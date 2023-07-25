https://ukraina.ru/20230725/1048230655.html
Глава СК РФ Бастрыкин прокомментировал теракт на Крымском мосту
Глава СК РФ Бастрыкин прокомментировал теракт на Крымском мосту - 25.07.2023 Украина.ру
Глава СК РФ Бастрыкин прокомментировал теракт на Крымском мосту
Атака киевского режима на Крымский мост - пример посягательства на гражданский объект, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщили РИА Новости
2023-07-25T08:24
2023-07-25T08:24
2023-07-25T08:24
новости
россия
александр бастрыкин
ск рф
крымский мост
киевский режим
террористы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101657/19/1016571975_0:78:2946:1735_1920x0_80_0_0_6390f1f4fefa6fcc43b14768e34e19d4.jpg
Для властей киевского режима, как для „любых террористов", чужды любые моральные принципы: в машине, которая ехала по мосту во время атаки, находилась обычная семья. В результате мужчина и женщина погибли, несовершеннолетняя девочка чудом выжила, но осталась сиротой, сказал глава СК РФ.17 июля Киев атаковал Крымский мост. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь находится в больнице.В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.Бастрыкин отметил, что по данному факту возбуждено уголовное кое по статье „Террористический акт“. В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз, в том числе взрывотехническая. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления.
https://ukraina.ru/20230719/1048101781.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101657/19/1016571975_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_987150fc410796c23e710e4584bf302f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, александр бастрыкин, ск рф, крымский мост, киевский режим, террористы
Новости, Россия, Александр Бастрыкин, СК РФ, Крымский мост, киевский режим, террористы
Глава СК РФ Бастрыкин прокомментировал теракт на Крымском мосту
Атака киевского режима на Крымский мост - пример посягательства на гражданский объект, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщили РИА Новости
"Попытка атаковать Крымский мост - еще один пример того, как киевский режим осознанно посягает на объект, по которому передвигаются гражданские транспортные средства“, - заявил Бастрыкин.
Для властей киевского режима, как для „любых террористов", чужды любые моральные принципы: в машине, которая ехала по мосту во время атаки, находилась обычная семья. В результате мужчина и женщина погибли, несовершеннолетняя девочка чудом выжила, но осталась сиротой, сказал глава СК РФ.
17 июля Киев атаковал Крымский мост. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь находится в больнице.
В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.
Бастрыкин отметил, что по данному факту возбуждено уголовное кое по статье „Террористический акт“. В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз, в том числе взрывотехническая. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления.