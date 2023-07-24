https://ukraina.ru/20230724/1048203278.html
Порт в Одесской области поврежден из-за взрывов
Порт в Одесской области поврежден из-за взрывов - 24.07.2023 Украина.ру
Порт в Одесской области поврежден из-за взрывов
Один из портов поврежден в Одесской области во время ночных взрывов. Об этом 24 июля сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона
2023-07-24T09:42
2023-07-24T09:42
2023-07-24T09:42
новости
одесская область
взрывы
зерно
повреждения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102400/07/1024000748_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_8a649a33457816d1c08744b985f55947.jpg
"Есть попадание в один из портов, там поврежден ангар, в котором хранилось зерно, повреждено еще несколько резервуаров для других видов грузов, нанесено повреждение определенным портовым мощностям, кранам, тому, что обеспечивает работу порта", - перечислила Гуменюк.По информации украинского издания "Страна.ua", речь идет о порте Рени, который расположен на левом берегу реки Дунай.Ранее издание "Зеркало недели" сообщило о мощных взрывах в городе Измаил Одесской области, которые звучали ночью на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102400/07/1024000748_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_47983814add40692912a3a3b2b9472da.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, одесская область, взрывы, зерно, повреждения
Новости, Одесская область, взрывы, зерно, повреждения
Порт в Одесской области поврежден из-за взрывов
Один из портов поврежден в Одесской области во время ночных взрывов. Об этом 24 июля сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона
"Есть попадание в один из портов, там поврежден ангар, в котором хранилось зерно, повреждено еще несколько резервуаров для других видов грузов, нанесено повреждение определенным портовым мощностям, кранам, тому, что обеспечивает работу порта", - перечислила Гуменюк.
По информации украинского издания "Страна.ua", речь идет о порте Рени, который расположен на левом берегу реки Дунай.
Ранее издание "Зеркало недели" сообщило о мощных взрывах в городе Измаил Одесской области, которые звучали ночью на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.