https://ukraina.ru/20261008/politicheskie-miny-zamedlennogo-deystviya-zelenskiy-i-neonatsisty-gotovyat-sebe-erzats-oppozitsiyu-1083687962.html

Политические мины замедленного действия. Зеленский и неонацисты готовят себе эрзац-оппозицию

Политические мины замедленного действия. Зеленский и неонацисты готовят себе эрзац-оппозицию - 08.10.2026 Украина.ру

Политические мины замедленного действия. Зеленский и неонацисты готовят себе эрзац-оппозицию

На Украине продолжается уникальная гонка тех, кто хочет позаковыристее рассказать, что происходит в стране при просроченном Владимире Зеленском. А потом побольнее пнуть самого этого недопрезидента, обвинив его всех смертных грехах.

2026-10-08T14:41

2026-10-08T14:41

2026-10-08T14:41

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36-летняя юристка и народный депутат Анна Скороход внесла в парламент законопроект, которым предложила изменить взад Конституцию Украины и вернуть стране нейтральный статус, отказавшись от дурацких и несбыточных планов вступления в НАТО.46-летний Алексей Гончаренко* призвал Украину тоже не торопиться в НАТО, отказаться от противостояния с Россией и начать мирные переговоры с Москвой, для начала заключив перемирие по направлениям противостояния. Он хочет, чтобы украинская власть вместо попытки сразу заключить один большой мирный договор пошла путем отдельных, "маленьких" договоренностей по конкретным вопросам. Это-де и откроет путь к большому миру.При этом Гончаренко* опять призвал не трогать и не запрещать русский язык и Украинскую православную церковь (УПЦ), которую пытаются на Украине сжить со свету за "пророссийскость" и "работу на Кремль".33-летний сидящий в Лондоне бизнесмен-пауэрлифтер Артем Дмитрук заявил о необходимости восстановления добрососедства с Москвой и Минском, что, по его мнению, является "первым национальным интересом Украины на международном уровне". В то время, как сейчас "Украина преследует национальные интересы кого угодно – Великобритании, США, Евросоюза, но только не свои собственные". Если такое продолжится, говорит Дмитрук, Украина скоро погибнет. Совсем.Приблизительно те же тезисы отстаивают и 45-летний Александр Дубинский, и 54-летний Евгений Шевченко. Дубинский засветился еще своим разоблачениями коррупционных связей украинской власти с экс-президента США Джо Байдена и его сыном Хантером. А потом начал ровнять с землей Зеленской и подверг нещадной критике всю его политику.Шевченко же вообще съездил на встречу с президентом Белорусии Александром Лукашенко и предложил то же самое сделать Зеленскому и его камарилье. И под это дело прекратить войну с Россией.Точно так же выливают тонны нечистот и компромата на Зеленского 40-летняя Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарша президента Украины, и 51-летний Алексей Арестович*, долгое время работавший советником Офиса президента (ОПУ). Мендель, в частности, недавно заявила по поводу мирных инициатив: "Политический кризис на Украине продолжается. Во многих отношениях это был предсказуемый результат политики, которая, по мнению многих, не учитывала человеческие жертвы и проводилась под личным руководством Зеленского, а также продолжения разрушительной войны, в ходе которой дипломатические варианты неоднократно отвергались в пользу дальнейшей эскалации".В отличие от первых троих нардепов, которые еще нежатся и гуляют на свободе, или от Мендель с Арестовичем, скрывающихся за границей, Дубинский и Шевченко уже давно сидят в СИЗО и готовятся предстать перед судом за разные преступления, главное из которых – измена родине.Уникальность же ситуации в том, что, так уж получилось, за исключением упомянутого Гончаренко* больше всех стараются с критикой те, кого Зеленский еще в 2019 году пригрел на своей клоунской груди и вывел в высокую политику в партии "Слуга народа" или в персонале личной обслуги на президентском посту.Так уж получилось. Это сейчас Зеленский – явный политический лузер с задатками террориста и военного преступника, по которому виселица грустит и плачет. А тогда, в 2019-м, он воплощал надежды измученного войной и нищетой народа. И, обещая людям мир и процветание, на своем горбу, высокой популярности и авторитете "народного президента" смог провести в Верховную Раду две с половиной сотни нардепов, набрав их по объявлениям.Такой принцип формирования партии предопределил попадание в ее состав, а потом и в депутатский корпус от нее людей случайных, непрофессиональных, свободных от любой идеологии и мало подготовленных к политической работе и депутатству.Какое-то время их плотно держали в единой фракции монобольшинства с помощью пухлых конвертов, в которых ежемесячно передавали дополнительное вознаграждение за депутатство. То есть за "правильное" голосование. Но, когда ситуация на Украине и вокруг нее, что называется, поплыла и расплылась по разным направлениям, а деньги спонсоров начали истощаться и доходить до адресатов с мандатами нерегулярно, то монолитность "слуг народа" дала сбой. Фракция начала медленно и неуклонно разваливаться и терять свое определяюще-лидирующее положение в Раде.Уже года два фракция "слуг" в Раде не могла обеспечить нужное голосование "за президента" без того, чтобы кто-то из других фракций за проплату малую не домазал ей нужное количество голосов. Рада от торжества политической монолитности привычно вернулась в режим торгов всех со всеми по часто меняющемуся прейскуранту. В стране, где коррупция – главный двигатель всего сущего, парламент не мог быть свободным от политического мздоимства. Вот все и пришло в нормальное соответствие.