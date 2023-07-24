Атака беспилотников на Москву была спецоперацией ГУР Украины - СМИ - 24.07.2023 Украина.ру
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Атака беспилотников на Москву была спецоперацией ГУР Украины - СМИ
Атака беспилотников на Москву была спецоперацией ГУР Украины - СМИ - 24.07.2023 Украина.ру
Атака беспилотников на Москву была спецоперацией ГУР Украины - СМИ
Атака беспилотников на Москву была спецоперацией Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщают журналисты издания "Украинская правда" 24 июля со ссылкой на источники в секторе безопасности и обороны
2023-07-24T14:59
2023-07-24T14:59
новости
бпла
москва
главное управление разведки украины (гур)
атака
украина
крым
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Атаку беспилотников в ночь на 24 июля на столицу России организовали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишут журналисты.По словам источника издания, все запущенные украинской разведкой дроны достигли Москвы. При этом о количестве запущенных БПЛА не сообщается.Глава Минцифры Украины Михаил Фёдоров подтвердил атаку украинских беспилотников на Москву и Крым. Об этом он написал в своём телеграм-канале.Утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что около 4 утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.В Министерстве обороны РФ заявили, что средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение.Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что 24 июля в небе над Крымом было сбито и подавлено средствами РЭБ 11 украинских беспилотников. При этом произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, бпла, москва, главное управление разведки украины (гур), атака, украина, крым
Новости, БПЛА, Москва, Главное управление разведки Украины (ГУР), атака, Украина, Крым

Атака беспилотников на Москву была спецоперацией ГУР Украины - СМИ

14:59 24.07.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВ Москве пресекли попытку атаки украинских беспилотников
В Москве пресекли попытку атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Атака беспилотников на Москву была спецоперацией Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщают журналисты издания "Украинская правда" 24 июля со ссылкой на источники в секторе безопасности и обороны
Атаку беспилотников в ночь на 24 июля на столицу России организовали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишут журналисты.

"Кооперация волонтеров и структуры дает хорошие результаты, продолжение следует", - цинично заявил неназваный собеседник издания.

По словам источника издания, все запущенные украинской разведкой дроны достигли Москвы. При этом о количестве запущенных БПЛА не сообщается.
Глава Минцифры Украины Михаил Фёдоров подтвердил атаку украинских беспилотников на Москву и Крым. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Сегодня ночью беспилотники атаковали столицу [России] и Крым. Что бы там не происходило, но этого будет больше", - написал Фёдоров.

Утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что около 4 утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.
В Министерстве обороны РФ заявили, что средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение.
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что 24 июля в небе над Крымом было сбито и подавлено средствами РЭБ 11 украинских беспилотников. При этом произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.
В Москве пресекли попытку атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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