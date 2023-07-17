https://ukraina.ru/20230717/1048057639.html
"Отсечь Украину от Чёрного моря". Сенатор Джабаров рассказал, как устранить угрозу Крыму
"Отсечь Украину от Чёрного моря". Сенатор Джабаров рассказал, как устранить угрозу Крыму - 17.07.2023 Украина.ру
"Отсечь Украину от Чёрного моря". Сенатор Джабаров рассказал, как устранить угрозу Крыму
Украина должна быть полностью отсечена от Чёрного моря, заявил 17 июля сенатор РФ Владимир Джабаров в своём телеграм-канале
2023-07-17T11:48
2023-07-17T11:48
2023-07-17T11:48
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Угрозу Крыму со стороны киевского режима можно устранить, отрезав Украине выход к Чёрному морю, считает сенатор РФ Владимир Джабаров. Так сенатор прокомментировал теракт на Крымском мосту в ночь на 17 июля.Джабаров также прокомментировал предложение депутат Верховной Рады Алексея Гончарука представить к высшим госнаградам причастных к теракту на Крымском мосту, в результате которого погибли двое человек и ранен ребёнок.Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. При этом повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок получил травмы, его родители погибли.В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен в 3:05 17 июля двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.
https://ukraina.ru/20230717/1048053292.html
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новости, россия (рф), крым, крымский мост, владимир джабаров, киевский режим, одесса, николаев
Новости, Россия (РФ), Крым, Крымский мост, Владимир Джабаров, киевский режим, Одесса, Николаев
"Отсечь Украину от Чёрного моря". Сенатор Джабаров рассказал, как устранить угрозу Крыму
Украина должна быть полностью отсечена от Чёрного моря, заявил 17 июля сенатор РФ Владимир Джабаров в своём телеграм-канале
Угрозу Крыму со стороны киевского режима можно устранить, отрезав Украине выход к Чёрному морю, считает сенатор РФ Владимир Джабаров. Так сенатор прокомментировал теракт на Крымском мосту в ночь на 17 июля.
"Украина должна быть полностью отсечена от Черного моря, иначе угрозы Крыму будут повторяться вновь и вновь. Одесса и Николаев вновь должны стать русскими регионами", - написал Джабаров.
Джабаров также прокомментировал предложение депутат Верховной Рады Алексея Гончарука представить к высшим госнаградам причастных к теракту на Крымском мосту, в результате которого погибли двое человек и ранен ребёнок.
"Скажите, ну не мрази нацистские?" - написал Джабаров.
Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. При этом повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок получил травмы, его родители погибли.
В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен в 3:05 17 июля двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.