Генерал-майор Владимир Попов: Ударами по Одессе Россия загнала ВСУ в колею, из которой они не выберутся
15:36 20.07.2023 (обновлено: 16:25 20.07.2023)
© arms-expo.ruВладимир Попов интервью
© arms-expo.ru
Генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов объяснил в интервью изданию Украина.ру, в чем важность удара ВС РФ по авиабазе в "Канатово" и другим стратегически важным объектам противника. Он также оценил потери Украины и Запада от приостановки Россией зерновой сделки.
С полуночи 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, заявило российское Минобороны 19 июля.
— Владимир Александрович, в ночь на 19 июля ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы, а также по авиабазе "Канатово" воздушных сил Украины в Кировоградской области. В чем стратегическая важность этой базы?
— Стратегические цели, когда мы бьем дальней рукой по арсеналам и объектам врага, всегда остаются приоритетными по своему назначению. Это значимые объекты: базы хранения ракетного, автомобильного или дизельного топлива; ремонтные мастерские, авиационные ремонтные заводы; верфи, где налажено производство и ремонт транспортных судов, в том числе беспилотных автоматизированных систем (корабельного и авиационного типа катеров).
От их правильного и периодического функционирования зависит боевой потенциал войсковых компонентов (в нашем случае ВСУ), которые находятся на переднем крае, на линии соприкосновения с российскими вооруженными силами.
Все вышеуказанное, в том числе удар по "Канатово", мы делаем для того, чтобы ослабить противодействие и активность спланированного и разрекламированного контрнаступления ВСУ, которое длится уже 2,5 недели и проходит неудачно. Наша задача — не дать коллективному Западу так легко реализовывать свои планы на территории сопредельного с нами государства — Украины.
Чем больше будет таких ударов нанесено, тем больший урон получит сопредельное государство по резервам. Наша эффективность соответственно будет повышаться, и мы будем получать какие-то приоритеты по отношению к противнику. Тем самым, мы сохраним жизни нашим военнослужащим и работоспособность боевой техники.
Соответственно, политическая обстановка будет благоприятствовать тому, что рано или поздно сознание у населения и вооруженных сил Украины перевернется; и, самое главное, у западных стран, сателлитов США, будет меняться психология.
— На каких направлениях мы чаще всего используем фронтовую авиацию?
— Дифференцировано — везде: на всей общей линии фронта, протяженностью в 1000 километров. Как Украина позиционирует, у них есть Северный фронт — это Харьковское направление на Луганщину, Белгород и Курск; Центральный (восточный) фронт — это Донецкая агломерация городов, поселков, шахт; Южный фронт — это Херсонское, Николаевское, Одесское направления. Последние в два ручейка расходятся. Один ручеек — это направление на Мелитополь и Бердянск; второй идет на Джанкой и Крым.
Эти основные направления, на которых ВСУ хотят достигнуть успеха и получить какой-либо перевес. Пока, как я уже сказал, безуспешно. Ранее они говорили, что контрнаступ перенесен с апреля на июнь. Сегодня говорят, что это ближе к концу июля случится. Но я думаю, что ничего у ВСУ так и не получится — с их проколами и идеологическим багажом, с которым они выступают на сегодняшний день, успехов не может быть априори. Нацизм не может победить здравый смысл и нормальных людей.
— Какие авиационные силы и средства мы используем для ударов по стратегическим объектам Украины?
— Это ракетные системы морского базирования, гиперзвуковые "Кинжалы", противокорабельные ракеты "Циркон" Военно-морского флота, и, может быть, что-то еще из ракетных систем залпового огня. Я имею в виду большие ракетные системы, которые бьют на 200–300 км. Используются оперативно-тактические ракеты типа "Искандер", которые могут нанести удар на удалении 500 и более километров. Это зависит от того, какая траектория, задача и боевая загрузка.
Надо учесть, что мы используем это все комплексно. То есть, отражаем удары: и на линии соприкосновения эффективно работаем, и активно используем ПВО — чтобы не пропустить какие-то отдельные удары ВСУ, которые большого значения стратегического не имеют, а носят политический или морально-психологический характер. Украина на этом играет. Политики это обсасывают, и начинают выставлять своими достижениями.
— Это из серии того, как ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту?
— Да. И заметьте: ВСУ удалость вторично ударить по российскому мосту, есть жертвы, но весь объединенный Запад на это даже не обратил внимание — как будто ничего не случилось. Хотя если бы мы вдруг сделали такое сейчас, например, взяли и уничтожили Антоновский мост полностью или другие мосты через Днепр, под Киевом или Миргородом — ой, как бы они кричали об этом, возмущались о том, как Россия безжалостно нарушает коммуникации мирных жителей, которые не могут продукты привезти, наладить производственные процессы, чтобы социальная сфера деятельности была на Украине развита.
— Почему мы используем щадящие методы военных действий?
