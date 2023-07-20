https://ukraina.ru/20230720/1048136188.html

Захарова раскритиковала Запад, проигнорировавший теракт на Крымском мосту

Захарова раскритиковала Запад, проигнорировавший теракт на Крымском мосту - 20.07.2023 Украина.ру

Захарова раскритиковала Запад, проигнорировавший теракт на Крымском мосту

Международное сообщество "не заметило" атаку на Крымский мост и гибель мирных граждан в результате нее. Об этом заявила 20 июля на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова

2023-07-20T11:39

2023-07-20T11:39

2023-07-20T11:39

крымский мост

запад

зарубежье

захарова

теракт

новости

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"Вы посмотрите реакцию международного сообщества - никто не заметил ни атаку, ни убитых мирных жителей, ни девочку, пережившую ад на земле. А ведь они просто ехали по мосту. Я напомню: обычно Запад берет истории куда как меньше этой по ужасу, по трагедии, по трагизму, и делают из них настоящие информационные кампании. Только тогда, когда эти образы обслуживают их идеологемы", - возмутилась Захарова.Когда же что-то начинает не вписываться в их мировоззрение - "им не интересна судьба детей", добавила она.В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека - семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.

https://ukraina.ru/20230720/1048130796.html

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крымский мост, запад, зарубежье, захарова, теракт, новости