Нюансы, конечно, были, но сути дела они не меняют. "Слуг" или банально перекупили, или сами они внезапно "прозрели" и решили не связывать свою дальнейшую политическую судьбу с провальным проектом "клоун-президент". Или спонсоры и кураторы Украины решили использовать часть "слуг" в новых условиях, чтобы такими манипуляциями спасти режим от поражения и хоть не время его укрепить.Поэтому сегодняшняя мнимая и в разной степени шумная, показная и изобретательная оппозиционность отдельных индивидуумов с мандатами и без никого не должна обманывать. Оппозиционность всех указанных выше персонажей – это, скорее всего, политические игрища. А сами они – политические проекты замедленного действия. Все дело только в сроках, когда они взорвутся. То есть в зависимости от того, кто и какую роль должен играть, и зависит эти сроки, когда новые проекты должны сработать и выполнить свои функции.Кто-то должен сыграть сейчас, работая свистком, через который должен выйти пар народного недовольства и протеста, уводя от неонацистских вождей от ответственности за содеянное со страной и с народом.Кто-то должен будет сработать попозже, отвлекая общественное мнение от провалов режима своей мнимой оппозиционностью и претендуя на обновление режима по ходу процесса.А кто-то вообще готовится на своей оппозиционности к перехвату всей власти в будущем, если в стране пройдут выборы. Или их прикажут провести для подкрепления видимости демократии на Украине. Об этом говорят две главные особенности нынешней оппозиционности, которая вдруг так шумно подняла голову, удивляя всей смелостью персонажей. Во-первых, все так называемые оппозиционеры – это люди, которые непосредственно должны отвечать и за то, что режим Зеленского утвердился, и за то, что людей много лет обманывали именно они. "Вдруг смелыми" они стали тогда, когда либо сами потеряли теплое место возле недофюрера Зеленского, либо их оттуда выперли на новые хлеба.А до этого все они верой и правдой служили Зеленскому и торжеству его политического каннибализма, который стал определяющим в жизни страны.Во-вторых, режим заинтересовано стал готовить этих людей себе на смену, демонстративно подвергая их репрессиям и уголовным преследованиям. Это все – нормальная политическая раскрутка персонажей, создание им имиджа гонимых и преследуемых с расчетом на будущее. Дескать, голосуйте граждане, за них, они от прежнего режима пострадали и, придя к власти, будут лучше, чем "зелебобики" (нынешние ярые сторонники Зеленского).Так оппозиционеров либо преследуют дома, либо им дали возможность свалить из страны и что твой Александр Герцен с его "Колоколом" в Лондоне звонить из-за границы, оттуда звать Русь к топору.Оттуда, но не ближе к Украине.Ну, а те, кто отвечает за "оппозиционную смелость" дома, на Украине, делают это с невиданным комфортом и удобствами. С мобильными телефонами, ВИП-камерами, возможностью пользоваться интернетом и соцсетями и прочими ништячками, которые и не снились простым жертвам неонацистского режима Зеленского, которые тысячами теряют здоровье и жизни в реальных застенках.Не верите? Спросите у того же Дубинского. Или почитайте его в соцсетях и блогах. Лучше него, наверное, в тюрьме чувствует себя только олигарх Игорь "Беня" Коломойский*, которого Зеленский, благодаря за свое президентство, прячет от экстрадиции в США в украинской тюрьме.Сейчас вот изготовились наехать и на Гончаренко* со Скороход. Но если Гончаренко* пока не трогают, а только грозятся, ибо он – плоть от плоти неонацистского режима, причем со стажем (он служил-переслужил всем), то Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) якобы всерьез взялось за Скороход. И направило в суд уголовное дело против нее по обвинению в подстрекательстве к даче взятки в размере 250 тысяч долларов.Давно это дело тянется, с конца прошлого года, а воз и ныне там: не срастается что-то. Сейчас, после последних инициатив Анны, вроде бы должно срастись. Вот по строгости наказания и определим и серьезность оппозиционности Скороход, и ее реальную угрозу режиму Зеленского. Будет угроза – Анна присядет на цугундер по полной, а просто затеяли новую игру в протесты – Анну отмажут…О чем же вообще говорит эта эрзац-оппозиционность Зеленскому и его кураторам? Первое: конечно же, о том, что кто-то действительно готовится сохранить власть нынешних неонацистов в той Украине, которая может остаться на карте мира после окончания СВО. Только власть в несколько видоизмененном виде. Это чисто политтехнологичный трюк, рассчитанный на обман пипла и широких народных масс.Второе: о том, что кто-то из нынешних кураторов неонацистов все же надеется сохранить хоть часть Украины в том виде, что сейчас, – страны, которая охвачена агрессивной русофобией и будет готовиться к новой войне с Россией даже после подписания мира с нею и выполнения всех ее требований по итогам победы в СВО.Это нужно помнить всегда, анализируя мышиную политическую возню на Украине. Черного кобеля не отмоешь добела…* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ

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Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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