Киев выделит 5 млрд гривен на силы обороны - Кличко - 25.07.2023 Украина.ру
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Киев выделит 5 млрд гривен на силы обороны - Кличко
Киев выделит 5 млрд гривен на силы обороны - Кличко - 25.07.2023 Украина.ру
Киев выделит 5 млрд гривен на силы обороны - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко объявил об увеличении финансирования столицей сил обороны. Об этом он написал в своём телеграм-канале
2023-07-25T14:06
2023-07-25T14:06
новости
украина
киев
мэр
владимир зеленский
всу
бюджет
виталий кличко
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При этом, отметил он, что по закону напрямую Вооруженным силам средства из местных бюджетов нельзя перечислять денежные средства.Кличко предложил тратить деньги на потребности военных подразделений, зарегистрированных в территориальной общине или тех, которые включены в силы и средства обороны города.Кличко подчеркнул, что мэрия реагирует на все обращения таких подразделений.Мэр украинской столицы напомнил, что в прошлом году на финансирование сил безопасности и обороны Киева из бюджета города выделили почти 850 миллионов гривен. А за 6 месяцев этого года - более 380 миллионов гривен.Мэр Киева Виталий Кличко продолжает конфликтовать с президентом Украины Владимиром Зеленским. Накануне, 21 июля, мэр ответил на обвинения в свою сторону о том, что он недостаточно финансово вкладывается в ВСУ.Кличко в своём телеграм-канале обнародовал статистику трат администрации города на оборону и безопасность. Он подчеркнул, что вопросы обороны и армии - прерогатива центра, а не регионов.Мэр столицы предположил, что таким образом центральная власть пытается покрыть недостачи в госбюджете Украины за счёт регионов.
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новости, украина, киев, мэр, владимир зеленский, всу, бюджет, виталий кличко
Новости, Украина, Киев, мэр, Владимир Зеленский, ВСУ, бюджет, Виталий Кличко

Киев выделит 5 млрд гривен на силы обороны - Кличко

14:06 25.07.2023
 
© kyivcity.gov.uaВиталий Кличко
Виталий Кличко
© kyivcity.gov.ua
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Мэр Киева Виталий Кличко объявил об увеличении финансирования столицей сил обороны. Об этом он написал в своём телеграм-канале

"На сегодняшнем заседании Киевсовета увеличим финансирование столицей сил обороны до 5 млрд гривен (Приблизительно 12,1 млрд рублей. - Ред.)", - написал Кличко.

При этом, отметил он, что по закону напрямую Вооруженным силам средства из местных бюджетов нельзя перечислять денежные средства.
Кличко предложил тратить деньги на потребности военных подразделений, зарегистрированных в территориальной общине или тех, которые включены в силы и средства обороны города.
Кличко подчеркнул, что мэрия реагирует на все обращения таких подразделений.
Мэр украинской столицы напомнил, что в прошлом году на финансирование сил безопасности и обороны Киева из бюджета города выделили почти 850 миллионов гривен. А за 6 месяцев этого года - более 380 миллионов гривен.
Мэр Киева Виталий Кличко продолжает конфликтовать с президентом Украины Владимиром Зеленским. Накануне, 21 июля, мэр ответил на обвинения в свою сторону о том, что он недостаточно финансово вкладывается в ВСУ.
Кличко в своём телеграм-канале обнародовал статистику трат администрации города на оборону и безопасность. Он подчеркнул, что вопросы обороны и армии - прерогатива центра, а не регионов.
Мэр столицы предположил, что таким образом центральная власть пытается покрыть недостачи в госбюджете Украины за счёт регионов.
Кличко Зеленский
21 июля, 10:56
Кличко пожаловался, что Зеленский хочет залезть в его карманМэр Киева Виталий Кличко обвинил центральную власть в попытке покрыть недостачи в госбюджете Украины за счет регионов. Таким образом он отреагировал 21 июля в своем телеграм-канале на обвинения в недостаточной помощи ВСУ
 
НовостиУкраинаКиевмэрВладимир ЗеленскийВСУбюджетВиталий Кличко
 
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