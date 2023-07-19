Константинов посчитал, сколько времени понадобится на ликвидацию последствий пожара на крымском полигоне - 19.07.2023 Украина.ру
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Константинов посчитал, сколько времени понадобится на ликвидацию последствий пожара на крымском полигоне
Константинов посчитал, сколько времени понадобится на ликвидацию последствий пожара на крымском полигоне - 19.07.2023 Украина.ру
Константинов посчитал, сколько времени понадобится на ликвидацию последствий пожара на крымском полигоне
На ликвидацию последствий пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма понадобится день-два. Об этом 19 июля сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24"
2023-07-19T11:35
2023-07-19T11:35
крым
владимир константинов
пожар
полигон
новости
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"Ситуация динамичная, будем наблюдать за ситуацией, когда все прекратится, люди вернутся домой… По опыту, который у нас имеется, думаю, день-два. Это не длительная эвакуация", - заверил Константинов.Он уточнил, что детонация боеприпасов в районе пожара продолжается.Села, из которых эвакуируют население, взяты под охрану полиции.По его словам, эвакуация населения продолжается.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Организованы схемы объезда. Из четырех сел, расположенных рядом с полигоном, планируют эвакуировать более 2 тысяч человек.
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крым, владимир константинов, пожар, полигон, новости
Крым, Владимир Константинов, пожар, полигон, Новости

Константинов посчитал, сколько времени понадобится на ликвидацию последствий пожара на крымском полигоне

11:35 19.07.2023
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
Читать в
На ликвидацию последствий пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма понадобится день-два. Об этом 19 июля сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24"
"Ситуация динамичная, будем наблюдать за ситуацией, когда все прекратится, люди вернутся домой… По опыту, который у нас имеется, думаю, день-два. Это не длительная эвакуация", - заверил Константинов.
Он уточнил, что детонация боеприпасов в районе пожара продолжается.
Села, из которых эвакуируют население, взяты под охрану полиции.
"Поселки под охраной полиции. В этом плане все надежно", - сказал Константинов.
По его словам, эвакуация населения продолжается.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Организованы схемы объезда. Из четырех сел, расположенных рядом с полигоном, планируют эвакуировать более 2 тысяч человек.
Кирилл Буданов
10:52
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