Глава СК РФ Бастрыкин прокомментировал теракт на Крымском мосту - 25.07.2023 Украина.ру
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Глава СК РФ Бастрыкин прокомментировал теракт на Крымском мосту
Глава СК РФ Бастрыкин прокомментировал теракт на Крымском мосту - 25.07.2023 Украина.ру
Глава СК РФ Бастрыкин прокомментировал теракт на Крымском мосту
Атака киевского режима на Крымский мост - пример посягательства на гражданский объект, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщили РИА Новости
2023-07-25T08:24
2023-07-25T08:24
новости
россия
александр бастрыкин
ск рф
крымский мост
киевский режим
террористы
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Для властей киевского режима, как для „любых террористов", чужды любые моральные принципы: в машине, которая ехала по мосту во время атаки, находилась обычная семья. В результате мужчина и женщина погибли, несовершеннолетняя девочка чудом выжила, но осталась сиротой, сказал глава СК РФ.17 июля Киев атаковал Крымский мост. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь находится в больнице.В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.Бастрыкин отметил, что по данному факту возбуждено уголовное кое по статье „Террористический акт“. В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз, в том числе взрывотехническая. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления.
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новости, россия, александр бастрыкин, ск рф, крымский мост, киевский режим, террористы
Новости, Россия, Александр Бастрыкин, СК РФ, Крымский мост, киевский режим, террористы

Глава СК РФ Бастрыкин прокомментировал теракт на Крымском мосту

08:24 25.07.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Атака киевского режима на Крымский мост - пример посягательства на гражданский объект, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщили РИА Новости
"Попытка атаковать Крымский мост - еще один пример того, как киевский режим осознанно посягает на объект, по которому передвигаются гражданские транспортные средства“, - заявил Бастрыкин.
Для властей киевского режима, как для „любых террористов", чужды любые моральные принципы: в машине, которая ехала по мосту во время атаки, находилась обычная семья. В результате мужчина и женщина погибли, несовершеннолетняя девочка чудом выжила, но осталась сиротой, сказал глава СК РФ.
17 июля Киев атаковал Крымский мост. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь находится в больнице.
В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.
Бастрыкин отметил, что по данному факту возбуждено уголовное кое по статье „Террористический акт“. В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз, в том числе взрывотехническая. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления.
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
19 июля, 04:47
Символ амбиций России. Как западные СМИ оправдали украинский удар по Крымскому мостуБольшинство западных СМИ признали вину Киева в теракте, однако постарались сместить акценты на заявления о том, что мост — это символ оккупационных претензий России и Путина, а также не гражданский объект, а артерия, позволяющая снабжать армию, и военная цель
 
НовостиРоссияАлександр БастрыкинСК РФКрымский мосткиевский режимтеррористы
 
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