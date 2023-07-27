Военный эксперт объяснил, почему беспилотник "Ланцет" похож на управляемую бомбу

Владимир Попов о том, на что способны F-16 и почему проблема с летчиками может стать фатальной для ВСУ

Скорее всего, F-16 разместят на Западной Украине, откуда самолеты будут оперативно перелетать на аэродромы к белорусской границе в Луцк, к Харьковщине, Виннице, чтобы базироваться в 200–300 километрах от линии соприкосновения с нашими войсками и наносить удары. Однако мы не будем ждать, пока ВСУ получат истребители