https://ukraina.ru/20230726/1048271372.html

Американский наемник потребовал эвакуации из Киева: Тревор Рид, осужденный в России

Американский наемник потребовал эвакуации из Киева: Тревор Рид, осужденный в России - 26.07.2023 Украина.ру

Американский наемник потребовал эвакуации из Киева: Тревор Рид, осужденный в России

Накануне, 25 июля, американское, а следом за ним и европейское медиа-пространство взорвалось "эксклюзивным" материалом издания The Messenger о ранении и эвакуации с Украины отставного пехотинца ВМС США Тревора Рида.

2023-07-26T14:43

2023-07-26T14:43

2023-07-26T14:48

эксклюзив

сша

наемники

раненые

иностранные наемники

киев

обмен

всу

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1a/1048272054_0:0:922:519_1920x0_80_0_0_bfbbb45c67ece27caeb5139ea42831d2.jpg

Что произошлоМатериал произвел одновременно два эффекта: взорвавшейся бомбы и "контролируемой сенсации": за ним последовал комментарий Госдепартамента США, перепечатки во всех англоязычных СМИ и общественный резонанс.Тревор Рид, ранее приговоренный в России к девятилетнему заключению и освобожденный по обмену в 2022 году, после своего возвращения отправился добровольцем воевать за ВСУ, а пару недель назад был ранен.Сенсацию произвела информация о том, что Рид не только остался крайне недоволен киевскими госпиталями и потребовал эвакуировать его в США, или на крайний случай – в Германию или Польшу, но и разозлил своими действиями администрацию президента Джо Байдена, о чем второй день подряд пишут американские передовые издания.Кто такой Тревор РидС почестями демобилизовавшись из морской пехоты ВМС США в 2019 году, Рид отправился в Москву – на учебу и встречу со своей девушкой Алиной Цыбульник. Обстоятельства его задержания довольно туманны, известно, что после вечеринки он был задержан пьяным, напал на полицейских, и был арестован.По результатам судебного разбирательства Тревор Рид был приговорен к девяти годам заключения за нападение на полицейских при исполнении, а американский посол в России того времени Джон Салливан назвал обвинения "нелепыми" и пообещал, что Рид вскоре вернется в США.Салливан оказался прав: в 2022 году произошел обмен – Тревор Рид вернулся на родину в обмен на российского летчика Константина Ярошенко, обвиненного в США в контрабанде наркотиков. Ярошенко к тому времени успел провести 12 лет из присужденных 20-ти.Далее Рид не появлялся в заголовках СМИ вплоть до 25 июля, когда The Messenger сообщил о том, что американец, как выяснилось, после обмена поехал на Украину, воевать на стороне ВСУ, а пару недель назад был ранен и эвакуирован в киевский госпиталь. Неизвестно, по сути, ничего: чем он занимался в украинской армии, когда и где был ранен, какое ранение.Однако, в эксклюзиве The Messenger появляется комментарий "представителя администрации президента Байдена" и интересная деталь: Рид планировал обращаться к журналистам, чтобы его вывезли в американскую или европейскую больницу, так как находиться в украинской ему показалось невыносимо."С начла войны мы предупреждали граждан США, которые отправляются на Украину, особенно для того, чтобы принять участие в боевых действиях, так как они могут столкнуться с серьезными рисками, вплоть до ранений и смерти", - довольно абстрактно прокомментировал ситуацию представитель администрации президента.Почему в администрации Байдена недовольны РидомБуквально дословно эти слова повторил в ходе брифинга спикер Госдепартамента Ведант Патель, а следом за ним – пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер, которая заверила журналистов, что пребывание Рида на Украине – исключительно его личное дело, к которому США не имеют никакого отношения.Все ведующие западные издания, включая NBC, BBC, The New York Times, немецкий Spiegel перепечатали материал The Messenger, но во многих появились любопытные детали.В NYT, например, выступление уже упомянутого Пателя назвали "раздраженным", и добавили такую деталь: американское правительство перевезло Рида из Киева в Германию с помощью неправительственной организации, чтобы окончательно откреститься от него.