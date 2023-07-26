https://ukraina.ru/20230726/1048258644.html

А деньги - врозь. Польша и Германия жестко конфликтуют из-за Украины

А деньги - врозь. Польша и Германия жестко конфликтуют из-за Украины - 26.07.2023 Украина.ру

А деньги - врозь. Польша и Германия жестко конфликтуют из-за Украины

Возникли несколько новых точек напряжения на линии Варшава – Берлин, и все они связаны с Киевом. В частности, Польша использует конфликт на Украине для интернационализации вопроса о репарациях от Германии.

2023-07-26T03:47

2023-07-26T03:47

2023-07-26T03:51

эксклюзив

польша

германия

зарубежье

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Издание Украина.ру неоднократно сообщало о различных конфликтах между Варшавой и Берлином. Они усиливаются в последнее время в связи с приближающимися парламентскими выборами в Польше, которые должны состояться в конце октября – начале ноября этого года.Так, в ходе набирающей обороты избирательной кампании правящая в Польше партия "Право и Справедливость" (ПиС) возвела буроугольный карьер в Турове рядом с польско-германской границей в ранг "проблемы идентичности" и борьбы против Германии.Польский премьер Матеуш Моравецкий в июне сказал, что Польша не закроет карьер, поскольку подобные требования являются "покушением на польский суверенитет". А на минувшей неделе этот политик и вовсе назвал немецких защитников природы "экотеррористами".Текущая неделя принесла несколько новых точек напряжения на линии Варшава – Берлин, причём все они связаны с Украиной.В понедельник, 24 июля, пресс-секретарь Министерства обороны ФРГ Митко Мюллер сухо объявил, что удалось достичь "договорённостей" с польскими коллегами относительно ремонта танков немецкого производства, повреждённых в ходе боевых действий на Украине."Мы приветствуем тот факт, что теперь также украинские танки Leopard 2А4 могут быть отремонтированы в Польше" – сказал Мюллер. Он назвал немецко-польские усилия в этом направлении "успешными", однако никаких сумм, а также пропускную способность польского ремонтного предприятия не обнародовал.Но на самом деле юридически обязывающие документы между польскими и немецкими оружейными компаниями относительно ремонта танков Leopard модели 2А4 до сих пор не подписаны, а заявление немецкого оборонного ведомства было вызвано фактическим шантажом со стороны министра обороны Польши Мариуша Блащака.Он в субботу, 22 июля, сообщил в своём Твиттер*, что в польском городе Гливице начал работать сервисный центр, специализирующийся на обслуживании и ремонте украинских танков Leopard."Сервисный центр в Гливице приступил к работе! Первые два танка Leopard уже прибыли с Украины на завод Бумар" – написал Блащак.Действительно, входящее в концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) предприятие Bumar-Labędy имеет 20-летний опыт обслуживания и ремонта польских версий танков Leopard 2 А4, и оно рассматривалось как одна из двух площадок для ремонта находящихся на вооружении танков Leopard 2 (другая – в Познани). Для этого должны были создать совместный немецко-польский центр, стоимость которого министр обороны Германии Борис Писториус оценил в 150 миллионов евро. При этом расходы на ремонт танков Leopard должно было взять на себя немецкое правительство.Однако переговоры между оборонными ведомствами Германии и Польши, продолжающиеся с конца апреля, до сих пор не увенчались успехом. Как сообщал в начале июля немецкий журнал Der Spiegel, проект затормозился из-за позиции польской стороны. Одним из камней преткновения стали цены за ремонт танков, которые озвучили поляки. По данным источников в немецких промышленных кругах, эти цены многократно завышены.Так, PGZ хотела брать более 100 тысяч евро за первичную диагностику танков – при том, что в Германии за такие услуги обычно берут 12 тысяч. Кроме того, PGZ не хочет давать никаких гарантий на ремонт, что также является абсолютно необычным для немцев.