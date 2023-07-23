https://ukraina.ru/20230723/1048176136.html

Виталий Ганчев о власти доллара и о террористах во власти

Виталий Ганчев о власти доллара и о террористах во власти - 23.07.2023 Украина.ру

Виталий Ганчев о власти доллара и о террористах во власти

Процесс американизации в стране начался не с переворота 2014 года, а гораздо раньше. Начало насаждаться это все с 1991 года. И Декларация о независимости, и Конституция Украины – это все писалось при покровительстве кураторов из США, говорит глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев

2023-07-23T07:15

2023-07-23T07:15

2023-07-23T07:15

интервью

харьков

харьковская область

донбасс

сша

украина

доллар

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.– Виталий Константинович, хотел бы около-философский вопрос задать. Мы говорим об украинской оккупации региона - антиукраинской ее можно, скорее, назвать. Хотел бы поговорить в целом – об оккупации Соединенными Штатами территории Украины, и о карго-культе американского превосходства. В чем смысл отказа от собственной украинской идентичности, куда ведет политика властей Украину и Харьков?– Можно с разных точек зрения это обсуждать. Я вам скажу только свою. Началось это не в 2014 году, общепринятый такой есть стереотип, когда произошел переворот государственный - и все думают, что Украина начала очень резко американизироваться... На самом деле нет – произошло это гораздо раньше. Активно начало насаждаться это все с 1991 года – и Декларация о независимости, и Конституции Украины – это все писалось при покровительстве кураторов из США.С экономической точки зрения - начал насаждаться доллар. Все прекрасно знают, никто не может… меня могут называть на Украине кем угодно – преступником, предателем, коллаборантом, но никто, ни один человек не сможет оспорить со мной, что на Украине власти гривны не было, как национальной валюты. Она ходила по рынку, по магазину, но никто не сможет оспорить тот факт, что недвижимость невозможно было купить, какую-то сделку крупную заключить в гривнах.Для меня диким было, когда я приехал в 2015 году в Россию – я увидел, что и недвижимость, и автомобили покупают за свою валюту. Уже для любого здравомыслящего человека было понятно – где власть США, а где уже более-менее есть своя суверенная экономика, политика. Потому что очень серьезный показатель - доминирующая валюта.И то, что вы сказали – культ США, он везде навязывался – нашим детям, школам. Американизировалось все, даже язык. Они сейчас проклинают русский язык, хотя харьковский регион полностью русскоязычный. Да, достаточно много людей, которые знают и поднимают украинский язык, и мы с этим столкнулись на территории Харьковской области, когда объявляли государственным языком русский - но, тем не менее, на правах регионального мы оставили украинский, это было пожелание жителей.Это люди - преподаватели украинского языка. Они сказали - а что, запретят украинский язык? Я говорю - на основании чего? Если вы хотите говорить – говорите. Если это реально ваш родной язык… Это региональный язык, я его понимаю. У меня нет с этим проблемы.Но, наряду с украинским языком… Если бы сказать, что они такие все ярые националисты, они только признают украинский – да нет, они не националисты. Они нацисты, но они - нацисты-русофобы. Им неважно, на каком языке говорить. Пусть это будет английский.Все видят, как так называемый президент украинский – на каком языке он общается. Он больше говорит по-английски, молодец, честь и хвала, что он его хорошо знает. Но еще раз говорю – здесь факт американизации. Она была везде и во всем... Они праздновали 4 июля. Они не столько празднуют День независимости Украины, сколько они обязательно должны отметить, прогнуться перед своими кураторами, даже не кураторами, а хозяевами – США. Показать, как они любят Америку, как перед ней преклоняются.Они заключают соглашения с городами-побратимами. Где США и где Украина? Разделяет целый океан, а они даже не в европейском государстве находят города-побратимы… Это, может быть, мое субъективное мнение, но есть определенные экономические, социальные и политические факты, и они четко показывают ту линию, которую сейчас гнет украинская так называемая власть.– Довольно забавный момент. Я тоже помню, что удивило, когда впервые приехал в Россию. Я сам коренной киевлянин. Довольно забавно было, когда спрашиваешь человека - а сколько это в долларах? А он говорит: "А я понятия не имею".– Зачем в долларах, вы же не будете покупать в долларах?– А у нас всегда пересчитывали в доллары все – недвижимость, зарплаты, это действительно так.– Можно долго это обсуждать, но есть один маленький показатель, и сразу - четкое сравнение. Возможно, кто-то, кто в экономике вообще ничего не понимает – он на это не обратит внимания. Любой человек, который мало-мальски связан с экономическими процессами, понимает, на чем стоит экономика внутри государства.И, если нет своей достаточной сильной валюты… могут быть встряски этой валюты. Как любая валюта, она может падать, подниматься, где-то девальвироваться, обесцениваться с каким-то временем. Все это прекрасно понимают. Но она должна быть, и она должна быть основной валютой при расчетах внутри государства.– Хотел поговорить также о такой специфической теме, как террористические методы, применяемые вооруженными силами Украины и их сотрудничестве с известными террористами и пособниками террора. До какой степени способно дойти это сотрудничество и к чему может привести? Мы видим различных преступников и с Кавказа, запрещенных в России, мы видим беглых белорусов, беглых кого угодно, причем - чуть ли не со всего мира.И методы, применяемые ими, та же запрещенная РДК, с ее заходами на территорию Белгородской области. Те же обстрелы, те же инфраструктурные катастрофы, фактически - как с Каховской ГЭС. Методы становятся все жестче и жестче, но и личности, которые мелькают в кадре, все одиознее и одиознее.– Здесь ничего удивительного не происходит. Есть Украина как государство, а есть Украина как народ, как украинская земля. То есть, это абсолютно разные вещи. Это государство Украина… на одном форуме прозвучала такая правильная фраза – признать власть силовиков, признать именно террористической организацией.То, о чем вы сейчас сказали – это яркий пример того, кто в рядах этих силовых структур, опять же, так называемых, ну - какие силовые структуры? Правильно – террористическая организация. То есть, вы, наверное, сказали о тех людях, которые посещали Харьков – Хамид Закаев. Все прекрасно знают, кто это.Но они (украинские власти – Ред.) так этим козыряют, они, по сути, гордятся своими контактами с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России), с разными представителями террористических структур. Это о многом говорит. Они по факту признают, что они такие же самые террористические структуры…Мы признаем их террористами, они признают нас. Вопрос в методах ведения этой борьбы. Прежде всего надо смотреть, какими методами. Они (РДК – Ред.) врываются на территорию Российской Федерации с какой целью? Расстрелять гражданскую машину? Снять табличку со здания Почты России? Сбежать куда-то на территорию Харьковской области, сидеть в подвале, сниматься на фоне этой таблички, показывать за что они борются. В чем идея?Расстрелять мирное население на Донбассе, разбросать "лепестки" по городу, чтобы дети подрывались? Военнослужащий не подорвется на этих "лепестках", разбросанных по городу, надо понимать.А они с кем воюют? Все их обстрелы практически по мирному населению. Что это, как не терроризм? Поэтому все их контакты с известными террористами мира не удивительны, это понятно, они, по сути, ими гордятся.

https://ukraina.ru/20230720/1048149009.html

https://ukraina.ru/20230324/1044700038.html

https://ukraina.ru/20230601/1046817048.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, харьков, харьковская область, донбасс, сша, украина, доллар