частью. Помимо этого, Пашинян сообщил, что миропорядок, до недавнего времени действовавший в Закавказье, рухнул. Российский журналист Андрей Медведев в своём телеграм-канале по этому поводу заявил, что премьер Армении таким образом пытается утвердить пересмотр итогов "большой игры" XIX века – противостояния России и Британии, по итогам которой Закавказье стало российским.
Кроме того, по словам Пашиняна, Армения не отвечает за безопасность Нагорного Карабаха, и этим должны заниматься вооружённые силы НКР. В свою очередь, армянский журналист и общественный деятель Микаэл Бадалян в своём телеграм-канале отметил, что, согласно конституции Армении, именно она является гарантом безопасности Карабаха.
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
2 июня, 15:57
Кремль отреагировал на слова Пашиняна по УкраинеКремль принял к сведению слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о позиции Еревана по украинскому конфликту, сообщил журналистам 2 июня пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков
В интервью Украине.ру кандидат исторических наук, бывший начальник Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Модест Колеров назвал это заявление Никола Пашиняна революционным.
"Карабахское движение в своей яркой, действенной форме, началось ещё в 1987 году, когда Горбачёв снял с должности высшее должностное лицо азербайджанского происхождения в СССР, а именно Гейдара Алиева, бывшего на тот момент первым заместителем председателя Совета министров. Именно после отставки Алиева стало развиваться движение в поддержку выхода Нагорно-Карабахской автономной области из состава Азербайджанской ССР. И конституционные требования, и законодательство, и система практического строительства армянских вооружённых сил были подчинены идее, согласно которой Нагорной Карабах – часть исторической Армении", - отметил эксперт.
Он также напомнил, что на территории Карабаха служили армянские призывники, и в регионе также располагались части ВС Армении. "В общем, была полная интеграция, включая экономическое субсидирование, из которого даже в самые скудные годы, когда финансирование было минимальным, государственный бюджет НКР состоял на 65%", - сообщил Колеров.
"И вот произошла революция. Пашинян не только публично отрёкся от Карабаха, за который 35 лет вела борьбу Армения, принеся тысячи и тысячи жертв. Он отрёкся от него ещё и практически: защищайте себя сами, делайте что хотите, вас для нас больше нет. Никол Пашинян совершил официальное предательство Армении в том её виде, в котором она существует последние 35 лет. Он предал действовавший все эти годы консенсус всего армянства в пользу Карабаха", - подчеркнул эксперт.
Тем не менее, отметил Колеров, в современной Армении альтернативы Пашиняну нет, и никто не сможет отстранить его от власти. "Я думаю, что большинство населения Армении давно уже отреклось если не от идеи независимости Карабаха от Азербайджана, то от приоритета этой идеи для себя. Примерно 10-12 лет назад мы проводили крупнейший по армянским стандартам общенациональный опрос, по результатам которого за готовность лично стоять и бороться за независимость Карабаха выступило всего 19% армянских респондентов. То есть измена произошла ещё до Пашиняна и без него, и это надо сказать честно", - резюмировал Модест Колеров.
 
ЭксклюзивАрменияАзербайджанНикол ПашинянЗарубежье
 
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