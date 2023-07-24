В Москве от взрыва БПЛА выбило несколько окон на Комсомольском проспекте - Собянин - 24.07.2023 Украина.ру
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В Москве от взрыва БПЛА выбило несколько окон на Комсомольском проспекте - Собянин
В Москве от взрыва БПЛА выбило несколько окон на Комсомольском проспекте - Собянин - 24.07.2023 Украина.ру
В Москве от взрыва БПЛА выбило несколько окон на Комсомольском проспекте - Собянин
В Москве на Комсомольском проспекте в результате взрыва БПЛА выбиты окна. Помощь жителям будет оказана максимально быстро, заявил мэр города Сергей Собянин в своём телеграм-канале
2023-07-24T11:27
2023-07-24T11:27
новости
россия
москва
сергей собянин
беспилотники
бпла
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мэрия поможет максимально быстро устранить последствия атаки беспилотников на Москву.Утром 24 июля Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что около 4 утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.В Министерстве обороны РФ заявили, что средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение, никто не пострадал.В Департаменте транспорта Москвы сообщили о перекрытии движения на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачёва.
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новости, россия, москва, сергей собянин, беспилотники, бпла
Новости, Россия, Москва, Сергей Собянин, беспилотники, БПЛА

В Москве от взрыва БПЛА выбило несколько окон на Комсомольском проспекте - Собянин

11:27 24.07.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВ Москве пресекли попытку атаки украинских беспилотников
В Москве пресекли попытку атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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В Москве на Комсомольском проспекте в результате взрыва БПЛА выбиты окна. Помощь жителям будет оказана максимально быстро, заявил мэр города Сергей Собянин в своём телеграм-канале
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мэрия поможет максимально быстро устранить последствия атаки беспилотников на Москву.
"На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон. Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия", - написал мэр столицы.
Утром 24 июля Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что около 4 утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.
В Министерстве обороны РФ заявили, что средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение, никто не пострадал.
В Департаменте транспорта Москвы сообщили о перекрытии движения на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачёва.
Знаки, запрещающие полеты беспилотников в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
09:00
Попытки атаковать Москву и Крым, взрывы, мечты о НАТО. Главное на Украине на утро 24 июля
 
НовостиРоссияМоскваСергей СобянинбеспилотникиБПЛА
 
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