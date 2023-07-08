https://ukraina.ru/20230708/1047888740.html

Про иероглифы Мэй и Го и связанную с ними сложную историю отношений КНР и США. Развязка близка

Про иероглифы Мэй и Го и связанную с ними сложную историю отношений КНР и США. Развязка близка - 08.07.2023 Украина.ру

Про иероглифы Мэй и Го и связанную с ними сложную историю отношений КНР и США. Развязка близка

Как показывают события последнего времени, от состояния китайско-американских отношений, будь то косвенно или напрямую, зависит ситуация в зоне спецвоенной операции (СВО) на Украине. Это бесспорно, поскольку взаимосвязь очевидна. Как очевидно и то, что не стоит впадать в панику при любом заявлении Пекина или Вашингтона о перезагрузке отношений.

2023-07-08T12:46

2023-07-08T12:46

2023-07-08T12:46

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мао цзэдун

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Чтобы адекватно понять нынешнее состояние и спрогнозировать будущее развитие отношений между КНР и США, необходимо заглянуть в историю, проанализировать прошлое и нынешнее состояние взаимоотношений между этими двумя крупнейшими мировыми державами.1840-е годы отметились началом, как называют в китайской историографии, века национального позора для Китая. Именно тогда началась колонизация европейскими державами слабого и отсталого, веками закрытого от иноземного влияния, Китая. Поражения в двух Опиумных войнах на долгие 100 лет повергли Китай в зависимое от Запада, а затем и Японии положение, отсталость, и междоусобицы. Сто лет позора, нельзя не отметить, отразились и на мировоззрении современных китайцев. В то время, когда в англичанах, французах, немцах и японцах китайцы так или иначе они видят агрессоров, то с американцами дела обстоят немного по-другому. На протяжении более чем столетия в отношениях между Китаем и США были сложные моменты. Но благодаря своей же пропаганде запомнили китайцы в основном времена, когда американцы были союзниками чанкайшистского Китая и партнерами по противостоянию с СССР во времена Мао. Союзнический, чанкайшистский период, кстати, хорошо и не совсем верно отображён в китайском кинематографе последних тридцати лет. Галантные блондины-лётчики помогают гоминьдановским войскам громить японцев. В партизанских отрядах Мао Цзэдуна можно увидеть наивных, но с горячими сердцами американских добровольцев, флиртующих с китайскими девушками-партизанками. Постепенно, вслед за ростом противоречий, что не парадоксально, десятилетие за десятилетием в китайцах вырабатывался образ Прекрасного Государства, именно так с чьей-то легкой руки вот уже более ста лет и записываются США двумя иероглифами, − Мэй и Го. Теперь же, судя по тому, как развиваются отношения между двумя крупнейшими экономиками мира, Китай и США всё-таки стали соперниками. Впрочем, то сближение, на которое шли обе страны в течении последних 50 лет, вряд ли можно назвать искренним и устойчивым. Всё, что сторонние наблюдатели считали проявлениями дружбы и хороших отношений между КНР и США, по сути своей всегда имело скрытые смыслы, разрыв отношений рано или поздно должен быть назреть, − слишком уж они разные.Но, вернёмся к истории. В течении трёхсот лет маньчжурского владычества, Китай жил в условиях угнетения ханьского большинства (ханьцы - самая большая этническая группа страны) небольшой группой варварских маньчжурских знамён, или кланов. Именно феодальное владычество маньчжур, как считается, и стало причиной отсталости Китая от стран Европы и Японии. В период правления маньчжурской династии Цин Пётр I прорубил окно в Европу, и Россия заявила свои права на звание великой державы, в Англии произошла промышленная революция, в 1789 году во Франции начались потрясения Великой революции. Мир стремительно развивался и рвался вперёд. Но в то же самое время Цинский Китай всё более замыкался в себя, погружался в невежество, отрицал необходимость развития. А в 1776 году на карте мира появились США, начавшие активно продвигаться с Атлантического побережья к побережью Тихоокеанскому. За Калифорнией были Гавайи и Филиппины, где американцы, в общем-то, с китайцами и встретились. Интересно то, что и по сей день многие китайцы ошибочно считают Америку далёкой, упуская из внимания тот факт, что по состоянию на 2023 год, на филиппинских островах расположено девять американских военных баз. Америка у Китая под боком.