По данным Associated Press, в данный момент раненый наемник находится в региональном медицинском центре Ландштуль недалеко от американской авиабазы ​​Рамштайн в земле Рейнланд-Пфальц.CNN пишет о причинах раздражения в Белом доме: во-первых, Рид собирался рассказать некую "нелицеприятную" правду о киевских госпиталях, врачах, и вообще Украине, а во-вторых, его история может помешать в обмене двух американских граждан, которые задержаны в России.Речь идет о журналисте Эване Гершковиче, задержанном в Екатеринбурге в конце марта по подозрению в шпионаже, и еще об одном бывшем морском пехотинце – Поле Уилане, которого также подозревают в сборе данных в пользу Вашингтона.О связи двух этих дел прямо сказал госсекретарь США Энтони Блинкен:"Участие Рида в боевых действиях не должно иметь никакого влияния на текущие переговоры, направленные на освобождение двух американцев, которых незаконно удерживают в России: Пола Уилана и Эвана Гершковича. С начала работы нашей администрации, мы вернули 29 задержанных американцев. Так что, я ожидаю, что несмотря на нши проблемы в отношениях с Россией, мы продолжим уверенную работу для того, чтобы вернуть Эвана и Пола домой", - сказал он накануне.Сгладить углы постарался экс-губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон, который принимал участие в переговорах по обмену Рида и Ярошенко: он призвал сконцентрироваться лишь на том, чтобы Рид получил необходимую медицинскую помощь на высшем уровне, и мог вернуться к своей семье.Проблема обменовОбмены , в целом, щепетильная тема: идет ли речь о военноппленых, либо об иностранных шпионах.Одно дело, когда задержанную с запрещенными препаратами баскетболистку Бриттни Грайнер на высшем уровне меняют на российского бизнесмена Виктора Бута, подозреваемого в торговле оружием, и совсем другая ситуация, когда однажды сдавшийся в плен иностранец после проведенного обмена снова возвращается на фронт, чтобы продолжить воевать против России.В радиоперехватах, попадающих в руки российским военным, чаще всего слышна английская и польская речь, реже – испанская: многие наемники приезжают воевать за ВСУ из стран Латинской Америки. В интервью нашему изданию аргентинский политолог Кристиан Ламеса рассказал, как украинские посольства в Боготе, Буэнос-Айресе и других столицах континента без стеснения вербуют местных радикалов в иностранные батальоны.Наиболее спорную реакцию в российском обществе вызвала информация о возвращении на Украину командиров батальона "Азов"*, взятых в плен на "Азовстали" - Сергея Волынского ("Волына"), Дениса Прокопенко ("Рэдис") и Святослава Паламара ("Калина"). Обменянные командиры – граждане Украины, но многие расценили обмен как неравномерный, появившиеся в сети видео Прокопенко, принимающего участие в военных ритуалах украинских радикалов, напоминающих средневековое посвящение в рыцари, очевидно вызвали у российской общественности негативные эмоции.Не менее спорная ситуация произошла ранее с обменом двоих британских наемников: Эйдена Аслина и Шона Пиннера. Аслин, пройдя реабилитацию, уже вернулся на украинский фронт, хотя и давал слово не делать этого.Другой пример: граждане Венгрии – пленные украинские военнослужащие, имеющие украинские паспорта. Их обмены происходят при участии Будапешта, но венгерское правительство не дает гарантии их невозвращения на фронт, а Владимир Зеленский слишком занят, чтобы обратить внимание на их двойное гражданство, запрещенное на Украине.Таким образом, один из основных вопросов состоит в том, чтобы вернувшимся домой – за границу пленным наемникам, задержанным шпионам, неудачливым туристам даже в голову не приходило возвращаться на Украину и вновь браться за оружие.*Запрещенная в РФ террористическая организация

https://ukraina.ru/20230725/1048245776.html

https://ukraina.ru/20230518/1046318028.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Мария Лихограй

Мария Лихограй

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Лихограй

эксклюзив, сша, наемники, раненые, иностранные наемники, киев, обмен, всу, украина