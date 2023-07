https://ukraina.ru/20230713/1047998222.html

Байден указал Украине её место. Зеленский повёз в Киев плохие новости

На полях саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля президент Украины Владимир Зеленский провёл отдельную встречу с коллегой, от которого его страна зависит сильнее всего, - с американским лидером Джо Байденом

Накануне переговоров Зеленский анонсировал, что в центре внимания будут "безопасность Украины и всё, что её усилит". В частности он хотел поднять вопрос о поставках дальнобойного оружия, подчеркнув, что это решение зависит исключительно от США."Нам нужно дальнобойное оружие, этот дефицит никуда не делся", - заявил Зеленский за несколько часов до встречи с Байденом на совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.Настрой же американской стороны был иным: Белый дом собирался продолжить работу, которую вёл на протяжении последних недель перед саммитом в Вильнюсе – умерить ожидания Киева от поддержки Запада. В эфире телеканала ABC помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя предстоящие переговоры с Зеленским, напомнил, что любая страна перед тем, как вступить в НАТО, должна отвечать определённым требованиям в вопросе демократических реформ, и Украина – не исключение."[Страны НАТО намерены] работать с Украиной на пути к её членству в НАТО, но не готовы пригласить её сейчас же. Президент Зеленский, очевидно, придерживается другой точки зрения по этому вопросу. Президент Байден прямо изложит ему причины, свои соображения, как он это делал в телефонных разговорах и на встречах, а также внимательно выслушает президента Зеленского", - заявил представитель администрации.Именно США наравне с Германией стали теми странами, которые, как сообщили источники немецкого издания Bild, блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО. Байден всё чаще стал прямым текстом говорить, что в ближайшей перспективе ожидать вступления Украины в Североатлантический альянс не стоит - до завершения вооружённого конфликта уж точно. И в Вильнюсе повторил то же самое.Позже на пресс-конференции корреспондент издания Politico спросил Зеленского, почему, по его мнению, США и Германия выступили против упоминания в итоговой декларации саммита каких-либо сроков вступления Украины в НАТО."Я уверен, что предательской позиции не будет от Байдена и Щольца", - заявил он.По окончании переговоров президенты США и Украины выступили перед журналистами. Один из них поинтересовался у Зеленского: "как скоро после войны он хотели бы быть в НАТО?", но Байден не дал ему ответить, решив перевести эту серьёзную тему в шутку."Час и 20 минут! Вы, ребята, задаёте действительно проницательные вопросы", – сказал президент США.После этой фразы Зеленский улыбнулся, а днём ранее ему было совсем не до шуток. По пути в Вильнюс он в Twitter выражал недовольство отсутствием конкретных решений о сроках приглашения его страны в НАТО и назвал неопределённость партнёров слабостью. Члены делегации США были разгневаны этим твитом, рассказал американской газете The Washington Post один из чиновников. После чего, как пишет агентство Bloomberg, лидерам стран НАТО, когда Байден вернулся в свой отель, пришлось на общем ужине в первый день саммита призвать президента Украины остыть."Несмотря на энергичные усилия "младоевропейцев", США фактически блокировали вступление Украины в Альянс, оставив её в "зале бесконечного ожидания", - заявил в интервью РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Я надеюсь, мы наконец разобрались с вопросом о том, приветствуют или нет Украину в НАТО. Это произойдёт. Вы двигаетесь в верном направлении. Думаю, что всё упирается лишь в то, чтобы пережить следующие несколько месяцев", - заявил Байден, обращаясь к Зеленскому и членам украинской делегации.Последняя фраза здесь – не фигуральное выражение, а в прямом смысле пережить следующие несколько месяцев, учитывая продолжающееся контрнаступление ВСУ, которое складывается для украинских военных хуже некуда. Даже Белый дом говорит, что результаты не соответствуют ожиданиям Вашингтона. Затягивание украинского конфликта США вообще не на руку в свете грядущих в ноябре 2024 года президентских выборов – тогда американским политикам будет явно не до проблем Украины, собственные бы решить. По информации военных источников испанской газеты El Periodico, к декабрю станет ясно, будут ли США подталкивать Киев к переговорам с Москвой, к этому времени появится понимание, продвинулись ли ВСУ настолько, чтобы украинские власти были готово сесть за стол переговоров с представителями РФ.Настроение у Байдена после переговоров явно было шутливое."Плохие новости для Вас, господин Зеленский, - мы никуда не денемся, Вы застряли с нами", — сказал президент СШАВсе рассмеялись, включая самого Зеленского, но смешного в этих словах нет ничего, это действительно плохая новость для украинского президента. Америка уже настолько погрязла в своей русофобской риторике, что назад пути нет, надо продолжать идти к своей цели нанести России "стратегическое поражение", и главным инструментом (ни помощником, ни союзником, ни соратником, а именно инструментом в руках Вашингтона) стала Украина. И Украине уже никуда не деться с подводной лодки: это её гражданам придётся умирать на поле боя, чтобы воплотить американскую мечту по уничтожению России, ибо своих солдат страны НАТО и конкретно США направлять в бои на украинской земле не собираются. Это Украине придётся потом десятилетиями очищать свою территорию от неразорвавшихся кассетных снарядов (как доказали эксперты ООН, ВСУ уже применяла этот тип вооружений), которые могут сдетонировать в любой момент и убить или покалечить мирных жителей, детей в том числе."