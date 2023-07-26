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Матрос Железняк

Матрос Железняк - 26.07.2023 Украина.ру

Матрос Железняк

"Матрос Железняк" был известен в советское время неумением выполнять приказы (а как можно расценить фразу "караул устал"?) и поразительным топографически кретинизмом ("он шел на Одессу, а пал под Херсоном"). Впрочем, биография реального Анатолия Железнякова намного интереснее

2023-07-26T08:00

2023-07-26T08:00

2023-07-26T08:00

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Бой у станции Верховцево (в 300 километрах от Херсона, в то время как от Херсона до Одессы – 200) 26 июля 1919 года длился несколько часов. Захватив её в тылу у "красного" бронепоезда, белые замкнули его в кольцо и перерезали единственный путь к отступлению. Но в Гражданскую войну на суше бронепоезда по мощи равнялись линкорам на море, их было сложно удержать. В три часа дня бронепоезд ворвался на станцию. Командовал им Анатолий Железняков.Железняков родился 2 мая 1895 года в селе Федоскино Московской губернии. Отец его — Григорий Егорович — был заслуженным солдатом, гренадером. Он отслужил три срока, участвовал в Русско-турецкой войне 1877-78 годов, сражался под Плевной, имел ранения. За свои подвиги был награждён двумя Георгиевскими крестами.После рождения Толи в том же году в августе всё семейство перебралось в Москву, где Григорий Егорович умер семь лет спустя. Старшая сестра Александра, успевшая получить гимназическое образование, была вынуждена репетиторствовать. Старший брат Николай отправился на юг и стал там матросом торговых судов Черноморского флота.Как сын заслуженного солдата, Железняков поступил в Лефортовское военно-фельдшерское училище на государственный кошт, но "вылетел" оттуда в апреле 1912 года. Его тяготила постоянная муштра, казарменное отношение начальства к ученикам. 23 апреля 1912 года всё училище вывели на торжественное построение в честь тезоименитства императрицы, Анатолий выходить отказался. Он мотивировал это тем, что у него самого день рождения.Дело раздувать не стали. Железнякова, хоть он и был одним из лучших учеников, из училища отчислили, а в жандармерии на него, как на неблагонадёжного, завели надзорное дело.Семья перебралась в Богородск, где Железняков устроился аптекарем на Богородско-Глуховскую мануфактуру фабриканта Арсения Морозова. Встретившись однажды с хозяином фабрики на улице, Анатолий не снял шапку. Уже на следующий день его за это уволили, и он уехал к брату Николаю в Туапсе, чтобы осуществить свою мечту — стать матросом.Однако и здесь всё оказалось не так просто. Только в мае 1914 года он смог стать матросом на пароходе "Тайфун". В апреле 1915-го экипаж "Тайфуна", требуя улучшить условия работы, объявил забастовку. Моряков призывного возраста отправили в пехоту, Железнякова же просто списали на берег.Анатолий вернулся в Москву и устроился там слесарем на снарядный завод Густава Листа. Вскоре он стал одним из членов рабочего подполья: вёл среди рабочих политическую пропаганду, вкладывал в снарядные ящики листовки с воззваниями к солдатам.Однако и здесь долго работать не довелось, в октябре Железнякова призвали в армию и определили учиться в Кронштадтскую машинную школу Балтийского императорского флота. 12 июня 1916 года, не выдержав грубого обращения к своему товарищу, Анатолий нагрубил своему командиру. Тот в ответ приказал его арестовать.Курсанты школы проходили практику на учебном судне "Океан", поэтому арестованного на гауптвахту, на берег, повезли два конвоира на ялике. Железняков их разоружил, вплавь добрался до берега и отправился в Москву. Здесь подпольщики с завода Листа помогли ему раздобыть документы на фамилию некоего Викторского. С ними Железняков добрался до Новороссийска и устроился кочегаром на транспортный пароход "Принцесса Христиана", снабжавший воюющую в Турции русскую Кавказскую армию.