Вся история американского расширения в сторону Китая – это история войн. Сейчас в Китае это хорошо понимают, но до этого была Золотая лихорадка, тогда к американцам поплыли через океан сами китайцы и приняли участие в освоении Дикого Запада. Китайцы полюбили Америку и мечтали там найти своё счастье. Пять лет, с 1863 по 1868 гг. строили тихоокеанские железные дороги и тем самым вносили вклад в промышленный подъём США. Американцы отблагодарили трудолюбивых гастарбайтеров по-американски - в 1862 году приняв закон, запрещающий массовую иммиграцию китайцев и лишая их возможности становиться гражданами Прекрасной страны. После поражения в Опиумных войнах за китайцами закрепилось позорное звание "больных людей Азии". Как к больным к китайцам относились и в США.К концу маньчжурского владычества западные державы пушками продвигали колонизацию Китая. В китайской историографии считается, что среди европейских держав наибольший вред Китаю принесли англичане и французы, а Российская Империя захватила самую большую территорию. США же, занятые захватом бывших испанских колоний, не приняли деятельного участия в колонизации Китая, но выступили за "политику открытых дверей", т.е., по сути поддержали совместную эксплуатацию и раздел Китая между западными державами в их собственных интересах. Но это как-то осталось за полями общественных дискуссий, до недавнего времени к американцам в Китае относились с почтением.С падением династии Цин и провозглашением первой республики Чан Кайши пытался заигрывать с Англией и США, но в самые трудные годы, с 1931 по 1942 год, прагматичные англосаксы не оказывали Китаю никакой существенной помощи в его борьбе с Японией. Китай в прямом смысле этого слова выживал лишь за счёт помощи, поступающей из СССР. Ситуация изменилась с нападением Японии на Пёрл-Харбор. США сразу вспомнили о Китае, начали на кабальных условиях поддерживать гоминьдановское правительство и усиливать влияние на Чан Кайши. В 1945 году, после поражения милитаристской Японии, Чан Кайши, предчувствуя войну с армией коммунистов под руководством Мао Цзэдуна, подписал ряд неравноправных договоров с США, пожертвовав суверенитетом страны ради сохранения своей власти. Некоторые из соглашений здесь уместно будет упомянуть: в 1945 году были переданы США исключительные права на контроль за национальной валютой, то, что нынче делает МВФ с развивающимися бедными странами, в 1946 году военные корабли США получили свободный заход во все китайские порты и гавани. В том же 1946 году соответствующее распоряжение наделило американских граждан правом экстерриториальности, а все отрасли китайской промышленности были открыты для поглощения американским бизнесом. Американцы могли жить, покупать землю, строить дома, вести дела в Китае также как сами китайцы. Американцы завладели ни много ни мало правом на принятие решений по внутренним и внешним делам. И в тоже время китайцы, находящиеся в США на правах неграждан, так и оставались лишенными каких-либо прав.Но наступил 1949 год. Вслед за образованием КНР американские политики заняли враждебную по отношению к народной республике позицию, разместив Седьмой флот в тайваньском проливе и помешав Мао Цзэдуну установить коммунистическую власть на острове. Спустя год Мао воздал американцам по заслугам, хорошо потрепав войска Макартура: недооценка сил китайских добровольцев привела на первом этапе Корейской войны к катастрофическим для объединенных сил Запада последствиям.После Корейской войны был Вьетнам, где Китай и США вступили в очередное напряженное противостояние, закончившееся в 1975 поражением США. Парадоксально то, что в то же самое время американским политикам уже было понятно, перефразируя классиков, что Мао – это та голова, которой пальцы в рот класть не надо: с конца 1960 годов, несмотря на идеологические разногласия Пекин и Вашингтон начали прощупывать точки соприкосновения. И общность интересов была найдена. Чтобы доказать свою решимость в борьбе против советского ревизионизма Мао пошёл ва-банк, и весна 1969 года ознаменовалась открытым военным конфликтом с СССР. Таким образом Мао