Кроме того, по информации немецкого правительственного портала DW, обнародованной 10 июля, Варшава высказала опасения, что совместный проект с немцами ограничит возможности польских оборонных предприятий. Они сейчас готовят к обслуживанию танков из США (Abrams) и Южной Кореи (К2), причём в последнем случае речь также идёт о локализации производства боевых машин. Также Польша требует продлить срок пребывание на своей территории двух немецких батарей систем ПВО Patriot, хотя минувшей осенью планировалось, что те вернутся в Германию уже в июле 2023-го.Поскольку переговоры между Германией и Польшей ещё продолжаются, в Берлине решили дипломатично продемонстрировать своё неудовольствие, потому на сообщение польского министра обороны отреагировал лишь пресс-секретарь немецкого оборонного ведомства. Но главное – открытым остался вопрос: кто будет оплачивать ремонт украинских "Леопардов"? Кстати, именно его чаще всего ставили комментаторы под постом Блащака. Немцы по польским расценкам платить явно не готовы, причём в широком смысле.Это подтверждает публикация в швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, которая 24 июля сообщила, что Польша пытается увязать вопрос выплаты гипотетических репараций Украине с собственным требованием компенсаций от Германии за Вторую мировую войну. На недавней конференции "Вина и ответственность" в Вене замглавы польского МИД Аркадиуш Мулярчик заявил, что конфликт на Украине стал "секретным оружием Польши для интернационализации вопроса о репарациях".Газета напомнила, что в 1953 году премьер-министр коммунистической Польши Болеслав Берут сказал, что страна отказывается от претензий к Германии, и это заявление было опубликовано в СМИ. Германия считает, что отказ официальный, раз он был обнародован, но Польша с этим не согласна.В Польше говорят, что это решение было принято под давлением Советского Союза. Эксперты считают, что вопрос можно было бы решить в суде, но нет признаков, что Германия согласится на это. В Варшаве имеют четкое представление, сколько они требуют от Берлина – это 6,2 трлн злотых, или 1,3 трлн евро. Однако Мулярчик не ограничивается этой суммой. Главное, по его мнению, начать диалог. Россия, по его словам, внимательно следит за процессом польско-немецких переговоров о репарациях."Отношения между Берлином и Варшавой отравлены. Некоторые говорят, что даже в 1945 году они не были настолько плохими, как сейчас. Но экономические отношения, несмотря на политическую враждебность, стали сильнее за последние годы. Германия является важным партнёром Польши" – отметила Neue Zürcher Zeitung.Однако даже у такого партнёра может лопнуть терпение, ведь большинство дотаций из бюджета ЕС на протяжении уже почти 20 лет Польша получает благодаря взносам, в первую очередь, Германии. И хотя Берлин редко напоминает об этом официально, однако неудовольствие действиями Варшавы выплёскивается в другие плоскости.К примеру, 25 июля на заседании министров сельского хозяйства стран-членов ЕС представитель Германии резко выступил против продления запрета Европейской комиссии на импорт украинского зерна в страны Восточной Европы, который истекает 15 сентября. Этого требует Польша, причём угрожает ввести такой запрет в одностороннем порядке."Комиссия должна чётко дать понять, что это невозможно. Эти меры ограничены во времени, и для некоторых стран-членов неприемлемо отменять существующие договоры", – заявил на заседании в Брюсселе министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир."Мы солидарны с Польшей, готовы помочь ей финансово, у нас есть для этого соответствующие механизмы. Но недопустимо, чтобы мы перекладывали польские избирательные проблемы на плечи Украины", – добавил немецкий министр. Его слова касались осенних парламентских выборов в Польше, отметило информационное агентство AFP. Оно также сообщило, что позицию Германии в этом вопросе поддерживает Франция и "ещё несколько стран ЕС".Судя по всему, с приближением польских выборов (их точная дата станет известна не раньше августа) конфликты между Польшей и Германией будут только нарастать. Причём позиция немецких властей куда более устойчивая, поскольку до выборов Бундестага ещё более двух лет.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, польша, германия, зарубежье