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Глава СК РФ Бастрыкин прокомментировал теракт на Крымском мосту

Глава СК РФ Бастрыкин прокомментировал теракт на Крымском мосту - 25.07.2023 Украина.ру

Глава СК РФ Бастрыкин прокомментировал теракт на Крымском мосту

Атака киевского режима на Крымский мост - пример посягательства на гражданский объект, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщили РИА Новости

2023-07-25T08:24

2023-07-25T08:24

2023-07-25T08:24

новости

россия

александр бастрыкин

ск рф

крымский мост

киевский режим

террористы

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Для властей киевского режима, как для „любых террористов", чужды любые моральные принципы: в машине, которая ехала по мосту во время атаки, находилась обычная семья. В результате мужчина и женщина погибли, несовершеннолетняя девочка чудом выжила, но осталась сиротой, сказал глава СК РФ.17 июля Киев атаковал Крымский мост. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь находится в больнице.В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.Бастрыкин отметил, что по данному факту возбуждено уголовное кое по статье „Террористический акт“. В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз, в том числе взрывотехническая. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления.

https://ukraina.ru/20230719/1048101781.html

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новости, россия, александр бастрыкин, ск рф, крымский мост, киевский режим, террористы