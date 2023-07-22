Кирилл Вышинский: Процесс освобождения гражданских не будет быстрым, но важно начать
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОформление паспортов граждан РФ жителям Крыма
По вопросу освобождения гражданских пленных из тюрем Украины пока не нужно испытывать завышенных ожиданий. Об этом на конференции издания Украина.ру "Своих не бросаем. Как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины" рассказал исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член Совета по правам человека, бывший политзаключённый Кирилл Вышинский
Процесс обмена гражданскими лицами начался совсем недавно. Поэтому в первую очередь необходима верификации данных о гражданских пленных , которые имеются у каждой из сторон. Согласование этих данных - процесс очень длительный и непростой.
Прошел один год и четыре месяца прежде, чем я оказался в числе "взаимно освобождаемых" людей, поделился личным опытом Вышинский. Процесс формирования обменного списка был очень непростым, его нельзя создать быстро за несколько недель, добавил он.
"Я прекрасно понимаю, как себя чувствуют люди, которые сейчас находятся в [украинских] тюрьмах. Человек, которому грозит от 12 лет и выше по статье 111 УК Украины "Государственная измена" и другим подобным статьям, в нынешнем состоянии судебной системы Украины понимает, что, скорее всего, его ждет обвинительный приговор", - подчеркнул Вышинский.
Очень хочется в отношении гражданских пленных сделать максимально много и быстро. Но личный опыт говорит о том, что такой процесс быстрым не будет. Нельзя допустить, чтобы у кого-то сложилось впечатление, что завтра начнется процесс обмена информацией, а послезавтра люди уже выйдут на свободу, заключил Вышинский.
18 июля, 06:00Кирилл Вышинский: Люди, которые занимались гуманитарной помощью, на Украине сидят по политическим статьямНа Украине настолько широкое толкование термина "государственная измена", что людей сажают по любому надуманному поводу, считает исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член Совета по правам человека, бывший украинский политзаключённый Кирилл Вышинский