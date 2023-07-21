Слуцкий предложил установить День памяти детей, погибших от рук украинских террористов - 21.07.2023 Украина.ру
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Слуцкий предложил установить День памяти детей, погибших от рук украинских террористов
Слуцкий предложил установить День памяти детей, погибших от рук украинских террористов - 21.07.2023 Украина.ру
Слуцкий предложил установить День памяти детей, погибших от рук украинских террористов
Партия ЛДПР предложила установить День памяти детей, которые погибли от рук украинских террористов, заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий
2023-07-21T10:43
2023-07-21T10:43
новости
россия (рф)
донбасс
белгородская область
новые регионы
слуцкий
лдпр
дети
киевский режим
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Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своём телеграм-канале предложил установить 27 июля День памяти детей, погибших от рук украинских террористов.Установление такой даты было бы важным и верным шагом, считает он.По данным Следственного комитета РФ, пишет Слуцкий, с 2014 года, когда киевский режим начал геноцид против своего же народа, в Донбассе погибло не менее 138 детей, причём самой маленькой жертве украинской агрессии было всего 27 дней. Ещё 444 ребёнка получили ранения различной степени тяжести.От рук киевского режима дети гибнут не только на Донбассе. В Белгородской области при обстреле украинскими террористами в феврале погибла 12-летняя девочка. Многие дети остались сиротами из-за гибели родителей во время обстрелов и терактов. 17 июля во время теракта на Крымском мосту погибли родители 14-летней девочки, сама она находится в больнице. "Скорбный список можно продолжить и дальше", резюмировал Слуцкий.Недавно Госдума создала парламентскую комиссию по расследованию преступлений в отношении детей со стороны киевского режима. Преступления киевского режима нарушали базовое право детей на жизнь, на образование, на охрану здоровья.Инициатором выступила вице-спикер ГД Анна Кузнецова. Она рассказал, как в одной из школ Лисичанска "изверги из добровольческого отряда "Торнадо" обустроили „пыточную“. Детей истязали, насиловали, все это снимали на видео“. Задача расследования — сформировать доказательную базу, предать все материалы гласности, направить их в национальные парламенты других стран, добавила она.
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новости, россия (рф), донбасс, белгородская область, новые регионы, слуцкий, лдпр, дети, киевский режим
Новости, Россия (РФ), Донбасс, Белгородская область, Новые регионы, Слуцкий, ЛДПР, дети, киевский режим

Слуцкий предложил установить День памяти детей, погибших от рук украинских террористов

10:43 21.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКонференция, посвященная памяти Виталия Чуркина
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© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Партия ЛДПР предложила установить День памяти детей, которые погибли от рук украинских террористов, заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий
Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своём телеграм-канале предложил установить 27 июля День памяти детей, погибших от рук украинских террористов.
"Предлагаю 27 июля помянуть всех детей, погибших от рук украинских террористов. Убийцы должны понимать: день расплаты за совершённые чудовищные преступления неотвратим", - написал Слуцкий.
Установление такой даты было бы важным и верным шагом, считает он.
По данным Следственного комитета РФ, пишет Слуцкий, с 2014 года, когда киевский режим начал геноцид против своего же народа, в Донбассе погибло не менее 138 детей, причём самой маленькой жертве украинской агрессии было всего 27 дней. Ещё 444 ребёнка получили ранения различной степени тяжести.
От рук киевского режима дети гибнут не только на Донбассе. В Белгородской области при обстреле украинскими террористами в феврале погибла 12-летняя девочка. Многие дети остались сиротами из-за гибели родителей во время обстрелов и терактов. 17 июля во время теракта на Крымском мосту погибли родители 14-летней девочки, сама она находится в больнице. "Скорбный список можно продолжить и дальше", резюмировал Слуцкий.
Недавно Госдума создала парламентскую комиссию по расследованию преступлений в отношении детей со стороны киевского режима. Преступления киевского режима нарушали базовое право детей на жизнь, на образование, на охрану здоровья.
Инициатором выступила вице-спикер ГД Анна Кузнецова. Она рассказал, как в одной из школ Лисичанска "изверги из добровольческого отряда "Торнадо" обустроили „пыточную“. Детей истязали, насиловали, все это снимали на видео“. Задача расследования — сформировать доказательную базу, предать все материалы гласности, направить их в национальные парламенты других стран, добавила она.
Х Парламентские встречи в Совете Федерации
25 июня, 12:46
Вице-спикер ГД рассказала о преступлениях киевского режима против детей Госдума создаст парламентскую комиссию по расследованию преступлений в отношении детей со стороны киевского режима, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в интервью „Российской Газете“
 
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