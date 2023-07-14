https://ukraina.ru/20230714/1048013598.html
"Наемничество и сутенерство": Захарова рассказала, чем Запад помогает Украине
"Наемничество и сутенерство": Захарова рассказала, чем Запад помогает Украине - 14.07.2023 Украина.ру
"Наемничество и сутенерство": Захарова рассказала, чем Запад помогает Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 14 июля в своем телеграм-канале с иронией прокомментировала слова главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что Западу не стоит воспринимать предоставляемую Украине помощь как благотворительность
2023-07-14T12:16
2023-07-14T12:16
2023-07-14T12:49
нато
захарова
новости
финляндия
зарубежье
украина
благотворительность
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"Права на 100%. Это не благотворительность. Это наемничество и сутенерство", - написала Захарова.На днях президент Украины Владимир Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, по его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс.Высокопоставленные чиновники из США и Великобритании, как отмечает Financial Times, заявили, что Украина должна быть благодарна за помощь и не переходить сразу к следующему пункту в своем списке пожеланий по оружию.В четверг глава дипведомства Финляндии отметила, что среди стран Запада должно быть понимание, что помощь Украине не стоит воспринимать как благотворительность, так как Киев якобы "сражается" за них.
https://ukraina.ru/20230714/1048011654.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, захарова, новости, финляндия, зарубежье, украина, благотворительность
НАТО, Захарова, Новости, Финляндия, Зарубежье, Украина, благотворительность
"Наемничество и сутенерство": Захарова рассказала, чем Запад помогает Украине
12:16 14.07.2023 (обновлено: 12:49 14.07.2023)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 14 июля в своем телеграм-канале с иронией прокомментировала слова главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что Западу не стоит воспринимать предоставляемую Украине помощь как благотворительность
"Права на 100%. Это не благотворительность. Это наемничество и сутенерство", - написала Захарова.
На днях президент Украины Владимир Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, по его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс.
Высокопоставленные чиновники из США и Великобритании, как отмечает Financial Times, заявили, что Украина должна быть благодарна за помощь и не переходить сразу к следующему пункту в своем списке пожеланий по оружию.
В четверг глава дипведомства Финляндии отметила, что среди стран Запада должно быть понимание, что помощь Украине не стоит воспринимать как благотворительность, так как Киев якобы "сражается" за них.