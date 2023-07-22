https://ukraina.ru/20230722/1048170049.html

Генерал-майор Попов рассказал, на каких направлениях ВСУ хотят получить перевес над Россией

Генерал-майор Попов рассказал, на каких направлениях ВСУ хотят получить перевес над Россией - 22.07.2023 Украина.ру

Генерал-майор Попов рассказал, на каких направлениях ВСУ хотят получить перевес над Россией

Есть три основных направления фронта, на которых ВСУ хотят достигнуть успеха и получить какой-либо перевес над Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов

2023-07-22T08:00

2023-07-22T08:00

2023-07-22T08:00

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В зоне спецоперации Россия дифференцированно использует фронтовую авиацию по всей линии фронта, при этом его протяжённость составляет около 1000 км. Авиация работает на всех направлениях, где Украина безуспешно старается добиться успеха, рассказал Попов.Украинское командование ранее заявляло, что "контрнаступ" перенесен с апреля на июнь. Сегодня они говорят, что это случится ближе к концу июля. В конечном итоге у ВСУ так и ничего и не получится, добавил он.Многочисленные "проколы" ВСУ и идеологический багаж украинских властей, с которым они выступают на сегодняшний день, не дадут им добиться успеха. Нацизм не может победить здравый смысл и нормальных людей, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230529/1046693110.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, фронт, украина, наступление, авиация