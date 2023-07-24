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В Москве от взрыва БПЛА выбило несколько окон на Комсомольском проспекте - Собянин

В Москве от взрыва БПЛА выбило несколько окон на Комсомольском проспекте - Собянин - 24.07.2023 Украина.ру

В Москве от взрыва БПЛА выбило несколько окон на Комсомольском проспекте - Собянин

В Москве на Комсомольском проспекте в результате взрыва БПЛА выбиты окна. Помощь жителям будет оказана максимально быстро, заявил мэр города Сергей Собянин в своём телеграм-канале

2023-07-24T11:27

2023-07-24T11:27

2023-07-24T11:27

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мэрия поможет максимально быстро устранить последствия атаки беспилотников на Москву.Утром 24 июля Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что около 4 утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.В Министерстве обороны РФ заявили, что средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение, никто не пострадал.В Департаменте транспорта Москвы сообщили о перекрытии движения на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачёва.

https://ukraina.ru/20230724/1048199973.html

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новости, россия, москва, сергей собянин, беспилотники, бпла