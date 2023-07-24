В Москве от взрыва БПЛА выбило несколько окон на Комсомольском проспекте - Собянин
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВ Москве пресекли попытку атаки украинских беспилотников
В Москве на Комсомольском проспекте в результате взрыва БПЛА выбиты окна. Помощь жителям будет оказана максимально быстро, заявил мэр города Сергей Собянин в своём телеграм-канале
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мэрия поможет максимально быстро устранить последствия атаки беспилотников на Москву.
"На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон. Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия", - написал мэр столицы.
Утром 24 июля Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что около 4 утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.
В Министерстве обороны РФ заявили, что средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение, никто не пострадал.
В Департаменте транспорта Москвы сообщили о перекрытии движения на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачёва.