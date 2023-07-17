"Цинично и чудовищно": МИД России осудил реакцию Украины на теракт с жертвами - 17.07.2023 Украина.ру
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"Цинично и чудовищно": МИД России осудил реакцию Украины на теракт с жертвами
"Цинично и чудовищно": МИД России осудил реакцию Украины на теракт с жертвами - 17.07.2023 Украина.ру
"Цинично и чудовищно": МИД России осудил реакцию Украины на теракт с жертвами
Россия решительно осуждает террористическую атаку против Крымского моста, который является сугубо гражданским объектом. Об этом 17 июля заявили на сайте министерства иностранных дел России
2023-07-17T14:52
2023-07-17T14:57
крымский мост
жертвы
мид рф
теракт
новости
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"Циничной и чудовищной была реакция ряда украинских парламентариев на трагедию семьи Кулик. Они стали глумиться над людским горем, что позволяет сделать выводы об уровне нравственного и психического развития киевских политиков", - отметили в министерстве.Дипломаты указали, что в случае, если будет выявлено западное происхождение надводных беспилотных аппаратов, атаковавших мост, и роль стран Запада в планировании, спонсорстве и осуществлении этой операции, то "это подтвердит их соучастие в террористической деятельности киевского режима".Все попытки нарушить транспортное сообщение с полуостровом и оторвать Крым от остальной части России являются заведомо невыполнимыми, заявили в МИД.В понедельник ночью Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибла семейная пара (Алексей и Наталья Кулик, жители Новооскольского городского округа Белгородской области, следовавшие по мосту на легковом автомобиле). Их 14-летняя дочь Ангелина осталась сиротой и была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
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крымский мост, жертвы, мид рф, теракт, новости
Крымский мост, жертвы, МИД РФ, теракт, Новости

"Цинично и чудовищно": МИД России осудил реакцию Украины на теракт с жертвами

14:52 17.07.2023 (обновлено: 14:57 17.07.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Россия решительно осуждает террористическую атаку против Крымского моста, который является сугубо гражданским объектом. Об этом 17 июля заявили на сайте министерства иностранных дел России
"Циничной и чудовищной была реакция ряда украинских парламентариев на трагедию семьи Кулик. Они стали глумиться над людским горем, что позволяет сделать выводы об уровне нравственного и психического развития киевских политиков", - отметили в министерстве.
Дипломаты указали, что в случае, если будет выявлено западное происхождение надводных беспилотных аппаратов, атаковавших мост, и роль стран Запада в планировании, спонсорстве и осуществлении этой операции, то "это подтвердит их соучастие в террористической деятельности киевского режима".
"Рассчитываем, что международное сообщество и профильные многосторонние структуры проявят принципиальность и дадут надлежащую оценку очередному преступлению украинских властей", - отметили дипломаты.
Все попытки нарушить транспортное сообщение с полуостровом и оторвать Крым от остальной части России являются заведомо невыполнимыми, заявили в МИД.
В понедельник ночью Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибла семейная пара (Алексей и Наталья Кулик, жители Новооскольского городского округа Белгородской области, следовавшие по мосту на легковом автомобиле). Их 14-летняя дочь Ангелина осталась сиротой и была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
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