https://ukraina.ru/20230723/1048190136.html

Украинскую беженку в Чехии напугали слова о "дружбе Праги и Москвы"

Украинскую беженку в Чехии напугали слова о "дружбе Праги и Москвы" - 23.07.2023 Украина.ру

Украинскую беженку в Чехии напугали слова о "дружбе Праги и Москвы"

Беженка из Одессы, Ольга, возмутилась историческому барельефу в пражском метро: на станции "Ангел" расположена табличка о дружбе Праги и Москвы в благодарность Чехословакии за постройку пражского метро Советским Союзом. Об этом 23 июля пишет издание Lidovky

2023-07-23T11:15

2023-07-23T11:15

2023-07-23T11:15

новости

украинские беженцы

прага

метро

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/17/1048190020_0:0:631:354_1920x0_80_0_0_c5d9bf7624429ed1fb53c6ad87f2c87a.jpg

Помимо самой надписи на двух языках – чешском и русском – на станции размещены серп и молот, также символизирующие советско-чехословацкую дружбу.Издание также приводит слова туриста из Канады, который пожелал остаться анонимным: он тоже был "напуган", увидев слово "Москва", и надеялся, что в метро "просто снимают историческое кино".В 2020 году в Праге был демонтирован памятник Маршалу СССР Ивану Коневу, а большинство топонимов, напоминающих о чехословацком прошлом города и Второй мировой войны – переименованы. Станция "Ангел" - последний пражский островок памяти.

https://ukraina.ru/20230722/1048031434.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украинские беженцы, прага, метро, москва