Тогда же Анатолий завёл свой дневник — "Памятную тетрадь", на первой странице которого вывел: "Свобода, воля, труд, решительность и смелость. Кто посягает на свободу человека, достоин позора и смерти…".13 сентября в порту Ризе (Турция) за подстрекательство команды к забастовке Железнякова на время стоянки посадили в тюрьму. Но кочегаров не хватало, и капитан взял Анатолия на борт, чтобы сдать в Новороссийске властям. Однако ещё до захода в порт тот выпрыгнул и добрался до берега вплавь.Вскоре он уже работал в Батуме мотористом на буксире. Здесь его и застали вести, что в Петрограде свершилась Февральская революция. В апреле Железняков сделал в своём дневнике последнюю запись:"Жизнь с 9 марта резко повернула течение и усилила свой бег. Было собрание моряков. Выхожу, говорю и начинаю жить той жизнью, о которой мечтал, — жизнью общественного деятеля. Писать лень, дел бездна…"Вскоре Анатолий вернулся в Кронштадт. Здесь хорошо помнили его историю, поэтому приняли в экипаж минного заградителя "Нарова" и избрали депутатом на проходивший в начале июня в Гельсингфорсе (современном Хельсинки) 1-й съезд представителей Балтийского флота. Здесь он подружился с руководителями Центробалта: матросами-большевиками Павлом Дыбенко и Николаем Ховриным.Вернувшись в Петроград, Анатолий с полусотней моряков захватил усадьбу бывшего царского министра Петра Дурново. 18 июня анархисты самовольно освободили из "Крестов" (знаменитой питерской тюрьмы) шесть своих товарищей. Той же ночью на штурм усадьбы пошли батальон пехоты и казачья сотня.Единственным, кто оказал хоть какое-то сопротивление, был Железняков. Тем не менее, всех находившихся в усадьбе арестовали. Железнякову припомнили дезертирство из армии и "впаяли" 14 лет каторжных работ.Его подруга — 16-летняя Люба Альтшуль, с которой он познакомился на митинге на патронном заводе, назвавшись его невестой, смогла передать ножовку и револьвер. Воспользовавшись ими, Железняков 6 сентября бежал и вскоре под фамилией всё того же Викторского обосновался в Гельсингфорсе на бывшей царской яхте "Полярная звезда", куда перебралось "ядро" Центробалта.24 октября в Военно-революционном комитете ему приказали возглавить ударный отряд, обеспечить высадку у Адмиралтейства моряков Кронштадта, захватить телеграф. Выполнив все эти задания днём, ночью отряд Железнякова принял участие во взятии Зимнего дворца.Через несколько дней он, вместе с революционным отрядом отправился на помощь московским большевикам. В Москве отряд получил приказ двигаться дальше в Харьков, где был риск захвата власти полками УНР. Для местных рабочих и шахтёров Донбасса нужно было доставить из Тулы 10 тысяч винтовок и 40 пулеметов.В районе станции Томаровка (современная Белгородская область) стало известно, что через неё на Дон к Каледину собираются проехать около трёх тысяч солдат и офицеров, спешивших присоединиться к зарождавшемуся на Дону Белому движению. Группа эта имела на вооружении 50 пулемётов, но у неё не было артиллерии, что и предопределило исход схватки.Сначала на станции, а затем у деревни Крапивная, используя орудия бронепоезда и перевозимые на платформах пушки, отряд разгромил и разоружил "ударников". На Дон прорвались немногие.В Харьков отряд прибыл 8 декабря. Наибольшую угрозу для большевиков здесь представлял контролируемый эсерами 29-й бронедивизион. Отряд Ховрина и Железняка блокировал его в казармах. Солдаты дивизиона охотно сдались и отдали свои 12 бронемашин, а вступивших в бой офицеров моряки перебили.В одной из комнат штаба дивизиона Ховрин обнаружил четыре "маузера", один из которых отдал Железнякову. С этого момента матросский командир с маузером стал своеобразным символом той эпохи.С помощью бронетехники и артиллерии разоружить 2-й Украинский полк и другие части УНР оказалось делом техники. Далее было необходимо следовать в Чугуев — юнкера и офицеры местного училища намеревались поддержать Каледина.Передать ультиматум в училище и городскую думу отправился Железняков с двумя матросами. В критический момент, когда его окружили возмущённые депутаты, Анатолий достал гранату и, грозясь подорвать ею и себя, и окружающих, заставил всех разойтись. 700 юнкеров также сложили оружие и разбрелись по домам.Из Чугуева моряки-балтийцы отправились обратно в Петроград. На 5 января было назначено открытие Учредительного собрания, на выборах в которое большевики набрали меньше половины — около 40%.