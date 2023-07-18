https://ukraina.ru/20230718/1048082809.html
Минобороны Норвегии заказало тысячу карманных беспилотников для Украины
Минобороны Норвегии заказало тысячу карманных беспилотников для Украины - 18.07.2023 Украина.ру
Минобороны Норвегии заказало тысячу карманных беспилотников для Украины
Министерство обороны Норвегии заказало у компании Teledyne FLIR Defense беспилотные летательные аппараты Black Hornet для использования на Украине. Об этом 17 июля сообщили на сайте производителя
2023-07-18T11:44
2023-07-18T11:44
2023-07-18T11:48
беспилотники
зарубежье
норвегия
украина
минобороны
новости
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Кроме самих дронов ведомство закупит у компании запасные части, обеспечит техническое обслуживание и обучение украинских операторов и инструкторов.По данным производителя, летом прошлого года Норвегия уже передавала украинским силам почти 300 систем Black Hornet через возглавляемый Великобританией Международный фонд.Передаваемые карманные беспилотники весят всего 33 грамма, их размеры не превышают 17 сантиметров. Они почти бесшумные, могут летать до 25 минут, передают пользователю видимое и тепловое видео в режиме реального времени.На прошлой неделе министр обороны Норвегии заявил, что страна в рамках нового пакета помощи предоставит Украине дополнительные единицы ЗРК NASAMS и беспилотные летательные аппараты собственного производства Black Hornet. Помимо военной техники, Норвегия намерена направить продовольствие для украинских военных. По словам Грама, королевство передаст Украине 150 тысяч пайков.Россия не раз подчеркивала, что военная помощь Запада Украине только затягивает конфликт.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
беспилотники, зарубежье, норвегия, украина, минобороны, новости
беспилотники, Зарубежье, Норвегия, Украина, Минобороны, Новости
Минобороны Норвегии заказало тысячу карманных беспилотников для Украины
11:44 18.07.2023 (обновлено: 11:48 18.07.2023)
Министерство обороны Норвегии заказало у компании Teledyne FLIR Defense беспилотные летательные аппараты Black Hornet для использования на Украине. Об этом 17 июля сообщили на сайте производителя
Кроме самих дронов ведомство закупит у компании запасные части, обеспечит техническое обслуживание и обучение украинских операторов и инструкторов.
По данным производителя
, летом прошлого года Норвегия уже передавала украинским силам почти 300 систем Black Hornet через возглавляемый Великобританией Международный фонд.
"Украина очень довольна предыдущими поставками из Норвегии разведывательных беспилотников такого типа", — сказал министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.
Передаваемые карманные беспилотники весят всего 33 грамма, их размеры не превышают 17 сантиметров. Они почти бесшумные, могут летать до 25 минут, передают пользователю видимое и тепловое видео в режиме реального времени.
На прошлой неделе министр обороны Норвегии заявил, что страна в рамках нового пакета помощи предоставит Украине дополнительные единицы ЗРК NASAMS и беспилотные летательные аппараты собственного производства Black Hornet. Помимо военной техники, Норвегия намерена направить продовольствие для украинских военных. По словам Грама, королевство передаст Украине 150 тысяч пайков.
Россия не раз подчеркивала, что военная помощь Запада Украине только затягивает конфликт.