https://ukraina.ru/20230720/1048141854.html

Генерал-майор Владимир Попов: Ударами по Одессе Россия загнала ВСУ в колею, из которой они не выберутся

Генерал-майор Владимир Попов: Ударами по Одессе Россия загнала ВСУ в колею, из которой они не выберутся - 20.07.2023 Украина.ру

Генерал-майор Владимир Попов: Ударами по Одессе Россия загнала ВСУ в колею, из которой они не выберутся

Генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов объяснил в интервью изданию Украина.ру, в чем важность удара ВС РФ по авиабазе в "Канатово" и другим стратегически важным объектам противника. Он также оценил потери Украины и Запада от приостановки Россией зерновой сделки.

2023-07-20T15:36

2023-07-20T15:36

2023-07-20T16:25

интервью

одесса

россия (рф)

украина

крым

африка

змеиный

вс рф

всу

зерновая сделка

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С полуночи 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, заявило российское Минобороны 19 июля.— Владимир Александрович, в ночь на 19 июля ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы, а также по авиабазе "Канатово" воздушных сил Украины в Кировоградской области. В чем стратегическая важность этой базы?— Стратегические цели, когда мы бьем дальней рукой по арсеналам и объектам врага, всегда остаются приоритетными по своему назначению. Это значимые объекты: базы хранения ракетного, автомобильного или дизельного топлива; ремонтные мастерские, авиационные ремонтные заводы; верфи, где налажено производство и ремонт транспортных судов, в том числе беспилотных автоматизированных систем (корабельного и авиационного типа катеров). От их правильного и периодического функционирования зависит боевой потенциал войсковых компонентов (в нашем случае ВСУ), которые находятся на переднем крае, на линии соприкосновения с российскими вооруженными силами.Все вышеуказанное, в том числе удар по "Канатово", мы делаем для того, чтобы ослабить противодействие и активность спланированного и разрекламированного контрнаступления ВСУ, которое длится уже 2,5 недели и проходит неудачно. Наша задача — не дать коллективному Западу так легко реализовывать свои планы на территории сопредельного с нами государства — Украины.Чем больше будет таких ударов нанесено, тем больший урон получит сопредельное государство по резервам. Наша эффективность соответственно будет повышаться, и мы будем получать какие-то приоритеты по отношению к противнику. Тем самым, мы сохраним жизни нашим военнослужащим и работоспособность боевой техники.Соответственно, политическая обстановка будет благоприятствовать тому, что рано или поздно сознание у населения и вооруженных сил Украины перевернется; и, самое главное, у западных стран, сателлитов США, будет меняться психология.— На каких направлениях мы чаще всего используем фронтовую авиацию?— Дифференцировано — везде: на всей общей линии фронта, протяженностью в 1000 километров. Как Украина позиционирует, у них есть Северный фронт — это Харьковское направление на Луганщину, Белгород и Курск; Центральный (восточный) фронт — это Донецкая агломерация городов, поселков, шахт; Южный фронт — это Херсонское, Николаевское, Одесское направления. Последние в два ручейка расходятся. Один ручеек — это направление на Мелитополь и Бердянск; второй идет на Джанкой и Крым.Эти основные направления, на которых ВСУ хотят достигнуть успеха и получить какой-либо перевес. Пока, как я уже сказал, безуспешно. Ранее они говорили, что контрнаступ перенесен с апреля на июнь. Сегодня говорят, что это ближе к концу июля случится. Но я думаю, что ничего у ВСУ так и не получится — с их проколами и идеологическим багажом, с которым они выступают на сегодняшний день, успехов не может быть априори. Нацизм не может победить здравый смысл и нормальных людей.— Какие авиационные силы и средства мы используем для ударов по стратегическим объектам Украины?— Это ракетные системы морского базирования, гиперзвуковые "Кинжалы", противокорабельные ракеты "Циркон" Военно-морского флота, и, может быть, что-то еще из ракетных систем залпового огня. Я имею в виду большие ракетные системы, которые бьют на 200–300 км. Используются оперативно-тактические ракеты типа "Искандер", которые могут нанести удар на удалении 500 и более километров. Это зависит от того, какая траектория, задача и боевая загрузка.Надо учесть, что мы используем это все комплексно. То есть, отражаем удары: и на линии соприкосновения эффективно работаем, и активно используем ПВО — чтобы не пропустить какие-то отдельные удары ВСУ, которые большого значения стратегического не имеют, а носят политический или морально-психологический характер. Украина на этом играет. Политики это обсасывают, и начинают выставлять своими достижениями.— Это из серии того, как ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту?— Да. И заметьте: ВСУ удалость вторично ударить по российскому мосту, есть жертвы, но весь объединенный Запад на это даже не обратил внимание — как будто ничего не случилось. Хотя если бы мы вдруг сделали такое сейчас, например, взяли и уничтожили Антоновский мост полностью или другие мосты через Днепр, под Киевом или Миргородом — ой, как бы они кричали об этом, возмущались о том, как Россия безжалостно нарушает коммуникации мирных жителей, которые не могут продукты привезти, наладить производственные процессы, чтобы социальная сфера деятельности была на Украине развита.