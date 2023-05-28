https://ukraina.ru/20230528/1046649159.html

Армен Гаспарян об особенностях освещения спецоперации и странностях в действиях премьера Армении Пашиняна

Армен Гаспарян об особенностях освещения спецоперации и странностях в действиях премьера Армении Пашиняна - 28.05.2023 Украина.ру

Армен Гаспарян об особенностях освещения спецоперации и странностях в действиях премьера Армении Пашиняна

В России необходимо ввести специальные правила для информационного пространства на время проведения спецоперации, считает политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян.

2023-05-28T16:55

2023-05-28T16:55

2023-05-28T16:55

интервью

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Армен, в Москве 25 мая лидеры Армении и Азербайджана договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга, и Владимир Путин предложил встретиться снова через неделю для того, чтобы уточнить все нюансы. Почему Пашинян идет на сдачу открытую Карабаха, и был ли у Армении другой выход?– Мне кажется, что господина Пашиняна для этого туда и проталкивали. Я это сказал в мае 2018 года, за это время все мои печальные прогнозы сбылись, собственно, у всех на глазах.Я тогда сказал, что следующая стадия – это потеря Карабаха, потому что не может в воюющей стране блогер быть премьер-министром, просто по определению не может. Тем более, что если блогер, извините, из соросовских структур.Я думаю, что следующий этап – это они начнут отрицать свой собственный геноцид в 1915 году, меня и это тоже не удивит.Ну слушайте, это абсолютно поразительные люди, у них тридцать лет это было национальной идеей. Несчастное, с этой точки зрения, государство, тут только полный крах.Геноцид, разделенная нация, куча всяких проблем. Республика в кольце врагов. Единственное было светлое пятно – это победа в первой Карабахской войне.Ну, теперь и его нету. Отлично управились. Просто загляденье! Самое главное, это же никого не интересует! Я все эти дни думал - ну хорошо, хотя бы какой-нибудь одиночный пикет будет по этому вопросу? Нет, их вполне устраивает.Я скажу слова непопулярные, за которые меня, наверное, оплюют с головы до ног, но кто-то это должен сказать. Вы понимаете, были древние греки, были древние римляне, где они? Кельты были, кельтские символы запрещены, но самих кельтов нет. Вот у меня ощущение такое, что это идет туда, в ту сторону, включая потерю государственности. Потому что так, конечно, действовать - я не знаю, что уже надо там иметь на душе, на сердце.А самое главное, понимаете, невозможно представить, о чем он на самом деле думает[Пашинян] . То он выходит и хамит Захаровой, публично, типа - его не надо комментировать. На следующий день он довольный и счастливый сидит в Москве и о чем-то говорит. Это как?– Недавно премьер-министр Армении Пашинян заявил, что Армения может выйти из ОДКБ, потому что организация якобы недееспособна. Что в таком случае потеряет Армения по пути к евроинтеграции?– Мне очень сложно комментировать мысли и целеполагание армянского политического руководства. Я, извините, столько выпить не могу, чтобы быть с ними на одной волне психофизического расстройства. Потому что в трезвом виде у меня это не получается никак.Он (Пашинян — Ред.) выйдет из ОДКБ, дальше чnо? Что такое армянская армия – все уже посмотрели в 2020 году, осенью, когда у него шла война, армянская армия жрала шашлык и пила коньяк, и отлично себя чувствовала. Она на войну просто вообще не пришла, несмотря на вопросы из России — эй, там, на железке, вы, может быть, как-то с мыслями соберетесь по этому поводу? – Нет!Объяснять Пашиняну про экономические преференции интеграционных процессов на постсоветском пространстве я не готов, потому что это надо сначала пригласить дефектолога, который сумеет найти какие-то слова, которые до него будут доходить – это очень сложно.Поэтому я не знаю. Для меня это тупик такой. Собственно, это же не только для меня. Если поговорить с экспертами, которые занимались проблемой, в том числе Армении, они вам все примерно одно и то же скажут.Это доходит вообще до смешного, потому что у меня на этой неделе Рам Ашотович был небезызвестный в эфире, который через каждые две-три минуты говорил — ну, ты вспомни, что ты сам рассказывал в 2018 году, в 2020 году.Ну что, я могу только еще раз поздравить. Еще яркая такая иллюстрация, что кастрюлизм – это понятие интернациональное, это не только хутор (киевский режим — Ред.) такой, они есть всюду. Просто у Пашиняна это совсем уже в какой-то такой, знаете, премиум-сборке, не побоюсь этого слова.Но пускай это сам армянский народ решает. Понимаете, все время получается странная история, что и Леша Мартынов об этом говорил, и Арам Ашотович сказал, получается, что нам больше всех надо.То есть, мы призываем их посмотреть трезво на то, что произошло, задуматься над этим, а им - до фонаря совсем. Ну, ради Бога, все следующие красивые результаты должны будут сами обмывать, а то, что они последуют – здесь нет ни малейшего сомнения, говорят.