полностью вышел из сферы влияния СССР, отошёл от восточноевропейского соцлагеря и убедил Никсона в искренности своих намерений дружить с американским империализмом. Сотрудничество с Китаем в 1970 годы позволило США вновь получить мощного союзника по противостоянию с СССР. Два десятилетия, вплоть до 1989 года, Китай проводил открытую враждебную политику по отношению к СССР. Последним недружественным жестом Пекина была поддержка афганских душманов. Говорят, что в Афганистан из Китая шло не только вооружение: американским мулам, на которых перевозились оружие и продовольствие для скрывающихся в горах противников просоветской кабульской власти, не подходила гористая афганская местность. Поэтому, якобы, американцами были закуплены в южной китайской провинции Юньнань значительное количество ослов и местных выносливых лошадей. Где здесь правда, а где вымысел – сейчас уже не узнать, как и не узнать то, о чём думал Мао, когда шёл на сближение с крупнейшей империалистической державой. Но мнение о том, что Мао, как истинный сын своего народа, хорошо знал китайскую историю и прекрасно понимал, что противостояние с противником, как бесконечный путь хитрости и обмана, имеет право на существование. Пойдя на обострение отношений с СССР, умирающий Мао обеспечил свою страну потоком иностранных инвестиций, которые и вывели Китай из многовековой отсталости и, как мы сейчас видим, сделали его ведущей мировой державой.Но Мао вряд ли мог предвидеть скорое изменение геополитической обстановки. Вслед за политическими потрясениями в Восточной Европе и распадом СССР, в отношениях между Китаем и США оголились самые важные, идеологические, противоречия. Китай стал главным идеологическим противником США. Спустя 30 лет можно говорить о том, что после декабря 1991 года начался сложный процесс сдерживания развития и уничтожения Китая как суверенного государства, исповедующего отличную от США идеологию. На первых порах, несмотря на то, что Китай явно предстал перед США врагом и конкурентом, часть вашингтонских политиков всё ещё искренне верила, что американо-китайское экономическое партнёрство может и без объявления войны привести к стратегической победе Вашингтона. Именно об этом писал тот же Никсон в своей книге "1999: победа без войны". Все три десятилетия с момента объявления политики рыночных реформ, китайские либералы-западники также соглашались со стареющим президентом, предрекали скорое падение социализма в Китае и этим самым притупляли бдительность Вашингтона. И когда вашингтонские идеологи однажды проснулись и поняли, что распада Китая по образцу СССР всё-таки не будет, на дворе уже стоял 2010 год. В Пекине поменялась власть. Новая власть в лице Си Цзиньпина опиралась на прорывные достижения в различных областях экономики и науки. Новая реальность подорвала американскую уверенность в "системном преимуществе" и нанесла сильный удар по укоренившимся у вашингтонских политиков чувстве превосходства. Поэтому с 2010 года, если присмотреться, США усилили давление на Китай. Вслед за обострением напряженности вокруг Тайваня, США инициировали торговые, технологические, финансовые войны, провоцировали напряжённость в межэтнических отношениях, финансировали секту Фалуньгун и диссидентское движение. Много вопросов у Пекина и к Вашингтону по происхождению атипичной пневмонии и недавней коронавирусной инфекции.Мировые СМИ широко обсуждают вероятность китайско-американского конфликта за Тайвань. Но в самом Китае всё громче говорят именно об идеологическом противостоянии между двумя странами. Вероятность войны идей Мао Цзэдуна с демократическими ценностями Запада не муссируется в прессе, не "идёт на экспорт", но обсуждается в обществе. И как признают многие, конфликт России с коллективным Западом на Украине лишь отдаляет неизбежность противостояние с США за сохранение социалистического строя и национальной независимости Китая. Как скоро всё начнётся и каким образом будут развиваться дальнейшие события – покажет время.

https://ukraina.ru/20230630/1047697870.html

https://ukraina.ru/20230620/1047416006.html

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2023

Азат Рахманов

Азат Рахманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Азат Рахманов

эксклюзив, зарубежье, сша, китай, россия (рф), мао цзэдун