https://ukraina.ru/20230719/1048109745.html

Константинов посчитал, сколько времени понадобится на ликвидацию последствий пожара на крымском полигоне

Константинов посчитал, сколько времени понадобится на ликвидацию последствий пожара на крымском полигоне - 19.07.2023 Украина.ру

Константинов посчитал, сколько времени понадобится на ликвидацию последствий пожара на крымском полигоне

На ликвидацию последствий пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма понадобится день-два. Об этом 19 июля сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24"

2023-07-19T11:35

2023-07-19T11:35

2023-07-19T11:35

крым

владимир константинов

пожар

полигон

новости

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"Ситуация динамичная, будем наблюдать за ситуацией, когда все прекратится, люди вернутся домой… По опыту, который у нас имеется, думаю, день-два. Это не длительная эвакуация", - заверил Константинов.Он уточнил, что детонация боеприпасов в районе пожара продолжается.Села, из которых эвакуируют население, взяты под охрану полиции.По его словам, эвакуация населения продолжается.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Организованы схемы объезда. Из четырех сел, расположенных рядом с полигоном, планируют эвакуировать более 2 тысяч человек.

https://ukraina.ru/20230719/1048108787.html

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2023

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крым, владимир константинов, пожар, полигон, новости