Военный эксперт объяснил, почему беспилотник "Ланцет" похож на управляемую бомбу
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Американские высокотехнологичные дроны достаточно эффективные, но у них нет такого "эффекта кувалды", как у "Ланцетов". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
Ударный беспилотник-камикадзе "Ланцет" стал российским эквивалентом дальнобойной артиллерии. Сами украинские военные говорят, что по своим повадкам он напоминает управляемую бомбу, а не беспилотник, рассказал Мощанский.
"Он тоже сделан достаточно просто. Тот же блок от РЭБ от "Кометы" и "Орлана", та же взрывчатка. Максимально простое оружие, сделанное на коленке, но дающее результаты", - подчеркнул Мощанский.
У противника ничего этого нет. Американские высокотехнологичные дроны эффективны, но у них нет "эффекта кувалды", которая всё разбивает. Разведывательные беспилотники наводят на цель, а группа "Ланцетов" роится как в фантастических фильмах и бьет "Крабы" и "Мегатроны" ВСУ в полуавтоматическом режиме, добавил он.
Как будут развиваться события в зоне СВО, неизвестно. Через год и российская армия изменится, и противник тоже будет другим. Но ВС РФ постепенно модифицируются и всё больше напоминают западную армию, заключил собеседник издания.
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