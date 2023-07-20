https://ukraina.ru/20230720/1048136188.html
Захарова раскритиковала Запад, проигнорировавший теракт на Крымском мосту
Захарова раскритиковала Запад, проигнорировавший теракт на Крымском мосту - 20.07.2023 Украина.ру
Захарова раскритиковала Запад, проигнорировавший теракт на Крымском мосту
Международное сообщество "не заметило" атаку на Крымский мост и гибель мирных граждан в результате нее. Об этом заявила 20 июля на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
2023-07-20T11:39
2023-07-20T11:39
2023-07-20T11:39
крымский мост
запад
зарубежье
захарова
теракт
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103206/62/1032066228_0:104:2758:1655_1920x0_80_0_0_0b6800f1a1aa321739bebcae03db6eb1.jpg
"Вы посмотрите реакцию международного сообщества - никто не заметил ни атаку, ни убитых мирных жителей, ни девочку, пережившую ад на земле. А ведь они просто ехали по мосту. Я напомню: обычно Запад берет истории куда как меньше этой по ужасу, по трагедии, по трагизму, и делают из них настоящие информационные кампании. Только тогда, когда эти образы обслуживают их идеологемы", - возмутилась Захарова.Когда же что-то начинает не вписываться в их мировоззрение - "им не интересна судьба детей", добавила она.В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека - семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.
https://ukraina.ru/20230720/1048130796.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103206/62/1032066228_171:0:2711:1905_1920x0_80_0_0_ecbae19639dd1825329c88cfacce375b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крымский мост, запад, зарубежье, захарова, теракт, новости
Крымский мост, Запад, Зарубежье, Захарова, теракт, Новости
Захарова раскритиковала Запад, проигнорировавший теракт на Крымском мосту
Международное сообщество "не заметило" атаку на Крымский мост и гибель мирных граждан в результате нее. Об этом заявила 20 июля на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
"Вы посмотрите реакцию международного сообщества - никто не заметил ни атаку, ни убитых мирных жителей, ни девочку, пережившую ад на земле. А ведь они просто ехали по мосту. Я напомню: обычно Запад берет истории куда как меньше этой по ужасу, по трагедии, по трагизму, и делают из них настоящие информационные кампании. Только тогда, когда эти образы обслуживают их идеологемы", - возмутилась Захарова.
Когда же что-то начинает не вписываться в их мировоззрение - "им не интересна судьба детей", добавила она.
В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека - семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.