— Почему мы используем щадящие методы военных действий?— Мы так поступаем, с одной стороны, по причине того, что нам надоели постоянные обвинения в том, чего мы не делали — когда России ставят вину априори. С другой стороны, рано или поздно именно Российской Федерации придется восстанавливать разрушенные районы Украины — когда мы возьмем их под контроль.Украина далеко неоднородна. Там не все население "отмороженное", как нацмены-западники и украинские неонацисты. Я думаю, что примерно половина украинцев колеблются, обижены или не знают настоящей обстановки, запуганы своим правительством и националистами.Поэтому мы действуем избирательно, стараемся не бить по простым людям, которые и так страдают. Их насильно мобилизуют и кидают сотнями на наши укрепрайоны, не думая о том, сколько погибло, сколько раненых, сколько инвалидами останутся. Политикам Украины это не важно. А на Западе об этом вообще не говорят — они готовы воевать руками украинцев до последнего украинца. Главное — самим не ввязываться в конфликт, потому что могут получить по зубам.— Россия приостановила 17 июля зерновую сделку, а через два дня Минобороны объявило все идущие в порты Украины суда являются потенциальными военными целями. Какие перспективы в связи с этим открылись для нас и закрылись для Украины?— На днях Владимир Путин заявил, что мы верили — когда-то у них проснется совесть, но в итоге поняли, что 18 июля пора все это прекращать, чтобы дать возможность Западу и Киеву осознать, что наше терпение тоже когда-то заканчивается — хватит играть в благородство по отношению к Украине.Я не исключаю, что под видом судов, которые заходили для получения зернового груза на вывоз с Украины, попутно завозили часть военной продукции: оружие, боеприпасы, в том числе морские и авиационные беспилотники; продовольствие, обмундирование, каски, бронежилеты и так далее. Могли контрабандировать запасные части к самолетам-вертолетам или сами самолеты-вертолеты в разобранном виде, например, военный транспорт советского производства — МиГ-29, Су-25, Су-24.Конечно, это было им выгодно с любой стороны, тем более, никаких обязательств перед нами они и не собирались исполнять. Сегодня нам это не надо. Если в России будет хороший урожай осенью и излишки зерновых, бобовых культур, мы можем предложить их голодающим странам Африки, азиатским государствам и тем, кто просто захочет приобрести эту продукцию — тогда мы сами организуем транспортную линию.— Каким образом мы можем организовать доставку зерна и какими путями?— Совершенно разными — не только через Черноморский бассейн, Средиземное море. Мы можем (пусть это будет и дороже) проложить путь через северные порты Мурманской и Архангельской областей, через Белое, Баренцево моря и в Атлантику.Второй свободный путь — это Тихоокеанский регион, порты Владивосток, Находка, Комсомольск-на-Амуре. Будем туда довозить зерно железнодорожным транспортом, перегружать на корабли и благополучно через Тихий и Индийский океаны доставлять государствам Африки или Латинской Америки — кто с нами пожелает торговать.— А что будет теперь с украинским зерном?— Украина пусть попробует теперь реализовать свои экономические потенциалы, минуя Черное море. У них дороговизна в логистике через западные страны получится втройне.По железной дороге они могут возить тоже, но тут нюанс. Например, у нас одна колея на всю страну: мы можем, пусть и 6–7 тысяч километров, из западных или приуральских регионов до Владивостока и далее на Восток перевозить продукцию, но по своей железной дороге. То есть загрузил в одно место и выгрузил в другом, в конечном пункте.А украинцам придется то в Ужгороде, то в Белостоке, то в другой части сопредельного между государствами сочленения международных дорог, перестраиваться на другую колею, которая намного уже, чем стандартные железные дороги как у нас, так и на Украине. Опять же нужно довезти зерно до береговой черты, до портов Германии, Польши, Испании, Франции или Италии, а потом только грузить на корабли и отправлять. Представляете, какой логистически затрудненный и далеко не эффективный путь получается?! Это время и затраты, это существенная потеря прибыли.Поэтому экономически Украина сильно теряет. Как сказал бы у нас русский народ: они своими же руками, своим же топором рубят по своим же ногам.— Можем ли мы взять под контроль акваторию и воздушное пространство в районе Змеиного?— Если дальше трафик незаконных перевозок будет продолжаться, мы будем его проверять с учетом разведданных и косвенных признаков, когда и что везут. Если у нас будут проходить учения (например, мы будем проводить разведку, маневры, стрельбы, пуски ракет корабельного базирования с использованием "Цирконов" или "Кинжалов") соответственно, мы будем объявлять эту зону, воздушное пространство и морские территории, закрытыми.Это все идет в ущерб не только Украине, но и Западу: небезопасно будет проводить и навигацию кораблей, и полеты иностранных самолетов, и гражданских воздушных судов. Поскольку там рядом стоят и Болгария, и Румыния, которые заинтересованы в том, чтобы эти ограничения в экономических отношениях нас и Запада были жестче. Но пока они сами на эти грабли наступают. Как говорится — палка имеет два конца.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

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