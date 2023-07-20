Захарова раскритиковала Запад, проигнорировавший теракт на Крымском мосту - 20.07.2023 Украина.ру
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Захарова раскритиковала Запад, проигнорировавший теракт на Крымском мосту
Захарова раскритиковала Запад, проигнорировавший теракт на Крымском мосту - 20.07.2023 Украина.ру
Захарова раскритиковала Запад, проигнорировавший теракт на Крымском мосту
Международное сообщество "не заметило" атаку на Крымский мост и гибель мирных граждан в результате нее. Об этом заявила 20 июля на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
2023-07-20T11:39
2023-07-20T11:39
крымский мост
запад
зарубежье
захарова
теракт
новости
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"Вы посмотрите реакцию международного сообщества - никто не заметил ни атаку, ни убитых мирных жителей, ни девочку, пережившую ад на земле. А ведь они просто ехали по мосту. Я напомню: обычно Запад берет истории куда как меньше этой по ужасу, по трагедии, по трагизму, и делают из них настоящие информационные кампании. Только тогда, когда эти образы обслуживают их идеологемы", - возмутилась Захарова.Когда же что-то начинает не вписываться в их мировоззрение - "им не интересна судьба детей", добавила она.В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека - семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.
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крымский мост, запад, зарубежье, захарова, теракт, новости
Крымский мост, Запад, Зарубежье, Захарова, теракт, Новости

Захарова раскритиковала Запад, проигнорировавший теракт на Крымском мосту

11:39 20.07.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Международное сообщество "не заметило" атаку на Крымский мост и гибель мирных граждан в результате нее. Об этом заявила 20 июля на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
"Вы посмотрите реакцию международного сообщества - никто не заметил ни атаку, ни убитых мирных жителей, ни девочку, пережившую ад на земле. А ведь они просто ехали по мосту. Я напомню: обычно Запад берет истории куда как меньше этой по ужасу, по трагедии, по трагизму, и делают из них настоящие информационные кампании. Только тогда, когда эти образы обслуживают их идеологемы", - возмутилась Захарова.
Когда же что-то начинает не вписываться в их мировоззрение - "им не интересна судьба детей", добавила она.
В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека - семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
09:33
Танкеры, с которых могли атаковать Крымский мост, приписаны к портам Мальты и ГрецииТанкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade, которые, как утверждает хакерская группировка RaHDit, могли использоваться для запуска беспилотных катеров по Крымскому мосту, ходят под флагами Маршалловых островов и Либерии, а приписаны к портам Мальты и Греции
 
Крымский мостЗападЗарубежьеЗахароватерактНовости
 
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