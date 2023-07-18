https://ukraina.ru/20230718/1048080832.html

Чтоб связь не прерывалась! Генераторы для связистов от Украина.ру. ВИДЕО

Чтоб связь не прерывалась! Генераторы для связистов от Украина.ру. ВИДЕО - 18.07.2023 Украина.ру

Чтоб связь не прерывалась! Генераторы для связистов от Украина.ру. ВИДЕО

Благодаря нашими подписчиками мы приобрели генераторы для батальона связи 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Результат на видео. Генераторы вручены нашим бойцам.

2023-07-18T10:46

2023-07-18T10:46

2023-07-18T10:46

видео

спецоперация

сво

гуманитарная помощь

связь

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Это не единственное, что требуется связистам для несения службы. Огромное количество разных мелочей на фронте является расходниками, но они необходимы для эффективной борьбы с врагом. Сбор продолжается. Каждый ваш рубль расходуется не зря. Это реальная поддержка, которая приближает день нашей победы над врагом. Номер счета для перевода: 2202 2061 6264 2040

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, спецоперация, сво, гуманитарная помощь, связь, видео