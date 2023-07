https://ukraina.ru/20230725/1048235838.html

Западные аналитики в поисках стратегии победы на Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью СNN в очередной раз признал, что темпы украинского наступления оставляют желать лучшего, но оно идёт по плану (т.е., несоответствие темпов плану было запланировано?) Тем не менее, западная публика обеспокоена – ведь Украина получила столько помощи, а результатов нет… Приходится придумывать причины

Вариант причин низких темпов украинского наступления от министра Резникова включает следующие пункты:- недостаток ПВО;- очень длинная линия фронта (?);- множество врагов (?);- "это война, это не компьютерная игра".Последний пункт нас потряс до глубины души – ну кто бы мог подумать? Впрочем, тут кто на что учился – Зеленский, например, говорит, что война – не кино… Отметим, впрочем, что президент и министр обороны не должны разбираться в военных вопросах. У них другие функции.Второй и третий пункты тоже неплохи – можно ведь было бы сократить линию фронта и не допускать появления новых врагов… Но нет, политика президента Зеленского с момента парижского саммита в нормандском формате была посвящена именно тому, чтобы растягивать фронт и множить врагов.Свою версию причин того, что Украина до сих пор не победила, представил американский Институт изучения войны. The Institute for the Study of War – грантовая организация, созданная в 2007 году для анализа хода операций США в Ираке. На её аналитические обзоры охотно ссылаются украинские СМИ (ну не на "Рыбаря" им ссылаться, правда?)Во-первых, "у России было время перегруппироваться и подготовиться к неизбежному украинскому контрнаступлению, и теперь украинские войска сталкиваются с подготовленными оборонительными российскими позициями, включая массивные минные поля и эшелонированные полевые укрепления, а также с частично восстановленными российскими силами".Вот это "было время" звучит постоянно, но почему-то никто не указывает, а почему ВСУ не начали наступление раньше? У ISW есть ответ: "Украине не удалось использовать неудачи России на поле боя в декабре-январе для ещё одной контрнаступательной операции, отчасти из-за отставания западной поддержки от потребностей Украины на поле боя".Интересно, что американский институт в данном случае критикует администрацию Белого Дома справа, хотя, казалось бы, куда ещё правее? Соответственно следовало бы задать вопрос, на кого именно работает ISW? Такое впечатление, что он распространяет украинские нарративы…Мы же по-прежнему придерживаемся мнения, что затягивание сроков украинского наступления, которое должно было начаться ещё в ноябре-декабре прошлого года, было связано с двумя обстоятельствами:- желанием Зеленского получить как можно больше военной помощи на бесплатной основе (надо сказать, что его план удался: решён вопрос с поставками танков, кассетных боеприпасов, самолётов, частично – ракет большой дальности);- желанием Запада затянуть боевые действия (стратегия, однако, поменялась – сейчас Западу надо заморозить украинский конфликт).Во-вторых, "Украина пытается проводить общевойсковые операции без превосходства в воздухе и с ограниченными средствами маневрирования, такими как ПВО, что является чрезвычайно сложной задачей. Силы контрнаступления Украины дополнительно имели ограниченное время для подготовки к крупному наступлению".Превосходства в воздухе парадоксальным образом не имеет ни одна сторона – украинские ВВС продолжают наносить удары по территории России (в частности – дальнобойными крылатыми ракетами по Крыму), а средств ПВО достаточно, чтобы российские ВКС не чувствовали себя свободно.Что касается времени для подготовки, то между занятием Херсона (который украинские войска взяли без боя) и началом украинского наступления прошло семь месяцев – ну если полгода не хватило для подготовки, то сколько же времени нужно было ВСУ?В-третьих, "Украина, в отличие от России, оптимизирует свои операции, чтобы сохранить собственные силы за счёт более медленного продвижения".Мы уже неоднократно слышали это мнение, и оно по-прежнему вызывает искреннее недоумение – снижение темпов наступления ведёт к росту потерь, а не к их снижению. Наименьшие потери войска несут после прорыва вражеской обороны, выйдя на оперативный простор. Казалось бы – элементарная истина здравого рассудка, которую подтвердит любой фронтовик, но военные эксперты, с упорством, достойным лучшего применения, продолжают доказывать, что, если класть своих солдат пачками при штурме "безымянной высоты", то это приведёт к "сохранению сил".Впрочем, исходя именно из этого суждения эксперты делают прогноз на будущее: "непрекращающиеся украинские операции на поле боя, которые постоянно – пусть и постепенно – вытесняют российские войска с Украины, скорее всего, окажут комплексное влияние на способность Путина вести войну".Т.е., ставка делается на затягивание боевых действий исходя из того, что арсеналы ВСУ, пополняемые Западом, не иссякнут, так же как не иссякнет запас живой силы. По крайней мере до тех пор, пока не будет нарушена внутриполитическая стабильность в России: "последовательные неудачи на поле боя привели к потрясениям в российском националистическом пространстве – ключевых сторонниках Путина, на которые он опирается, чтобы поддерживать войну и свой режим, – и ускорили цепь событий, приведших к восстанию Пригожина".Интересно, что ISW не затрагивает принципиально важного вопроса – с какого момента Украина может начать переговариваться с Россией относительно урегулирования конфликта. Очевидно, что такая опция просто не рассматривается – результатом войны должна быть ликвидация России (желаемое решение) или Украины (как паллиатив).

