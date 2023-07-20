https://ukraina.ru/20230720/1048128839.html

Киев в "зерновых тисках". Пять стран ЕС требуют продлить запрет на импорт украинского зерна

Киев в "зерновых тисках". Пять стран ЕС требуют продлить запрет на импорт украинского зерна - 20.07.2023 Украина.ру

Киев в "зерновых тисках". Пять стран ЕС требуют продлить запрет на импорт украинского зерна

Министры сельского хозяйства Польши, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии, собравшиеся в Варшаве, потребовали от ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна в свои страны до конца 2023 года.

2023-07-20T04:54

2023-07-20T04:54

2023-07-20T04:54

эксклюзив

зарубежье

украина

россия (рф)

польша

зерновая сделка

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Производители и экспортёры украинских зерновых культур в последние дни получили двойной удар. В понедельник, 17 июля, Москва объявила о прекращении действия так называемой "Черноморской зерновой инициативы" – подписанного год назад соглашения между РФ, Украиной, Турцией и ООН о вывозе украинского зерна из черноморских портов. Сделано это было в связи с тем, что за год часть договорённостей касающихся России, так и не была выполнена.А уже через два дня в Варшаве состоялось совещание министров сельского хозяйства "прифронтовых" государств Европейского Союза – Польши, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Они совместно обратились к ЕС с требованием продлить запрет на импорт украинского зерна в свои страны как минимум до конца текущего года.Британское агентство Reuters отметило, что центральноевропейские государства опасаются, что прекращение "зерновой сделки" со стороны России может привести к увеличению потоков зерна и возникновению узких мест в этих пяти странах.Накануне встречи министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что пять стран будут просить оставить без изменений запрет на импорт четырёх украинских продуктов – пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника, при этом их транзитные поставки будут продолжаться.Впрочем, по его словам, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия также будут обсуждать вариант, когда они могут индивидуально просить ЕС добавить другие продукты в список запрещенных к импорту. "Очевидно, что учитывая огромный размер Украины, всё, что она производит и экспортирует в Европу, возмущает рынок. Такая же ситуация с куриным мясом, яйцами, мёдом", – сказал Надь.Но после встречи в Варшаве, состоявшейся 19 июля, основными спикерами были польские политики. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который также принял в ней участие, прямо заявил, что его страна не откроет границ для украинских зерновых после 15 сентября 2023 года, когда истекает действие соответствующего запрета ЕС."Менее чем через два месяца, согласно решению Еврокомиссии, мы должны снова открыть границу с Украиной для зерновых продуктов – с 15 сентября. Я хочу чётко заявить здесь, в Министерстве сельского хозяйства Польши, что мы не будем открывать эту границу. Либо Еврокомиссия согласится разработать правила, которые продлят этот запрет, либо мы сделаем это сами", – сказал польский премьер. Он уточнил, что Польша сделает это в одностороннем порядке или совместно с партнёрами из других стран.По его словам, в этом вопросе Польша "твёрдо стоит на своем". "Мы остановили поток украинской сельскохозяйственной продукции, введя эмбарго на неё, чтобы защитить польское село и нашу экономику. В то же время мы осуществляем транзит и содействуем экспорту", – отметил Моравецкий.Премьер также намекнул, что ассортимент украинской сельскохозяйственной продукции, запрещённой к ввозу в Польшу, может быть расширен. "Мы будем жёсткими, мы будем решительными, мы защитим польского фермера. Это первое. Во-вторых, если будут дальнейшие признаки дестабилизации на других аграрных рынках, мы будем делать то же самое. Потому что правительство Республики Польша обязано защищать польское сельское хозяйство", – добавил Моравецкий.Почему год назад он поддержал решение ЕС об отмене квот и пошлин на украинскую аграрную продукцию, что и вызвало позже её наплыв в Восточную Европу, политик скромно умолчал. Изменение же позиции польских властей произошло только в апреле 2023-го, и не столько благодаря протестам фермеров, сколько в связи с парламентскими выборами, которые должны состояться в Польше в конце октября – начале ноября.