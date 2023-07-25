https://ukraina.ru/20230725/1048232268.html

Следователи предъявили окончательное обвинение Треповой* по делу о теракте в петербургском кафе

Следователи предъявили окончательное обвинение Треповой* по делу о теракте в петербургском кафе - 25.07.2023 Украина.ру

Следователи предъявили окончательное обвинение Треповой* по делу о теракте в петербургском кафе

Следственный комитет России предъявил окончательное обвинение фигурантке уголовного дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, Дарье Треповой*. Об этом 25 июля сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, передает РИА Новости

2023-07-25T09:32

2023-07-25T09:32

2023-07-25T09:53

владлен татарский

дарья трепова

ск рф

теракт

новости

обвинения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/03/1044957958_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_439d7616bb67d2a5d6da88a3035f1ea5.jpg

"Следователи СК РФ собрали доказательства и установили, что организацией теракта, в результате которого погиб российский военный корреспондент, занимались лица, находившиеся на Украине. Они же через соцсети завербовали исполнительницу преступления Трепову. Недавно ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов", - сказал он.Бастрыкин добавил, что в ходе следствия проведено порядка 200 экспертиз, 85 человек признаны потерпевшими, всего допрошено порядка 400 человек.Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора.Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".* Внесена в реестр террористов и экстремистов.** Организация признана иностранным агентом и запрещена в РФ.

https://ukraina.ru/20230519/1046370675.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владлен татарский, дарья трепова, ск рф, теракт, новости, обвинения