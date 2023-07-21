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Григорий Болгарин: Флорентийская уния и борьба за Киевскую митрополию

Григорий Болгарин: Флорентийская уния и борьба за Киевскую митрополию - 21.07.2023 Украина.ру

Григорий Болгарин: Флорентийская уния и борьба за Киевскую митрополию

По состоянию на 1458 год половина старых русских епархий находилась во владениях не России (Великого княжества Московского), а в литовских и польских, но при этом подчинялись сидевшему в Москве Киевскому митрополиту. Литовского Великого князя и польского короля такое положение дел не устраивало

2023-07-21T18:00

2023-07-21T18:00

2023-07-21T18:00

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xv век

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Король Казимир пошёл простым путем – отнял у московского митрополита все православные епархии на территории Польши и Литвы и подчинил их своему отдельному митрополиту.В 1439 году на соборе во Флоренции была заключена так называемая Флорентийская уния. Хорошо известный нам по созданию греко-католической или униатской церкви собор в Бресте был далеко не самой первой попыткой папы Римского и католической церкви поглотить православие. В середине XV века для этого сложились более чем благоприятствующие предпосылки.Ограбленная крестоносцами, а затем практически всеми монархиями Европы Византийская империя смогла вернуть себе политическую независимость, но теперь содрогалась под ударами турок-османов. До падения Константинополя оставалось всего 14 лет. Стараясь предотвратить неизбежную катастрофу, византийский император и церковная верхушка Константинопольского патриархата согласились с предложением Римского папы Евгения IV подписать унию в надежде, что католики помогут им войсками и деньгами.Также горячим сторонником унии был и Киевский митрополит Исидор – сам по происхождению грек. Его избрали на митрополию сами церковники вопреки желанию московского князя Василия II. В 1439 году Исидор поставил свою подпись на Флорентийской унии после присутствовавшего на соборе императора Византии Иоанна Палеолога – автократора ромеев, и двух представителей Александрийской патриархии.Однако унию ни на Руси, ни в самой Византии кроме императора и верхушки церковного клира никто не принял.Во-первых, простой народ и церковники считали это предательством истинной веры, после которого о рае можно забыть.Во-вторых, папу Евгения IV не считало истинным папой даже большинство европейских государей – это было время, когда в Западной Европе состоялся Базельский собор, на котором был избран так называемый антипапа Феликс V. Евгения не признавали даже в Польше и Великом княжестве Литовском, которые владели половиной Киевской метрополии, так что Флорентийский собор со всех сторон выглядел предприятием нелегитимным.Исидор с этим, однако, мириться не хотел, на службе в Москве первым, в соответствии с уложениями Флорентийской унии, помянул при служении Римского папу, за что и был арестован, а затем ему позволили бежать.В 1448 году митрополитом Киевским без его утверждения в Константинопольской патриархии стал ставленник московского Василия II Рязанский епископ Иона. Фактически это событие считается началом автокефалии Русской православной церкви. Во многом ей способствовал и тот факт, что через пять лет Константинополь под ударами турок-османов в конце концов пал.К тому времени бывший Киевский митрополит Исидор успел послужить на разных должностях в Риме, вернулся в Константинополь, участвовал в его обороне, попал в плен. Туркам вместо него был представлен переодетый труп, поэтому Исидора погнали на невольничий рынок, как обычного пленника, но он сумел бежать. После своего чудесного спасения Исидор успел к 1458 году побывать архиепископом на Кипре, а 20 апреля 1458 года он получил титулярный сан патриарха Константинопольского.Тогда же после совещания с кардиналами и Исидором избранный в 1455 году папа Каллист III, не добившись покорения всей Русской Церкви, задумал разделить её на две части. Его желания совпали с устремлениями польского короля, одновременно являвшегося и Великим князем литовским.Будущему поглощению подлежали девять православных епархий: Брянская (Черниговская), Смоленская, Перемышльская, Туровская, Луцкая, Владимирская, Холмская, Полоцкая и Галицкая. Рим принял решение отобрать их у сидящего в Москве митрополита Ионы и передать их другому митрополиту. Исидор согласился передать эту часть Киевской митрополии своему ученику, так же принявшему Флорентийскую унию, Григорию Болгарину.Бывший Константинопольский патриарх Григорий Мамма, также униат, лишённый впоследствии кафедры за приверженность Риму, возвёл Григория в сан Киевского митрополита Киевского. Григорий Болгарин был протодиаконом, то есть правой рукой и заместителем митрополита Исидора, когда тот отправлялся в Москву в 1435 году. В 1444 году он переехал в Рим, где и проживал до 1452 года. Потом Болгарин прибыл в Константинополь, где его назначили игуменом монастыря, возведённого в честь святого Димитрия.В течение десяти лет Григорий Болгарин занимался укреплением своей власти и введением унии. Однако, убедившись со временем в бесполезности своих попыток ввести унию, чему сопротивлялось подавляющее большинство прихожан и клира, и в номинальности своего положения, в 1469 году он отправил в Константинополь своего посланника с дарами и с просьбой к патриарху Дионисию дать ему благословенную грамоту на Литву, и на Москву. Патриарх благословил Григория и утвердил в сане митрополита. Воссоединившись тем самым с православной Церковью, то ли искренне то ли притворно, митрополит Григорий Болгарин в 1469 году снова передал главенство над Киевской митрополией на территории Литвы и Польши Константинопольскому патриарху.С 1448 по 1469 года Киевская митрополия на территории Польско-Литовского государства в составе Русской Церкви являлась автокефальной. В 1469 году верующие епархии в Литве и Польше признали Григория Болгарина митрополитом, после чего преемники святителя Ионы перестали называться Киевскими митрополитами. Юго-Западные епархии Русской Церкви образовали отдельную, Киевскую, митрополию в составе Константинопольского Патриархата. Ее епископы стали выбирать для себя отдельного митрополита. Первым таким митрополитом Киевским после Григория Болгарина стал Мисаил. Кафедра Киевского митрополита находилась сначала в Вильно, при дворе Великого князя Литовского, иногда перебиралась в Новогрудок, и только затем перебралась в Киев.Первосвятители Русской Церкви, получившие автокефалию, стали называться "Митрополитами всея Руси", а предстоятели Киевской митрополии в составе Константинопольского Патриархата – "Митрополитами Киевскими и всея Руси".Митрополит Киевский Григорий II Болгарин скончался в начале 1474 года в Новгороде-Волынском, по другим сведениям, в Новогрудке, где его и похоронили. Однако затеянный Исидором и его последователем Григорием Болгариным раскол продолжился далее сначала Брестской унией, а теперь их духовными последователями – президентами Порошенко и Зеленским, которые проводят новое планомерное уничтожение Русской православной церкви на юго-западных землях.

https://ukraina.ru/20191127/1025827519.html

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Алексей Стаценко

история, история украины, православие, митрополит, киев, уния, великое княжество литовское, xv век