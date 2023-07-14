"Наемничество и сутенерство": Захарова рассказала, чем Запад помогает Украине - 14.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230714/1048013598.html
"Наемничество и сутенерство": Захарова рассказала, чем Запад помогает Украине
"Наемничество и сутенерство": Захарова рассказала, чем Запад помогает Украине - 14.07.2023 Украина.ру
"Наемничество и сутенерство": Захарова рассказала, чем Запад помогает Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 14 июля в своем телеграм-канале с иронией прокомментировала слова главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что Западу не стоит воспринимать предоставляемую Украине помощь как благотворительность
2023-07-14T12:16
2023-07-14T12:49
нато
захарова
новости
финляндия
зарубежье
украина
благотворительность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/45/1033444563_0:26:2833:1620_1920x0_80_0_0_8f406da79a3041874ce9dbd90e65b8d9.jpg
"Права на 100%. Это не благотворительность. Это наемничество и сутенерство", - написала Захарова.На днях президент Украины Владимир Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, по его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс.Высокопоставленные чиновники из США и Великобритании, как отмечает Financial Times, заявили, что Украина должна быть благодарна за помощь и не переходить сразу к следующему пункту в своем списке пожеланий по оружию.В четверг глава дипведомства Финляндии отметила, что среди стран Запада должно быть понимание, что помощь Украине не стоит воспринимать как благотворительность, так как Киев якобы "сражается" за них.
https://ukraina.ru/20230714/1048011654.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/45/1033444563_159:0:2676:1888_1920x0_80_0_0_85eea8842c9e3a9df673ab7f513d0b40.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
нато, захарова, новости, финляндия, зарубежье, украина, благотворительность
НАТО, Захарова, Новости, Финляндия, Зарубежье, Украина, благотворительность

"Наемничество и сутенерство": Захарова рассказала, чем Запад помогает Украине

12:16 14.07.2023 (обновлено: 12:49 14.07.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 14 июля в своем телеграм-канале с иронией прокомментировала слова главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что Западу не стоит воспринимать предоставляемую Украине помощь как благотворительность
"Права на 100%. Это не благотворительность. Это наемничество и сутенерство", - написала Захарова.
На днях президент Украины Владимир Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, по его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс.
Высокопоставленные чиновники из США и Великобритании, как отмечает Financial Times, заявили, что Украина должна быть благодарна за помощь и не переходить сразу к следующему пункту в своем списке пожеланий по оружию.
В четверг глава дипведомства Финляндии отметила, что среди стран Запада должно быть понимание, что помощь Украине не стоит воспринимать как благотворительность, так как Киев якобы "сражается" за них.
Дмитрий Кулеба
11:57
В НАТО не приняли, зато Украина преодолела психологический барьер - КулебаУкраину видят членом НАТО, ей удалось преодолеть психологический барьер, заявил Кулеба в интервью для всеукраиснкого телемарафона, цитирует издание "Европейская правда"
 
НАТОЗахароваНовостиФинляндияЗарубежьеУкраинаблаготворительность
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:26Александр Пелевин о культурном фронте, литературе травмы и о том, зачем нужно приезжать в Донецк
15:08Депутаты Рады призвали президента Грузии помиловать Саакашвили
14:33Константинопольский патриархат опроверг слухи о передаче Киево-Печерской лавры
14:18Медведев доложит Путину о подготовке бойцов на полигоне под Оренбургом к СВО
14:18"Засеять поля коноплей". У Зеленского раскрыли настоящие планы Украины на Крым
14:07Когда на Украину войдут войска НАТО и что будет с дальнобойными ракетами для ВСУ - Стариков. Видео
13:45Песков ответил на вопрос о встрече президентов РФ и Турции по зерновой сделке
13:43"По три-четыре штурма в день". Что происходит на фронте на авдеевском направлении
13:40Песков: конфликт на Украине закончится, когда этого захотят США
13:32В Пентагоне подтвердили доставку кассетных боеприпасов на Украину
13:10Washington Post: вопрос о членстве Украины в НАТО был глупым отвлекающим манёвром
13:04Кремль отреагировал на падение беспилотника рядом с Курской атомной электростанцией
13:00Повестка со стрельбой, перенос Рождества, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 июля
12:57Беспилотник рухнул в нескольких километрах от Курской атомной электростанции
12:54"Зеленского будут менять, он всех достал". Эксперты об итогах саммита НАТО
12:48Боксер Усик заявил о намерении стать президентом Украины
12:29Премьера первой рок-оперы об освобождении Донбасса прошла на уральском оборонном предприятии
12:25"Угодники идут легко, пророки — неохотно..." Как неонацисты Зеленского добивают украинское православие
12:19Сальдо: Киев бережёт западную технику, бросая пехоту ВСУ в "мясные штурмы"
12:18"Посчитаем всё до копейки". Назначено первое слушание по делу о водной блокаде Крыма - Константинов
Лента новостейМолния