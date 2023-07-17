https://ukraina.ru/20230717/1048057639.html

"Отсечь Украину от Чёрного моря". Сенатор Джабаров рассказал, как устранить угрозу Крыму

"Отсечь Украину от Чёрного моря". Сенатор Джабаров рассказал, как устранить угрозу Крыму - 17.07.2023 Украина.ру

"Отсечь Украину от Чёрного моря". Сенатор Джабаров рассказал, как устранить угрозу Крыму

Украина должна быть полностью отсечена от Чёрного моря, заявил 17 июля сенатор РФ Владимир Джабаров в своём телеграм-канале

2023-07-17T11:48

2023-07-17T11:48

2023-07-17T11:48

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Угрозу Крыму со стороны киевского режима можно устранить, отрезав Украине выход к Чёрному морю, считает сенатор РФ Владимир Джабаров. Так сенатор прокомментировал теракт на Крымском мосту в ночь на 17 июля.Джабаров также прокомментировал предложение депутат Верховной Рады Алексея Гончарука представить к высшим госнаградам причастных к теракту на Крымском мосту, в результате которого погибли двое человек и ранен ребёнок.Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. При этом повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок получил травмы, его родители погибли.В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен в 3:05 17 июля двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.

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новости, россия (рф), крым, крымский мост, владимир джабаров, киевский режим, одесса, николаев