В свою очередь, польский министр сельского хозяйства Роберт Телюс объявил, что сформирована общая позиция пяти так называемых "прифронтовых" стран – Польши, Болгарии, Венгрии, Словакии и Румынии – относительно продления запрета на ввоз в них четырёх зерновых культур с Украины до конца года. Министр добавил, что эти страны "полностью открыты" для транзита зерна с Украины.Он отметил, что ограничение, введенное Еврокомиссией для этих зерновых, привело к увеличению их транзита через Польшу. "В январе через нашу страну прошло в общей сложности 114 тысяч тонн украинской пшеницы и кукурузы, в марте – 120 тысяч тонн, а в июне – 260 тысяч тон. Это говорит о том, что экспорт с Украины сохраняется, и в Польше он даже в два раза выше. Поэтому это веский аргумент, чтобы продлить этот запрет хотя бы до конца года. И это наша общая позиция", – сказал министр сельского хозяйства Польши.Роберт Телюс также специально подчеркнул, что коалиция пяти "прифронтовых" стран не направлена против кого-либо. "Это коалиция "за": за наших фермеров, в интересах наших стран, а также в интересах Украины и для Украины, потому что мы хотим помочь Украине. И это также коалиция за европейскую солидарность, так что это также коалиция за ЕС", – сказал польский министр. Он добавил, что позиция пяти страны является призывом к Еврокомиссии создать "соответствующие инструменты на ближайшие годы".Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что пять "прифронтовых" стран продолжат сотрудничество. "15 сентября для нас неприемлемо. Если ЕС не продлит этот срок хотя бы до 31 декабря, то Венгрия применит все возможные инструменты для защиты своих фермеров" – отметил он.Его словацкий коллега Юзеф Биреш отметил, что следует продолжать поддерживать транзит украинского зерна, но в то же время его страна должна защищать интересы словацких аграриев. "Мы представим в Еврокомиссию нашу общую позицию относительно принятия мер по расширению списка продуктов, которые будут запрещены к импорту до конца этого года", – добавил министр сельского хозяйства Румынии Флорин-Ионут Барбу.Министра сельского хозяйства Болгарии представляла посол этой страны в Польше Маргарита Ганева. По словам дипломата, её страна поддерживает общую позицию "прифронтовых" стран.Как отметил Роберт Телюс, на встречу также были приглашены министры сельского хозяйства Украины и Молдавии. "Министры не приехали по объективным причинам, надеемся встретиться в будущем", – отметил он. При этом глава Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский до конца дня 19 июля никак не прокомментировал результаты совещания в Варшаве. А его участие в мелиоративном форуме в Измаиле вряд ли тянет на "объективную причину".Судя по всему, отказ украинского министра приехать на встречу с коллегами в Варшаве связан с тем, что как и в апреле-мае 2023 года Киев попытается решить вопрос запрета на импорт украинской сельхозпродукции в отдельные страны ЕС поверх голов их властей, напрямую с Брюсселем.Тогда в Киеве заявляли, что согласно Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом запрет продажи отдельных украинских товаров в нескольких странах ЕС является существенным ухудшением условий торговли, а значит, является противозаконным. Отдельные представители киевских властей даже грозили Брюсселю открытием торгового арбитража – инструмента разрешения споров, прописанного в Соглашении об ассоциации. Однако этого не произошло ни 2 мая 2023 года, когда Еврокомиссия опубликовала соответствующее решение, ни 5 июня, когда его действие было продлено до середины сентября.Вряд ли Киев и на этот раз решится на предъявление формальных претензий Брюсселю, ведь Евросоюз не далее как 14 июля принял решение выделить на финансирование расходов бюджета Украины до 2027 года 50 миллиардов евро (то есть 45% бюджетного дефицита). При этом Еврокомиссия должна учитывать нарастающее недовольство фермеров Восточной Европы действиями ЕС, которое может иметь политические последствия.Но если поражение на выборах нынешних польских властей может привести к власти в Варшаве леволибералов, готовых принять любое решение Брюсселя, то в Словакии, где досрочные парламентские выборы состоятся 30 сентября, победить могут умеренно пророссийские силы.Учитывая начавшийся в Брюсселе отпускной сезон, окончательное решение относительно импорта украинских зерновых в ЕС будет принято только в сентябре. Однако вряд ли к тому времени жёсткая позиция Польши и других "прифронтовых" стран изменится.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20230720/1048126361.html

https://ukraina.ru/20230719/1048123820.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, зарубежье, украина, россия (рф), польша, зерновая сделка