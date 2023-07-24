https://ukraina.ru/20230724/1048216270.html
Атака беспилотников на Москву была спецоперацией ГУР Украины - СМИ
Атака беспилотников на Москву была спецоперацией ГУР Украины - СМИ - 24.07.2023 Украина.ру
Атака беспилотников на Москву была спецоперацией ГУР Украины - СМИ
Атака беспилотников на Москву была спецоперацией Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщают журналисты издания "Украинская правда" 24 июля со ссылкой на источники в секторе безопасности и обороны
2023-07-24T14:59
2023-07-24T14:59
2023-07-24T14:59
новости
бпла
москва
главное управление разведки украины (гур)
атака
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Атаку беспилотников в ночь на 24 июля на столицу России организовали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишут журналисты.По словам источника издания, все запущенные украинской разведкой дроны достигли Москвы. При этом о количестве запущенных БПЛА не сообщается.Глава Минцифры Украины Михаил Фёдоров подтвердил атаку украинских беспилотников на Москву и Крым. Об этом он написал в своём телеграм-канале.Утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что около 4 утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.В Министерстве обороны РФ заявили, что средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение.Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что 24 июля в небе над Крымом было сбито и подавлено средствами РЭБ 11 украинских беспилотников. При этом произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.
https://ukraina.ru/20230724/1048198767.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/18/1048213511_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_34245d31d994425aa92a36b23410967e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бпла, москва, главное управление разведки украины (гур), атака, украина, крым
Новости, БПЛА, Москва, Главное управление разведки Украины (ГУР), атака, Украина, Крым
Атака беспилотников на Москву была спецоперацией ГУР Украины - СМИ
Атака беспилотников на Москву была спецоперацией Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщают журналисты издания "Украинская правда" 24 июля со ссылкой на источники в секторе безопасности и обороны
Атаку беспилотников в ночь на 24 июля на столицу России организовали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишут журналисты.
"Кооперация волонтеров и структуры дает хорошие результаты, продолжение следует", - цинично заявил неназваный собеседник издания.
По словам источника издания, все запущенные украинской разведкой дроны достигли Москвы. При этом о количестве запущенных БПЛА не сообщается.
Глава Минцифры Украины Михаил Фёдоров подтвердил атаку украинских беспилотников на Москву и Крым. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
"Сегодня ночью беспилотники атаковали столицу [России] и Крым. Что бы там не происходило, но этого будет больше", - написал Фёдоров.
Утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что около 4 утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.
В Министерстве обороны РФ заявили, что средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение.
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что 24 июля в небе над Крымом было сбито и подавлено средствами РЭБ 11 украинских беспилотников. При этом произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.