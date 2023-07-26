https://ukraina.ru/20230726/1048266135.html

Рогов рассказал о второй волне контрнаступления ВСУ

Рогов рассказал о второй волне контрнаступления ВСУ - 26.07.2023 Украина.ру

Рогов рассказал о второй волне контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали вторую волну контрнаступления, бросив максимальные силы для прорыва обороны России на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил 26 июля глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале

2023-07-26T12:03

2023-07-26T12:03

2023-07-26T12:03

всу

контрнаступление

запорожская область

владимир рогов

новости

новые регионы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045644863_0:102:2903:1735_1920x0_80_0_0_de1c67a3ab2a0a03772a14ebff41a217.jpg.webp

"Сегодня ранним утром после массированной артиллерийской подготовки и авиаударов нацисты пошли на штурм наших позиций в районе населенного пункта Работино", — уточнил он.Рогов добавил, что ВСУ нанесли "основной удар" северо-восточнее Работино. Глава движения также пообещал позднее сообщить подробности происходящего на этом участке фронта.В среду временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил о попытке ВСУ прорвать оборону в регионе. По его словам, обстановка в районе Работино, а также населенных пунктов Новоданиловка и Новопокровка обострилась. Он подчеркнул, что ВСУ столкнулись с ожесточенным отпором российских войск и понесли значительные потери.

https://ukraina.ru/20230726/1048261075.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, контрнаступление, запорожская область, владимир рогов, новости, новые регионы