— Мы так поступаем, с одной стороны, по причине того, что нам надоели постоянные обвинения в том, чего мы не делали — когда России ставят вину априори. С другой стороны, рано или поздно именно Российской Федерации придется восстанавливать разрушенные районы Украины — когда мы возьмем их под контроль.
Украина далеко неоднородна. Там не все население "отмороженное", как нацмены-западники и украинские неонацисты. Я думаю, что примерно половина украинцев колеблются, обижены или не знают настоящей обстановки, запуганы своим правительством и националистами.
Поэтому мы действуем избирательно, стараемся не бить по простым людям, которые и так страдают. Их насильно мобилизуют и кидают сотнями на наши укрепрайоны, не думая о том, сколько погибло, сколько раненых, сколько инвалидами останутся. Политикам Украины это не важно. А на Западе об этом вообще не говорят — они готовы воевать руками украинцев до последнего украинца. Главное — самим не ввязываться в конфликт, потому что могут получить по зубам.
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— Россия приостановила 17 июля зерновую сделку, а через два дня Минобороны объявило все идущие в порты Украины суда являются потенциальными военными целями. Какие перспективы в связи с этим открылись для нас и закрылись для Украины?
— На днях Владимир Путин заявил, что мы верили — когда-то у них проснется совесть, но в итоге поняли, что 18 июля пора все это прекращать, чтобы дать возможность Западу и Киеву осознать, что наше терпение тоже когда-то заканчивается — хватит играть в благородство по отношению к Украине.
Я не исключаю, что под видом судов, которые заходили для получения зернового груза на вывоз с Украины, попутно завозили часть военной продукции: оружие, боеприпасы, в том числе морские и авиационные беспилотники; продовольствие, обмундирование, каски, бронежилеты и так далее. Могли контрабандировать запасные части к самолетам-вертолетам или сами самолеты-вертолеты в разобранном виде, например, военный транспорт советского производства — МиГ-29, Су-25, Су-24.
Конечно, это было им выгодно с любой стороны, тем более, никаких обязательств перед нами они и не собирались исполнять. Сегодня нам это не надо. Если в России будет хороший урожай осенью и излишки зерновых, бобовых культур, мы можем предложить их голодающим странам Африки, азиатским государствам и тем, кто просто захочет приобрести эту продукцию — тогда мы сами организуем транспортную линию.
— Каким образом мы можем организовать доставку зерна и какими путями?
— Совершенно разными — не только через Черноморский бассейн, Средиземное море. Мы можем (пусть это будет и дороже) проложить путь через северные порты Мурманской и Архангельской областей, через Белое, Баренцево моря и в Атлантику.
Второй свободный путь — это Тихоокеанский регион, порты Владивосток, Находка, Комсомольск-на-Амуре. Будем туда довозить зерно железнодорожным транспортом, перегружать на корабли и благополучно через Тихий и Индийский океаны доставлять государствам Африки или Латинской Америки — кто с нами пожелает торговать.
— А что будет теперь с украинским зерном?
— Украина пусть попробует теперь реализовать свои экономические потенциалы, минуя Черное море. У них дороговизна в логистике через западные страны получится втройне.
По железной дороге они могут возить тоже, но тут нюанс. Например, у нас одна колея на всю страну: мы можем, пусть и 6–7 тысяч километров, из западных или приуральских регионов до Владивостока и далее на Восток перевозить продукцию, но по своей железной дороге. То есть загрузил в одно место и выгрузил в другом, в конечном пункте.
А украинцам придется то в Ужгороде, то в Белостоке, то в другой части сопредельного между государствами сочленения международных дорог, перестраиваться на другую колею, которая намного уже, чем стандартные железные дороги как у нас, так и на Украине. Опять же нужно довезти зерно до береговой черты, до портов Германии, Польши, Испании, Франции или Италии, а потом только грузить на корабли и отправлять. Представляете, какой логистически затрудненный и далеко не эффективный путь получается?! Это время и затраты, это существенная потеря прибыли.
Поэтому экономически Украина сильно теряет. Как сказал бы у нас русский народ: они своими же руками, своим же топором рубят по своим же ногам.
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— Можем ли мы взять под контроль акваторию и воздушное пространство в районе Змеиного?
— Если дальше трафик незаконных перевозок будет продолжаться, мы будем его проверять с учетом разведданных и косвенных признаков, когда и что везут. Если у нас будут проходить учения (например, мы будем проводить разведку, маневры, стрельбы, пуски ракет корабельного базирования с использованием "Цирконов" или "Кинжалов") соответственно, мы будем объявлять эту зону, воздушное пространство и морские территории, закрытыми.
Это все идет в ущерб не только Украине, но и Западу: небезопасно будет проводить и навигацию кораблей, и полеты иностранных самолетов, и гражданских воздушных судов. Поскольку там рядом стоят и Болгария, и Румыния, которые заинтересованы в том, чтобы эти ограничения в экономических отношениях нас и Запада были жестче. Но пока они сами на эти грабли наступают. Как говорится — палка имеет два конца.
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