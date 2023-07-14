https://ukraina.ru/20230714/1048013598.html

"Наемничество и сутенерство": Захарова рассказала, чем Запад помогает Украине

"Наемничество и сутенерство": Захарова рассказала, чем Запад помогает Украине - 14.07.2023 Украина.ру

"Наемничество и сутенерство": Захарова рассказала, чем Запад помогает Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 14 июля в своем телеграм-канале с иронией прокомментировала слова главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что Западу не стоит воспринимать предоставляемую Украине помощь как благотворительность

2023-07-14T12:16

2023-07-14T12:16

2023-07-14T12:49

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благотворительность

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"Права на 100%. Это не благотворительность. Это наемничество и сутенерство", - написала Захарова.На днях президент Украины Владимир Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, по его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс.Высокопоставленные чиновники из США и Великобритании, как отмечает Financial Times, заявили, что Украина должна быть благодарна за помощь и не переходить сразу к следующему пункту в своем списке пожеланий по оружию.В четверг глава дипведомства Финляндии отметила, что среди стран Запада должно быть понимание, что помощь Украине не стоит воспринимать как благотворительность, так как Киев якобы "сражается" за них.

https://ukraina.ru/20230714/1048011654.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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нато, захарова, новости, финляндия, зарубежье, украина, благотворительность