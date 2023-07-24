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Порт в Одесской области поврежден из-за взрывов

Порт в Одесской области поврежден из-за взрывов - 24.07.2023 Украина.ру

Порт в Одесской области поврежден из-за взрывов

Один из портов поврежден в Одесской области во время ночных взрывов. Об этом 24 июля сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона

2023-07-24T09:42

2023-07-24T09:42

2023-07-24T09:42

новости

одесская область

взрывы

зерно

повреждения

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"Есть попадание в один из портов, там поврежден ангар, в котором хранилось зерно, повреждено еще несколько резервуаров для других видов грузов, нанесено повреждение определенным портовым мощностям, кранам, тому, что обеспечивает работу порта", - перечислила Гуменюк.По информации украинского издания "Страна.ua", речь идет о порте Рени, который расположен на левом берегу реки Дунай.Ранее издание "Зеркало недели" сообщило о мощных взрывах в городе Измаил Одесской области, которые звучали ночью на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, одесская область, взрывы, зерно, повреждения