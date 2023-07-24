Порт в Одесской области поврежден из-за взрывов - 24.07.2023 Украина.ру
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Порт в Одесской области поврежден из-за взрывов
Порт в Одесской области поврежден из-за взрывов - 24.07.2023 Украина.ру
Порт в Одесской области поврежден из-за взрывов
Один из портов поврежден в Одесской области во время ночных взрывов. Об этом 24 июля сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона
2023-07-24T09:42
2023-07-24T09:42
новости
одесская область
взрывы
зерно
повреждения
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"Есть попадание в один из портов, там поврежден ангар, в котором хранилось зерно, повреждено еще несколько резервуаров для других видов грузов, нанесено повреждение определенным портовым мощностям, кранам, тому, что обеспечивает работу порта", - перечислила Гуменюк.По информации украинского издания "Страна.ua", речь идет о порте Рени, который расположен на левом берегу реки Дунай.Ранее издание "Зеркало недели" сообщило о мощных взрывах в городе Измаил Одесской области, которые звучали ночью на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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новости, одесская область, взрывы, зерно, повреждения
Новости, Одесская область, взрывы, зерно, повреждения

Порт в Одесской области поврежден из-за взрывов

09:42 24.07.2023
 
© -gregg- / flickr
© -gregg- / flickr
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Один из портов поврежден в Одесской области во время ночных взрывов. Об этом 24 июля сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона
"Есть попадание в один из портов, там поврежден ангар, в котором хранилось зерно, повреждено еще несколько резервуаров для других видов грузов, нанесено повреждение определенным портовым мощностям, кранам, тому, что обеспечивает работу порта", - перечислила Гуменюк.
По информации украинского издания "Страна.ua", речь идет о порте Рени, который расположен на левом берегу реки Дунай.
Ранее издание "Зеркало недели" сообщило о мощных взрывах в городе Измаил Одесской области, которые звучали ночью на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
 
НовостиОдесская областьвзрывызерноповреждения
 
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