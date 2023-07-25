Следователи предъявили окончательное обвинение Треповой* по делу о теракте в петербургском кафе - 25.07.2023 Украина.ру
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Следователи предъявили окончательное обвинение Треповой* по делу о теракте в петербургском кафе
Следователи предъявили окончательное обвинение Треповой* по делу о теракте в петербургском кафе - 25.07.2023 Украина.ру
Следователи предъявили окончательное обвинение Треповой* по делу о теракте в петербургском кафе
Следственный комитет России предъявил окончательное обвинение фигурантке уголовного дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, Дарье Треповой*. Об этом 25 июля сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, передает РИА Новости
2023-07-25T09:32
2023-07-25T09:53
владлен татарский
дарья трепова
ск рф
теракт
новости
обвинения
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"Следователи СК РФ собрали доказательства и установили, что организацией теракта, в результате которого погиб российский военный корреспондент, занимались лица, находившиеся на Украине. Они же через соцсети завербовали исполнительницу преступления Трепову. Недавно ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов", - сказал он.Бастрыкин добавил, что в ходе следствия проведено порядка 200 экспертиз, 85 человек признаны потерпевшими, всего допрошено порядка 400 человек.Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора.Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".* Внесена в реестр террористов и экстремистов.** Организация признана иностранным агентом и запрещена в РФ.
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владлен татарский, дарья трепова, ск рф, теракт, новости, обвинения
Владлен Татарский, Дарья Трепова, СК РФ, теракт, Новости, обвинения

Следователи предъявили окончательное обвинение Треповой* по делу о теракте в петербургском кафе

09:32 25.07.2023 (обновлено: 09:53 25.07.2023)
 
© МВД России / Перейти в фотобанкЗадержана Д. Трепова, подозреваемая во взрыве в кафе в Санкт-Петербурге
Задержана Д. Трепова, подозреваемая во взрыве в кафе в Санкт-Петербурге
© МВД России
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Следственный комитет России предъявил окончательное обвинение фигурантке уголовного дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, Дарье Треповой*. Об этом 25 июля сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, передает РИА Новости
"Следователи СК РФ собрали доказательства и установили, что организацией теракта, в результате которого погиб российский военный корреспондент, занимались лица, находившиеся на Украине. Они же через соцсети завербовали исполнительницу преступления Трепову. Недавно ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов", - сказал он.
Бастрыкин добавил, что в ходе следствия проведено порядка 200 экспертиз, 85 человек признаны потерпевшими, всего допрошено порядка 400 человек.
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - это член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора.
Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".
* Внесена в реестр террористов и экстремистов.
** Организация признана иностранным агентом и запрещена в РФ.
Заседание коллегии МВД России - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
19 мая, 13:49
Власти США причастны к убийствам Дугиной и Татарского - ПатрушевСовершенные в России террористические атаки повлекшие за собой убийство журналистки Дарьи Дугиной и военного блогера Владлена Татарского, а также подрыв машины Захара Прилепина были совершены Киевом при непосредственной координации Вашингтона, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре
 
Владлен ТатарскийДарья ТреповаСК РФтерактНовостиобвинения
 
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