Военный эксперт объяснил, почему беспилотник "Ланцет" похож на управляемую бомбу - 27.07.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему беспилотник "Ланцет" похож на управляемую бомбу
Военный эксперт объяснил, почему беспилотник "Ланцет" похож на управляемую бомбу - 27.07.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему беспилотник "Ланцет" похож на управляемую бомбу
Американские высокотехнологичные дроны достаточно эффективные, но у них нет такого "эффекта кувалды", как у "Ланцетов". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
2023-07-27T06:35
2023-07-27T06:35
новости
всу
бпла
"ланцет"
артиллерия
украина
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Ударный беспилотник-камикадзе "Ланцет" стал российским эквивалентом дальнобойной артиллерии. Сами украинские военные говорят, что по своим повадкам он напоминает управляемую бомбу, а не беспилотник, рассказал Мощанский.У противника ничего этого нет. Американские высокотехнологичные дроны эффективны, но у них нет "эффекта кувалды", которая всё разбивает. Разведывательные беспилотники наводят на цель, а группа "Ланцетов" роится как в фантастических фильмах и бьет "Крабы" и "Мегатроны" ВСУ в полуавтоматическом режиме, добавил он.Как будут развиваться события в зоне СВО, неизвестно. Через год и российская армия изменится, и противник тоже будет другим. Но ВС РФ постепенно модифицируются и всё больше напоминают западную армию, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, всу, бпла, "ланцет", артиллерия, украина, вс рф
Новости, ВСУ, БПЛА, "Ланцет", артиллерия, Украина, ВС РФ

Военный эксперт объяснил, почему беспилотник "Ланцет" похож на управляемую бомбу

06:35 27.07.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Американские высокотехнологичные дроны достаточно эффективные, но у них нет такого "эффекта кувалды", как у "Ланцетов". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
Ударный беспилотник-камикадзе "Ланцет" стал российским эквивалентом дальнобойной артиллерии. Сами украинские военные говорят, что по своим повадкам он напоминает управляемую бомбу, а не беспилотник, рассказал Мощанский.
"Он тоже сделан достаточно просто. Тот же блок от РЭБ от "Кометы" и "Орлана", та же взрывчатка. Максимально простое оружие, сделанное на коленке, но дающее результаты", - подчеркнул Мощанский.
У противника ничего этого нет. Американские высокотехнологичные дроны эффективны, но у них нет "эффекта кувалды", которая всё разбивает. Разведывательные беспилотники наводят на цель, а группа "Ланцетов" роится как в фантастических фильмах и бьет "Крабы" и "Мегатроны" ВСУ в полуавтоматическом режиме, добавил он.
Как будут развиваться события в зоне СВО, неизвестно. Через год и российская армия изменится, и противник тоже будет другим. Но ВС РФ постепенно модифицируются и всё больше напоминают западную армию, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Попов интервью
Вчера, 17:14
Владимир Попов о том, на что способны F-16 и почему проблема с летчиками может стать фатальной для ВСУСкорее всего, F-16 разместят на Западной Украине, откуда самолеты будут оперативно перелетать на аэродромы к белорусской границе в Луцк, к Харьковщине, Виннице, чтобы базироваться в 200–300 километрах от линии соприкосновения с нашими войсками и наносить удары. Однако мы не будем ждать, пока ВСУ получат истребители
 
НовостиВСУБПЛА"Ланцет"артиллерияУкраинаВС РФ
 
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