Опять же, говорят в наших кругах о том, что у кое-кого есть недвижимость в Канаде, он, ежели чего… а эти останутся, наверное, с вопросом "а как так?". Я не знаю, что им пожелать. Счастья! Всего доброго и хорошего настроения. Вот единственное.– Теперь об Украине. На этой неделе появилась информация, что главком ВСУ Залужный был тяжело ранен и ему сделали трепанацию черепа. В Киеве эту информацию опровергают, записывают какие-то непонятные двухсекундные ролики с его участием. Как вы считаете, что вообще могло с ним произойти, в конце концов, и вообще - имеет ли для России значение, кто будет, или кто есть в данный момент главком ВСУ?– У меня к этому ролику есть только один вопрос – это одежда Залужного.– Теплая.– Он слишком не по погоде одет, хотя до этого предыдущая съемка, которая датирована началом мая – Залужный уже в майке.Проверить это очень легко. Следующий какой-нибудь важный деятель Запада приедет, будет встреча с политическим руководством – вот, если на ней будет дефилировать Залужный, тогда вопросы все снимаются. Пока у меня вопросы есть по этому поводу.Второе – я не понимаю, почему у нас это вызывает такой интерес лютый, бешеный. Такое впечатление, что Залужный - это какой-то полуферзь земли. Не будет Залужного – будет Залежный, Прилежный, какой угодно другой. Там же понятно, что всем рулят офицеры Альянса, а это такая вывеска, вокруг которой можно плясать.Третье. Для Украины - вообще отряд не заметил потери бойца. Вы заметили, что две недели все это бурление было только у нас. Все искали Залужного, как будто это какой-то клад на острове сокровищ. Зеленский никогда не искал, у него все хорошо, у него Сырский благополучно обвалил "фортецю Бахмут", и все хорошо. А мы все крутимся.А это - я понимаю, откуда, потому что эта привычка все время искать чего-то, искали пророссийски ориентированных политиков, находили Рабиновича и Вилкула, за неимением других.Сейчас ищут, какой сорт дерьма менее вонючий. Почему-то решили, что это Залужный. И воспылали каким-то странным чувством к нему. Для меня это странно. Залужный — враг. Поэтому, все вот это копошение для меня осталось непонятым, если честно, а равно как и все вот эти вбросы: ему ампутировали ногу, Залужный ослеп на правый глаз, Залужный стал овощем…Зачем это все? Для чего? Ну, вы можете себе представить такую ситуацию – в конце января 1943 года товарищ Левитан выходит и говорит: "По моим данным генерал-фельдмаршалу Паулюсу вчера сильно схреновило. У него отказалое полушарие мозга". На следующий день выходит Левитан и говорит: "Дополнение ко вчерашней информации: еще у него ампутирована пятка правой ноги и он стал заикой".Вы можете себе такое представить в ту эпоху? Нет! А здесь это в формате бесконечного выплеска. Причем же, хутор еще тоже к этому присоединился, там все эти шалашовки: "Я сделала селфи"… И вот наши, значит, кинулись с ней вступать в полемику. Зачем, для чего это? Какая разница? Дело-то не в Залужном совсем! Для меня странно это, правда.– Хочу с вами обсудить интервью Пригожина Константину Долгову. Основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что Россию в зоне СВО ждут тяжелые времена, потому что мы не вводим военное положение и нет новой волны мобилизации. Эти все его заявления, как и критику Министерства обороны, поддерживает ультрапатриотическая прослойка населения. Как вы считаете, нужно ли вводить жесткие меры, чтобы выиграть?– Для начала бы ввел жесткие меры в информационном пространстве, а оттуда бы уже исходил, потому что у нас весь основной ад творится в информационном пространстве.У нас такое количество Клаузевицев, Мольтке, Шлиффенов и маршалов Василевских на душу наеления, что можно просто осатанеть. Я смотрю на то, что происходит в телеграме, думаю: лучшие здесь, лучшие умы Генштаба – по стратегическому планированию, по поставкам вооружения, по новым технологиям – вот все лучшие сидят, и все что-то обсуждают. И вот целый день идет копошение.К Министерству обороны, как и к любому другому ведомству, могут быть и должны быть вопросы, но они зачастую лежат в совершенно другой плоскости.То, что у Пригожина идет лютая борьба с Министерством обороны, наверное, не является никакой тайной. Это уже не первый месяц и даже не первые полгода, если быть честным.Проблема здесь состоит в том, что в результате у обывателя складывается впечатление, что в стране вообще нет армии никакой, потому что есть Пригожин, который нецензурно орет - дайте ему снаряды.А параллельно орут хуторяне не менее благим матом: "Что же вы за люди, вы нам сказали, что у вас нет снарядов, а с каждым днем интенсивность огня, убивающая побратимов, она только выше".Вот теперь представьте – сидит, условно, некий Еборбей Гордеич Кукушкин, ветеран труда, житель провинции, вот он сидит на скамейке, ему уже установили телеграм, он моден, и вот он с утра читает: "С одной стороны снарядов нет, с другой стороны хуторянам хреново". У Еборбея Гордеича Кукушкина возникает вопрос, ну кто-то же врет, правда? Два этих факта вместе не могу существовать никак.