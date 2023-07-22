Генерал-майор Попов рассказал, на каких направлениях ВСУ хотят получить перевес над Россией - 22.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230722/1048170049.html
Генерал-майор Попов рассказал, на каких направлениях ВСУ хотят получить перевес над Россией
Генерал-майор Попов рассказал, на каких направлениях ВСУ хотят получить перевес над Россией - 22.07.2023 Украина.ру
Генерал-майор Попов рассказал, на каких направлениях ВСУ хотят получить перевес над Россией
Есть три основных направления фронта, на которых ВСУ хотят достигнуть успеха и получить какой-либо перевес над Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
2023-07-22T08:00
2023-07-22T08:00
новости
фронт
украина
наступление
авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/09/1047090750_0:15:1281:735_1920x0_80_0_0_bee7c517dd0f55feb4c6917ca6bb3021.jpg
В зоне спецоперации Россия дифференцированно использует фронтовую авиацию по всей линии фронта, при этом его протяжённость составляет около 1000 км. Авиация работает на всех направлениях, где Украина безуспешно старается добиться успеха, рассказал Попов.Украинское командование ранее заявляло, что "контрнаступ" перенесен с апреля на июнь. Сегодня они говорят, что это случится ближе к концу июля. В конечном итоге у ВСУ так и ничего и не получится, добавил он.Многочисленные "проколы" ВСУ и идеологический багаж украинских властей, с которым они выступают на сегодняшний день, не дадут им добиться успеха. Нацизм не может победить здравый смысл и нормальных людей, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230529/1046693110.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/09/1047090750_0:0:981:735_1920x0_80_0_0_e2bf4eabd59aa65f87f0f60d05b3d25d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, фронт, украина, наступление, авиация
Новости, фронт, Украина, наступление, авиация

Генерал-майор Попов рассказал, на каких направлениях ВСУ хотят получить перевес над Россией

08:00 22.07.2023
 
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"подбитая западная техника ВСУ
подбитая западная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"
Читать в
Есть три основных направления фронта, на которых ВСУ хотят достигнуть успеха и получить какой-либо перевес над Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
В зоне спецоперации Россия дифференцированно использует фронтовую авиацию по всей линии фронта, при этом его протяжённость составляет около 1000 км. Авиация работает на всех направлениях, где Украина безуспешно старается добиться успеха, рассказал Попов.
"Как Украина позиционирует, у них (ВСУ. - Ред.) есть Северный фронт — это Харьковское направление на Луганщину, Белгород и Курск; Центральный (восточный) фронт — это Донецкая агломерация городов, поселков, шахт; Южный фронт — это Херсонское, Николаевское, Одесское направления", - отметил Попов.
Украинское командование ранее заявляло, что "контрнаступ" перенесен с апреля на июнь. Сегодня они говорят, что это случится ближе к концу июля. В конечном итоге у ВСУ так и ничего и не получится, добавил он.
Многочисленные "проколы" ВСУ и идеологический багаж украинских властей, с которым они выступают на сегодняшний день, не дадут им добиться успеха. Нацизм не может победить здравый смысл и нормальных людей, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Попов
29 мая, 23:42
Владимир Попов: кто он Генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук, независимый эксперт
 
НовостифронтУкраинанаступлениеавиация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:57Марианна Васильева: Западный мир сегодня - это сумасшедший дом, палата номер шесть
11:42Венесуэльский депутат назвал причину выхода России из зерновой сделки
11:16В Белом доме признали значительные потери ВСУ в ходе контрнаступления
11:15Турция на Балканах: "мягкая сила" в интересах Запада
10:56Борис Рожин: Россия в августе перейдет в наступление на ВСУ, а к зиме начнет бить по всей их логистике
10:43Зеленский оказался на грани из-за неподчинения ВСУ - Макгрегор
10:28Бесславный конец украинского наступления
10:10"Нейтрализована будет фашистская хунта". Слуцкий прокомментировал слова Зеленского про Крымский мост
09:24Зеленский назвал Крымский мост целью, которую нужно "нейтрализовать"
09:23Джорджио Бьянчи о судьбе донецкой балерины, снайперах на Майдане и будущем Украины
08:51Джорджио Бьянчи о судьбе донецкого балета, снайперах на Майдане и будущем Украины (итальянская версия)
08:00Рождение Войска польского
08:00Генерал-майор Попов рассказал, на каких направлениях ВСУ хотят получить перевес над Россией
07:50Не все люди мерзавцы. Януш Корчак
07:48Мир "Великого кольца": теория инферно
07:46Военный летчик Дмитрий Дрозденко: Американские неженки F-16 не выдержат суровых условий СВО
07:30Генерал-майор Попов: Не всё население Украины "отмороженное", как украинские неонацисты
07:19Виталий Ганчев: Когда вернемся, будем разбираться с каждым случаем доноса
06:00Генерал-майор Попов: Запад не обратил внимания на жертвы теракта на Крымском мосту
05:00Кирилл Вышинский: Процесс освобождения гражданских не будет быстрым, но важно начать
Лента новостейМолния