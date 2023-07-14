https://ukraina.ru/20230714/1048024832.html

Владимир Евсеев: После бессмысленных жертв на юге ВСУ продолжат, как маньяк, бросаться на нашу оборону

Владимир Евсеев: После бессмысленных жертв на юге ВСУ продолжат, как маньяк, бросаться на нашу оборону - 14.07.2023 Украина.ру

Владимир Евсеев: После бессмысленных жертв на юге ВСУ продолжат, как маньяк, бросаться на нашу оборону

Украинский народ должен знать, что бездарное руководство бросило в мясорубку десятки тысяч военнослужащих, которые были убиты и ранены за полтора месяца, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-07-14T16:19

2023-07-14T16:19

2023-07-14T16:19

интервью

евсеев

всу

харьковская область

сумская область

киев

луцк

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красный лиман

владимир путин

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Украинские власти эвакуируют местное население в Харьковской и Сумской областях. Крупные градообразующие предприятия уже вывезены на Запад, а мэр Харькова Терехов постоянно сообщает на всевозможных каналах, что Харьков — форпост незалежной Украины.- Владимир Валерьевич, каковы планы противника в этих регионах?- Очевидно, если бы они собирались наступать, никакой эвакуации бы не было. Речь идет об обороне, тем более что там создаются оборонительные лини. Преступный киевский режим ведет себя так, как он может. Он всячески провоцирует Россию, нанося удары с прилегающей территории по Белгородской и Брянской областям, а теперь начинает эвакуировать предприятия, готовясь к обороне.Похоже, в Киеве задумались над тем, что после неудачного наступления на Крым они могут потерять территории. По минимальным оценкам потери в ходе наступления 4 июня составили 30 тысяч убитыми и 40 тысяч ранеными. Если бы столько не потеряли, то может быть, формированных корпусов было достаточно для обороны Сумской и Харьковской областей. А их наполовину выбили.При потерях в 40-50% личного состава части отводятся на переформирование. Киевский режим ведет себя как маньяк. Плюс ко всему он играет в короткую. Ему нужен краткий успех перед саммитом НАТО, например. Решения принимаются из политической целесообразности, а не из военной.Зачем нужно было за Бахмут класть 100 тысяч человек? Огромнейшие потери совершенно не оправдывают себя. И они до сих пор пытаются там наступать и ослабляют другие направления. Дошло до того, что начали отступать сами, потому что части, которые наступали на сватовском направлении, слишком обескровлены и не способны к оборонительным действиям. Киевский режим сам себе создает проблемы.С военной точки зрения так не наступают. Если у вас нет достаточного количества сил, зачем вы организовали это наступление. А может вас вынудили идти в это наступление внешние и внутренние политические причины? Когда на Западе заявляют, что Украину примут в упрощенном порядке в НАТО после мирного соглашения, возникает вопрос: зачем это нужно России?Киевский режим и его западные союзники делают все, чтобы этот режим был свергнут. Они и дальше будут терять территории, ненужно было провоцировать Россию с 2014 года. Власти США, Великобритании, Польши делают все, чтобы Украина перестала существовать.- Тревожит то, что киевский режим в качестве очередного вундерваффе получил от Запада кассетные боеприпасы, которые особенно эффективны на открытой местности. А нашим войскам придется идти в атаку по полям…- Давайте будем объективны. Кассетные боеприпасы есть у нас и у них. А украинская сторона применяет кассетные боеприпасы с 2014 года. Мины-лепесток разве не кассетными боеприпасами доставлялись к цели? Сейчас речь идет только о масштабах боевого применения и о расстоянии, с которого эти удары могут наноситься. То есть изменятся носители.На Угледарском направлении уже было применение кассетных боеприпасов. Личный состав укрылся в окопах и блиндажах, потерь никаких не было. С одной стороны, площадь поражения больше, но если личный состав защищен окопами и блиндажами, потери минимальные, а поражающий эффект намного меньше, потому что этот боеприпас меньшей мощности. Их эффективность резко снижается даже в листве, а сейчас как раз деревья покрыты листвой.С другой стороны, разве теперь мы не можем использовать кассетные боеприпасы после того, как они их применили? У нас имеется много эффективных боеприпасов такого типа. Их боевое применение будет резко расширено. ВСУ сейчас сами находятся на открытой местности, на Запорожском направлении, на Южнодонецком, на Угледарском. Там они получат по полной схеме.- Можно ли рассчитывать на то, что если наступление ВСУ закончилось ожидаемой мясорубкой, военная помощь Запада будет снижаться?- Посмотрите, какой холодный прием Зеленскому был оказан на саммите НАТО. Несмотря на огромные поставки вооружения - вдумайтесь им поставили 2,5 млн снарядов, около 300 танков... При этом эффект был минимальный при потерях личного состава в 70 тысяч человек убитыми и ранеными.При этом огромное количество техник горело, и Запад это видел до саммита. Наступательный потенциал у них еще есть, есть резервы, но если они будут пытаться наступать дальше, то к концу августа потенциала не будет. Оптимальный вариант – прекратить наступление, но сделать это они не могут. Они начали наступать не потому что этого хотели, для этого были политические причины. Теперь же, если они остановятся, их будут подталкивать к продолжению войныУ вас есть резервы, мы обучили личный состав, почему вы его задействуете в бою. Но обучение шло максимум пять недель. Кого можно подготовить за такой срок? Но они хотят эффекта, а эффекта нет, поэтому они будут как маньяк бросаться, пока не обломают себе зубы.Они будут пытаться наступать в разных направлениях, пока у них есть резервы у них есть, но они вынуждены перебрасывать их на Сватовское и Купянское направление. Потому что там у них возникают проблемы, а купировать их можно только за счет резервов, которые были подготовлены для наступления на южном направлении.Соответственно, давление на южном направлении будет ослабевать. Уже есть факты, подтверждающие переброску некоторых батальонов на те направления, которые их беспокоят. А это, кроме Красного Лимана и Купянска, и ситуация вокруг Северска, Авдеевки. Они будут вынуждены бросать туда свои резервы, которые будут перемалываться.Другое дело, что на юге у них инициатива, мы пока не начали контратаковать, а там, куда перебрасывают, инициатива у нас. А перебрасывая войска с юга, он позволяют нам захватить инициативу и на юге. И как минимум вернуть для начала те позиции, которые мы потеряли. Тогда это будет говорить о бессмысленности жертв в количестве 70 тысяч военнослужащих.Украинский народ должен знать, что бездарное украинское руководство бросило в мясорубку десятки тысяч военнослужащих, которые были убиты и ранены за полтора месяца. То есть они должны задуматься, что за режим ими управляет.- Накануне ЧВК "Вагнер" сдала тяжелое вооружение Минобороны. История этой компании закончилась?- Нет, иначе президент с ними бы не встречался. Сдав оружие здесь, они получают его в Белоруссии. Обычно никто с собой тяжелое вооружение не возит. Если украинские части уходят на ротацию, разве они берут с собой тяжелое вооружение? Оно остается на линии фронта. ЧВК "Вагнер" хоронить рано. У ЧВК могут быть очень важные цели, в том числе на украинском направлении.- Например, Киев…- Разные, кто-то говорит - Луцк. Пусть они задумаются над тем, что не надо хоронить ЧВК "Вагнер". Если бы их хотели похоронить, президент Путин никогда бы с ними встречаться не стал.

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

https://ukraina.ru/20230714/1048019666.html

https://ukraina.ru/20230714/1048015249.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

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