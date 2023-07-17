https://ukraina.ru/20230717/1048065862.html

"Цинично и чудовищно": МИД России осудил реакцию Украины на теракт с жертвами

"Цинично и чудовищно": МИД России осудил реакцию Украины на теракт с жертвами - 17.07.2023 Украина.ру

"Цинично и чудовищно": МИД России осудил реакцию Украины на теракт с жертвами

Россия решительно осуждает террористическую атаку против Крымского моста, который является сугубо гражданским объектом. Об этом 17 июля заявили на сайте министерства иностранных дел России

2023-07-17T14:52

2023-07-17T14:52

2023-07-17T14:57

крымский мост

жертвы

мид рф

теракт

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102092/35/1020923515_0:58:2746:1603_1920x0_80_0_0_98c6df656fde7d25217704725e1a4076.jpg.webp

"Циничной и чудовищной была реакция ряда украинских парламентариев на трагедию семьи Кулик. Они стали глумиться над людским горем, что позволяет сделать выводы об уровне нравственного и психического развития киевских политиков", - отметили в министерстве.Дипломаты указали, что в случае, если будет выявлено западное происхождение надводных беспилотных аппаратов, атаковавших мост, и роль стран Запада в планировании, спонсорстве и осуществлении этой операции, то "это подтвердит их соучастие в террористической деятельности киевского режима".Все попытки нарушить транспортное сообщение с полуостровом и оторвать Крым от остальной части России являются заведомо невыполнимыми, заявили в МИД.В понедельник ночью Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибла семейная пара (Алексей и Наталья Кулик, жители Новооскольского городского округа Белгородской области, следовавшие по мосту на легковом автомобиле). Их 14-летняя дочь Ангелина осталась сиротой и была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.

https://ukraina.ru/20230717/1048060251.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

крымский мост, жертвы, мид рф, теракт, новости