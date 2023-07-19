https://ukraina.ru/20230719/1048109745.html
Константинов посчитал, сколько времени понадобится на ликвидацию последствий пожара на крымском полигоне
Константинов посчитал, сколько времени понадобится на ликвидацию последствий пожара на крымском полигоне - 19.07.2023 Украина.ру
Константинов посчитал, сколько времени понадобится на ликвидацию последствий пожара на крымском полигоне
На ликвидацию последствий пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма понадобится день-два. Об этом 19 июля сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24"
2023-07-19T11:35
2023-07-19T11:35
2023-07-19T11:35
крым
владимир константинов
пожар
полигон
новости
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"Ситуация динамичная, будем наблюдать за ситуацией, когда все прекратится, люди вернутся домой… По опыту, который у нас имеется, думаю, день-два. Это не длительная эвакуация", - заверил Константинов.Он уточнил, что детонация боеприпасов в районе пожара продолжается.Села, из которых эвакуируют население, взяты под охрану полиции.По его словам, эвакуация населения продолжается.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Организованы схемы объезда. Из четырех сел, расположенных рядом с полигоном, планируют эвакуировать более 2 тысяч человек.
https://ukraina.ru/20230719/1048108787.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крым, владимир константинов, пожар, полигон, новости
Константинов посчитал, сколько времени понадобится на ликвидацию последствий пожара на крымском полигоне
На ликвидацию последствий пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма понадобится день-два. Об этом 19 июля сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24"
"Ситуация динамичная, будем наблюдать за ситуацией, когда все прекратится, люди вернутся домой… По опыту, который у нас имеется, думаю, день-два. Это не длительная эвакуация", - заверил Константинов.
Он уточнил, что детонация боеприпасов в районе пожара продолжается.
Села, из которых эвакуируют население, взяты под охрану полиции.
"Поселки под охраной полиции. В этом плане все надежно", - сказал Константинов.
По его словам, эвакуация населения продолжается.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Организованы схемы объезда. Из четырех сел, расположенных рядом с полигоном, планируют эвакуировать более 2 тысяч человек.