Моё мнение – это прямая угроза Зеленскому, прямое указание на то, что он не имеет никакой самостоятельности, не должен заигрываться сам и идти на поводу у англичан, немцев или французов. Задача Зеленского – помогать Байдену переизбраться на пост президента США. Скажут жечь украинских солдат в наступлении на Россию – должен сделать. Скажут сдаться – должен сдаться. И наказание за неповиновение – смена руководителя Украины на другого", – так шутку Байден украинскому коллеге трактует политтехнолог Марат Баширов.Вопросы вокруг военной политики США и их сферы интересов на Украине не зависят от личности самого украинского президента, отмечает профессор кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш, а положение Зеленского оставляет желать лучшего, учитывая тот факт, что провала украинского контрнаступления ухудшила общий настрой и самооценку НАТО."Не думаю, что между Зеленским и США есть доверие. США думают, что управляют всем миром, и президент Украины не сможет повлиять на них. В этом плане Зеленский "показывает зубки", показывает, что он может нарушать правила игры и подставлять своих коллег по НАТО. Другой вопрос, что это всё ни на что не повлияет", – добавляет эксперт.Можно сколько угодно произносить красивых слов о доверии и партнёрстве навеки, но язык тела ничего не скроет. Психолог Наталья Варская проанализировала поведение лидеров двух стран на открытой части встречи и своими выводами поделилась в комментарии телеканалу RT: "У Байдена старая школа, и он максимально закрыт. На Зеленского он смотрит как на подопытного кролика или как на собачку говорящую. Ему не важно и не интересно, что говорит Зеленский. Зеленский же делает "хорошую мину при плохой игре", нарочито смеётся. Он старается бодриться".Однако президент Украины явно чувствует себя не в своей тарелке, отмечает она."Глаза бегают. А когда вспоминает, что на собеседника надо смотреть, он таращит глаза. На лице Зеленского чаще всего страдальческое выражение. Он постоянно жестикулирует руками и жест практически один — разведение рук в стороны. Общий вид Зеленского жалкий и растерянный", - говорит Варская.По итогам переговоров Зеленский в Telegram-канале назвал встречу с Байденом хорошей и сильной."Встреча, по крайней мере, в два раза длиннее, чем планировалось, и именно такая содержательная, как надо. Если бы протокол не остановил встречу, мы говорили бы ещё дольше. Все темы: длительная поддержка, оружие, политика, НАТО. Чётко видим, как завершить эту войну нашей общей победой", - сказал президент Украины.Длились переговоры около часа, уточнил Байден, отметив, что Зеленский "казался очень удовлетворённым, когда расходились". Своими впечатлениями от встречи он поделился с журналистами в вильнюсском аэропорту перед вылетом в Хельсинки. По словам американского лидера, стороны достигли всех поставленных целей."Послушайте, единственное, что сейчас понимает Зеленский, это то, что не имеет значения, состоит он сейчас в НАТО или нет, пока у него есть обязательства", – заявил Байден.На вопрос, предоставил ли Зеленский новую информацию о ходе контрнаступления ВСУ, президент США ответил, что не считает допустимым обсуждать эту тему, однако добавил, что военные, участвовавшие в мероприятиях в рамках саммита НАТО, признали, что это "трудная задача".Будет ли решён вопрос с Крымом, поинтересовались журналисты. "17 других вопросов также должны быть в полной мере решены. Крым важен, но есть ещё много других дел", – сказал Байден.Корреспондент агентства Bloomberg спросила, рассматривает ли президент США возможность передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS, о которых она давно просила."Да, но они уже имеют эквивалент ATACMS, и больше всего им нужны артиллерийские снаряды. Мы над этим работаем", – ответил Байден.Накануне несколько чиновников рассказали газете The New York Times о "тихих дебатах" в Белом доме на этот счёт. С одной стороны, разговоры о поставках ATACMS активизировались из-за проблем с контрнаступлением ВСУ, которое "продвигается медленно". С другой стороны, Пентагон предупреждает, что арсенал таких дальнобойных ракет самих Штатов ограничен, и их передача Украине поставит под угрозу готовность в других горячих точках. ATACMS с момента разработки, с 1980-х годов, изготовлено всего-то около 4000 штук.На пресс-конференции в Вильнюсе Зеленскому тоже задали вопрос о поставках ATACMS, но он сказал, что лучше не поднимать этот вопрос, поскольку есть ожидания людей и военных, а решения пока нет."Зеленскому внушили, что он — центр Вселенной. Это не так. Его заставили поверить, что Украина имеет большое значение в глазах НАТО и Запада. Это не так", – констатировал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.По его словам, то, что мы наблюдаем сегодня на Украине, фактически описал в статье о будущем НАТО Джордж Сорос ещё в 1993 году: ключевой момент для НАТО — наличие врага, которым станет Россия, но НАТО не может воевать с Россией, потому что на родину будет возвращаться слишком много мешков с трупами."Поэтому НАТО необходимо найти источник восточноевропейской живой силы, к которому можно было бы добавить технологии НАТО, чтобы навредить России. Именно это сейчас происходит. Зеленский и остальная Украина должны осознать тот факт, что НАТО и Запад приносят их в жертву, что никого не волнует Украина. Украина никогда не будет членом НАТО. Ни за что и никогда. И саммит в Вильнюсе — лишь проявление этой реальности. И, может быть, теперь, когда это понимает Зеленский и когда украинские военные, вероятно, надеявшиеся на какое-то вмешательство НАТО, осознают реальность их неминуемой гибели, потому что смерть — единственное, что их ждёт, если этот конфликт продолжится, сами украинцы начнут просить мира", – заявил Риттер.

