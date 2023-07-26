Рогов рассказал о второй волне контрнаступления ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали вторую волну контрнаступления, бросив максимальные силы для прорыва обороны России на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил 26 июля глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале
"Сегодня ранним утром после массированной артиллерийской подготовки и авиаударов нацисты пошли на штурм наших позиций в районе населенного пункта Работино", — уточнил он.
Рогов добавил, что ВСУ нанесли "основной удар" северо-восточнее Работино.
Глава движения также пообещал позднее сообщить подробности происходящего на этом участке фронта.
В среду временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил о попытке ВСУ прорвать оборону в регионе. По его словам, обстановка в районе Работино, а также населенных пунктов Новоданиловка и Новопокровка обострилась. Он подчеркнул, что ВСУ столкнулись с ожесточенным отпором российских войск и понесли значительные потери.