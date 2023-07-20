В результате атаки беспилотников на северо-западе Крыма погиб ребёнок - Аксёнов - 20.07.2023 Украина.ру
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В результате атаки беспилотников на северо-западе Крыма погиб ребёнок - Аксёнов
В результате атаки беспилотников на северо-западе Крыма погиб ребёнок - Аксёнов - 20.07.2023 Украина.ру
В результате атаки беспилотников на северо-западе Крыма погиб ребёнок - Аксёнов
В результате атаки беспилотников на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания, погиб ребёнок. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов 20 июля
2023-07-20T09:35
2023-07-20T09:35
новости
крым
беспилотники
бпла
атака
сергей аксенов
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20 июля Украина атаковала северо-запад Крыма с помощью беспилотников, сказал Аксёнов. На месте работают профильные службы, добавил глава Крыма.Как сообщают авторы телеграм-канал "Mash на волне", погибшая проживала в посёлке Раздольное. 14-летняя девочка ушла из дома на прогулку, чтобы встретить с подругой рассвет. Беспилотник атаковал продуктовый магазин, когда девочка проходила рядом. В это время она говорила с родителями по телефону."Её доставили в операционный зал ЦРБ в пять часов утра уже без сознания, дыхания и сердечной деятельности, с расширенными зрачками. Реанимационные действия не помогли", - говорится в сообщении телеграм-канала.В ночь на 28 июля Украина предприняла попытку атаки по объектам в Крыму с помощью 28 беспилотников. Семнадцать украинских беспилотников были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО). Еще 11 БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение.17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате теракта была повреждена автодорожная часть Крымского моста. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок. Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, крым, беспилотники, бпла, атака, сергей аксенов
Новости, Крым, беспилотники, БПЛА, атака, Сергей Аксенов

В результате атаки беспилотников на северо-западе Крыма погиб ребёнок - Аксёнов

09:35 20.07.2023
 
© РИА Новости . Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
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В результате атаки беспилотников на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания, погиб ребёнок. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов 20 июля
20 июля Украина атаковала северо-запад Крыма с помощью беспилотников, сказал Аксёнов. На месте работают профильные службы, добавил глава Крыма.
"К сожалению, не обошлось без жертв – погибла девочка-подросток. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким", - написал Аксёнов.
Как сообщают авторы телеграм-канал "Mash на волне", погибшая проживала в посёлке Раздольное. 14-летняя девочка ушла из дома на прогулку, чтобы встретить с подругой рассвет. Беспилотник атаковал продуктовый магазин, когда девочка проходила рядом. В это время она говорила с родителями по телефону.
"Её доставили в операционный зал ЦРБ в пять часов утра уже без сознания, дыхания и сердечной деятельности, с расширенными зрачками. Реанимационные действия не помогли", - говорится в сообщении телеграм-канала.
В ночь на 28 июля Украина предприняла попытку атаки по объектам в Крыму с помощью 28 беспилотников. Семнадцать украинских беспилотников были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО). Еще 11 БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение.
17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате теракта была повреждена автодорожная часть Крымского моста. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок.
Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
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