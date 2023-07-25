https://ukraina.ru/20230725/1048244067.html

Киев выделит 5 млрд гривен на силы обороны - Кличко

Киев выделит 5 млрд гривен на силы обороны - Кличко - 25.07.2023 Украина.ру

Киев выделит 5 млрд гривен на силы обороны - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко объявил об увеличении финансирования столицей сил обороны. Об этом он написал в своём телеграм-канале

2023-07-25T14:06

2023-07-25T14:06

2023-07-25T14:06

новости

украина

киев

мэр

владимир зеленский

всу

бюджет

виталий кличко

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При этом, отметил он, что по закону напрямую Вооруженным силам средства из местных бюджетов нельзя перечислять денежные средства.Кличко предложил тратить деньги на потребности военных подразделений, зарегистрированных в территориальной общине или тех, которые включены в силы и средства обороны города.Кличко подчеркнул, что мэрия реагирует на все обращения таких подразделений.Мэр украинской столицы напомнил, что в прошлом году на финансирование сил безопасности и обороны Киева из бюджета города выделили почти 850 миллионов гривен. А за 6 месяцев этого года - более 380 миллионов гривен.Мэр Киева Виталий Кличко продолжает конфликтовать с президентом Украины Владимиром Зеленским. Накануне, 21 июля, мэр ответил на обвинения в свою сторону о том, что он недостаточно финансово вкладывается в ВСУ.Кличко в своём телеграм-канале обнародовал статистику трат администрации города на оборону и безопасность. Он подчеркнул, что вопросы обороны и армии - прерогатива центра, а не регионов.Мэр столицы предположил, что таким образом центральная власть пытается покрыть недостачи в госбюджете Украины за счёт регионов.

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новости, украина, киев, мэр, владимир зеленский, всу, бюджет, виталий кличко