Охрану Таврического дворца, в котором должно было состояться открытие, поручили тысяче моряков во главе с Ховриным и Железняковым. Зная агрессивный настрой балтийцев по отношению к интеллигенции, Ленин лично обратился к ним с предписанием, требуя: "не допускать никаких насилий по отношению к контрреволюционной части Учредительного собрания и, свободно выпуская всех из Таврического дворца, никого не впускать в него без особых приказов".После того, как Учредительное собрание отказалось даже рассматривать вопрос утверждения ленинских декретов, большевики и левые эсеры оставили Таврический дворец. Наконец, в 4:40 утра Железняков решительно вошёл в зал и громогласно объявил: "Прошу прекратить заседание! Караул устал и хочет спать…".Через пять дней в этом же дворце Железняков выступал уже в качестве делегата III Всероссийского съезда Советов.Вскоре на помощь Одесской советской республике направилась Верховная коллегия по борьбе с румынской олигархией и возглавляемый Железняковым отряд моряков. На месте Анатолий эвакуировал из Измаила нескольких тысяч революционно настроенных солдат и матросов, а также имущество 6-й армии. Затем он командовал обороной Вилково.После оккупации румынами Бессарабии в Одессе срочно формировалась Особая армия, позже ставшая 3-й Украинской. Из моряков балтийцев и черноморцев, среди которых было очень много анархистов, Железняков сколотил полуторатысячный отряд. В Одесском порту моряки сделали из нескольких старых пульмановских вагонов бронепоезд.В дальнейшем отряд Железнякова действовал в районе города Бирзула (Котовск, сейчас – Подольск). Там к ним присоединился бронепоезд ещё одного известного "красного" моряка Андрея Полупанова и отряд Рудольфа Сиверса.Летом 1918 года Железняков со своими 30 ближайшими товарищами-моряками оказался под Царицыным, где шло формирование 16-й дивизии Васо Киквидзе, с которым Анатолий сдружился ещё в Харькове. Васо поручил ему сформировать в Елани 3-й полк. Однако Железняков повздорил с советником командующего Южным фронтом полковником Анатолием Носовичем и был отстранён от командования.Железняков был отправлен в Одессу, где официально устроился работать в порту электромехаником, а неофициально — стал сотрудничать с подпольной дружиной Григория Котовского. Вскоре в Новороссии действовало сразу несколько организованных им партизанских отрядов. За поимку матроса Железнякова власти Одессы назначили награду — 400 тысяч рублей.6 апреля 1919 года в город вошли части атамана Григорьева, на тот момент воевавшего на стороне большевиков. Усилиями Железнякова интервентам не удалось увести из порта многие гражданские суда, а на одесском заводе РОПИТа рабочие саботировали постройку двух бронепоездов, которые быстро достроили с приходом большевиков.Один из них и стал последним подразделением, которым матрос Железняков командовал при жизни. Бронепоезд назвали в честь командарма 3-й армии Николая Худякова.Первым противником, с которым пришлось "схлестнуться" экипажу бронепоезда стали подразделения того самого атамана Григорьева. "Худяков" успешно отбил город Вознесенск и способствовал поражению "григорьевцев" под Елисаветградом. Далее бронепоезд участвовал в боях с белыми в районе Екатеринослава. В бою у Верховцева бронепоезд уцелел, но его командир был убит.В соответствии с его завещанием Железнякова похоронили в Москве на Ваганьковском кладбище рядом с могилой его погибшего в январе друга Васо Киквидзе. Память о нём в СССР подогревали активной пропагандой: в его честь назывались улицы, боевые корабли, ему ставили памятники, посвящали стихи.В 1936 году появилась песня на слова Михаила Голодного "Партизан Железняк", очень популярная в советское время, особенно в исполнении Леонида Утёсова. В 1941-42 году осаждённый Севастополь героически защищал бронепоезд "Железняков". В Киеве на постаменте застыл речной монитор "Железняков", отличившийся в боях на Дунае, в Приазовье, в черноморских десантах. Образ Анатолия появился в нескольких советских кинолентах, а в 1985 году о его жизни сняли двухсерийный фильм.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история ссср, история новороссии, октябрьская революция (1917), гражданская война, большевики, анархисты