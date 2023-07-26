Рогов рассказал о второй волне контрнаступления ВСУ - 26.07.2023 Украина.ру
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Рогов рассказал о второй волне контрнаступления ВСУ
Рогов рассказал о второй волне контрнаступления ВСУ - 26.07.2023 Украина.ру
Рогов рассказал о второй волне контрнаступления ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали вторую волну контрнаступления, бросив максимальные силы для прорыва обороны России на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил 26 июля глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале
2023-07-26T12:03
2023-07-26T12:03
всу
контрнаступление
запорожская область
владимир рогов
новости
новые регионы
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"Сегодня ранним утром после массированной артиллерийской подготовки и авиаударов нацисты пошли на штурм наших позиций в районе населенного пункта Работино", — уточнил он.Рогов добавил, что ВСУ нанесли "основной удар" северо-восточнее Работино. Глава движения также пообещал позднее сообщить подробности происходящего на этом участке фронта.В среду временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил о попытке ВСУ прорвать оборону в регионе. По его словам, обстановка в районе Работино, а также населенных пунктов Новоданиловка и Новопокровка обострилась. Он подчеркнул, что ВСУ столкнулись с ожесточенным отпором российских войск и понесли значительные потери.
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всу, контрнаступление, запорожская область, владимир рогов, новости, новые регионы
ВСУ, контрнаступление, Запорожская область, Владимир Рогов, Новости, Новые регионы

Рогов рассказал о второй волне контрнаступления ВСУ

12:03 26.07.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали вторую волну контрнаступления, бросив максимальные силы для прорыва обороны России на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил 26 июля глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале
"Сегодня ранним утром после массированной артиллерийской подготовки и авиаударов нацисты пошли на штурм наших позиций в районе населенного пункта Работино", — уточнил он.
Рогов добавил, что ВСУ нанесли "основной удар" северо-восточнее Работино.
Глава движения также пообещал позднее сообщить подробности происходящего на этом участке фронта.
В среду временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил о попытке ВСУ прорвать оборону в регионе. По его словам, обстановка в районе Работино, а также населенных пунктов Новоданиловка и Новопокровка обострилась. Он подчеркнул, что ВСУ столкнулись с ожесточенным отпором российских войск и понесли значительные потери.
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
09:00
Спонсирование террористических планов, атаки и провалы ВСУ, хищения. Главное на Украине на утро 26 июля
 
ВСУконтрнаступлениеЗапорожская областьВладимир РоговНовостиНовые регионы
 
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