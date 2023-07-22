https://ukraina.ru/20230722/1048159749.html

Кирилл Вышинский: Процесс освобождения гражданских не будет быстрым, но важно начать

Кирилл Вышинский: Процесс освобождения гражданских не будет быстрым, но важно начать - 22.07.2023 Украина.ру

Кирилл Вышинский: Процесс освобождения гражданских не будет быстрым, но важно начать

По вопросу освобождения гражданских пленных из тюрем Украины пока не нужно испытывать завышенных ожиданий. Об этом на конференции издания Украина.ру "Своих не бросаем. Как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины" рассказал исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член Совета по правам человека, бывший политзаключённый Кирилл Вышинский

2023-07-22T05:00

2023-07-22T05:00

2023-07-22T05:00

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кирилл вышинский

освобождение

пленные

обмен

украина

россия

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Процесс обмена гражданскими лицами начался совсем недавно. Поэтому в первую очередь необходима верификации данных о гражданских пленных , которые имеются у каждой из сторон. Согласование этих данных - процесс очень длительный и непростой.Прошел один год и четыре месяца прежде, чем я оказался в числе "взаимно освобождаемых" людей, поделился личным опытом Вышинский. Процесс формирования обменного списка был очень непростым, его нельзя создать быстро за несколько недель, добавил он.Очень хочется в отношении гражданских пленных сделать максимально много и быстро. Но личный опыт говорит о том, что такой процесс быстрым не будет. Нельзя допустить, чтобы у кого-то сложилось впечатление, что завтра начнется процесс обмена информацией, а послезавтра люди уже выйдут на свободу, заключил Вышинский.

https://ukraina.ru/20230718/1048068831.html

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новости, кирилл вышинский, освобождение, пленные, обмен, украина, россия