А параллельно на него будет высыпаться с каждым днем больше, больше и больше (такой противоречивой информации — Ред.), и никто ни за что ответственности не несет.Вот это мне категорически не нравится, весь этот гвалт вокруг армии. Я вообще хотел бы, чтобы уже, может быть, если нужен там какой-то посредник, чтобы уже как-то все встретились, поговорили и т.д. Потому что это ежедневно (читать — Ред.) невозможно.Там сам Костя (Долгов — Ред.) записал интервью, тут же еще больший ажиотаж наступил. Одни орут – он сам добровольно покинул этот стрим. Как он называется?– "Телега онлайн"?– Да, "Телега онлайн". Костя орет: "Меня подло уволили за интервью Пригожина". Пригожин обложил матом всех, кто попался под руку.– Пообещал ему помочь.– Телеграм-каналы теперь кроют матом Костю, Костя отбивается.Слушайте, если бы сейчас было какое-то вегетарианское время, не было бы СВО, и не было сериалов "Мертвые не потеют", "Слепые не жаждут женщин", то это было бы прикольно - наблюдать такой движ, в который затягивается все больше и больше людей, потому что туда влезли все, все всё комментируют, и каждая из сторон орет: "Вы, гниды, нагнали ботов".Я с одного эфира ехал на другой, я посмотрел - если бы у меня были волосы, они бы стояли во все стороны. Это же невозможно! Самое главное, если бы при этом обсуждалась суть интервью – она никого не интересует вообще! Хотя, наверное, там есть вопросы, которые стоило бы пообсуждать. Но нам это все не нужно, потому что все превращается в откровенную такую попсу голимую. Вот это шоу-бизнес, он дошел уже до информационного пространства в эпоху СВО. Вот это чудовищно абсолютно! А вопросы, повторяю, при этом никого не интересуют в принципе. Сейчас там еще и эти выйдут деятели. Ну это дня через три, наверное, они еще быстро так не делают.– Вот еще тогда об информационном пространстве. Как вы считаете, Украине удалось диверсиями в Белгородской области перебить успех российской армии в Артемовске?– На 300%. Потому что у нас как обычно все получилось. У нас, опять же, есть ребята замечательные, профессиональные военкоры, а есть - непонятно, кто. Вот эти непонятно, кто - обгадили все информационное пространство. И ты в результате сидишь и не понимаешь, что вообще происходит. Одни пишут: "Мы их выдавливаем за рубеж", пока ты думаешь - на хрен это надо, уничтожьте террористов, замочите их.Вторые тут же пишут: "Нет, проведена операция, мы накрыли их артой, все ликвидированы". Третьи пишут: "Подождите, они же там уже видосы пилят".Вот представьте, сидит Еборбей Гордеич Кукушкин. Он не имеет опыта чтения тридцати пяти СМИ, осмысления, складывания этого всего воедино. Он нормальный, обычный человек – он любит жену, пельмени и водку.Он в результате - что должен вынести из того, что происходит? помимо зрады (измены — Ред.)? И ганьбы (позора — Ред.), он что вынесет? Под вечер выходит Министерство обороны, делает отчет, а к тому моменту у всех уже нервы натянуты, как четвертая струна. Все уже такие коньки-горбунки – ходят и подпрыгивают.Ну что это такое вообще, из раза в раз одно и то же. Я почему и говорю – надо навести порядок в медиапространстве. Тем более, у нас есть даже статья о фейках, не правда ли? Почему она ни к кому не применяется? По итогам того, что было, ее можно было бы реализовать.Вместо этого- половине стране взвинтили нервы. Я никогда в жизни не получал 74 сообщения в минуту. Представляете, что с телефоном происходило – он просто хрипел и подпрыгивал, он другой звук уже не мог издать. Он был на последнем издыхании.А это люди пишут, это не сообщения в телеграм-каналах – это у меня беззвучно стоит уже. А это пишут люди с вопросами: Сумбатыч, ты не мог бы прояснить, что у нас там происходит? Потому, что некоторые пишут: "Белгород пал, они идут на Курск"! Не хреново! И вся история краха "фортеции Бахмут-Артемовск" в результате просто ушла в тень. Потому что на этой теме все оттоптались.И после этого, на следующий день выходят какие-то люди и говорят, а зачем вы читали идиотов? Действительно, очень верный вопрос. Только сейчас, по-моему, только у ленивого, только у нас нет в шапке телеграм-каналов слова "военкор", это уже как апостолы какие-то, подразумевается, что ты должен верить.Плюс, это стадо невменяемое, которое хайпится на всем, оттопталось в полной мере. Ну, и как дальше это? Введите правила специальные для информационного пространства на время СВО! Люди не могут в принципе находиться в таком адском информационном прессинге, они никому в результате не верят уже.

https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html

https://ukraina.ru/20230522/1046472271.html

https://ukraina.ru/20230525/1046585122.html

https://ukraina.ru/20230525/1046566045.html

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Кристина Маркович

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