Украинскую беженку в Чехии напугали слова о "дружбе Праги и Москвы" - 23.07.2023 Украина.ру
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Украинскую беженку в Чехии напугали слова о "дружбе Праги и Москвы"
Украинскую беженку в Чехии напугали слова о "дружбе Праги и Москвы" - 23.07.2023 Украина.ру
Украинскую беженку в Чехии напугали слова о "дружбе Праги и Москвы"
Беженка из Одессы, Ольга, возмутилась историческому барельефу в пражском метро: на станции "Ангел" расположена табличка о дружбе Праги и Москвы в благодарность Чехословакии за постройку пражского метро Советским Союзом. Об этом 23 июля пишет издание Lidovky
2023-07-23T11:15
2023-07-23T11:15
новости
украинские беженцы
прага
метро
москва
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Помимо самой надписи на двух языках – чешском и русском – на станции размещены серп и молот, также символизирующие советско-чехословацкую дружбу.Издание также приводит слова туриста из Канады, который пожелал остаться анонимным: он тоже был "напуган", увидев слово "Москва", и надеялся, что в метро "просто снимают историческое кино".В 2020 году в Праге был демонтирован памятник Маршалу СССР Ивану Коневу, а большинство топонимов, напоминающих о чехословацком прошлом города и Второй мировой войны – переименованы. Станция "Ангел" - последний пражский островок памяти.
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новости, украинские беженцы, прага, метро, москва
Новости, украинские беженцы, Прага, метро, Москва

Украинскую беженку в Чехии напугали слова о "дружбе Праги и Москвы"

11:15 23.07.2023
 
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Беженка из Одессы, Ольга, возмутилась историческому барельефу в пражском метро: на станции "Ангел" расположена табличка о дружбе Праги и Москвы в благодарность Чехословакии за постройку пражского метро Советским Союзом. Об этом 23 июля пишет издание Lidovky
Помимо самой надписи на двух языках – чешском и русском – на станции размещены серп и молот, также символизирующие советско-чехословацкую дружбу.
"Когда я прочитал в метро по-русски о дружбе Москвы и Праги, нам было очень страшно. Я этого не понимаю, потому что чешские политики утверждают, что Чехия против России. Так почему же они не убирают коммунистическую символику из публичного пространства, на глазах у детей?!", - возмутилась Ольга из Одессы.
Издание также приводит слова туриста из Канады, который пожелал остаться анонимным: он тоже был "напуган", увидев слово "Москва", и надеялся, что в метро "просто снимают историческое кино".
В 2020 году в Праге был демонтирован памятник Маршалу СССР Ивану Коневу, а большинство топонимов, напоминающих о чехословацком прошлом города и Второй мировой войны – переименованы. Станция "Ангел" - последний пражский островок памяти.
- РИА Новости, 1920, 22.07.2023
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