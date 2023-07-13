https://ukraina.ru/20230713/1047985128.html

Вьетнамский и корейский сценарии. НАТО предлагает Киеву два пути

Вьетнамский и корейский сценарии. НАТО предлагает Киеву два пути - 13.07.2023 Украина.ру

Вьетнамский и корейский сценарии. НАТО предлагает Киеву два пути

Вильнюсский саммит НАТО закончился обещаниями продолжать накачивать Украину оружием и деньгами, если она сможет сохраниться как государство и продолжать представлять собой угрозу для России. Сначала мирный договор — потом укрепление Украины для новой войны. Но сможет ли Зеленский пойти на территориальные уступки, сохранив при этом власть?

2023-07-13T09:38

2023-07-13T09:38

2023-07-13T11:20

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С особым цинизмомВо-первых, не от кремлевской пропаганды, а от самого Столтенберга мы узнали, что НАТО готовит и тренирует украинские войска с 2014 года. Это подтверждает тезис о несамостоятельности украинского террора на Донбассе, о внешней природе украинского фашизма, о т. н. фашизме во внешней политике, о котором говорил еще Георгий Димитров, и который продуцируется странами Североатлантического альянса в слабых зависимых странах. Если проводить исторические параллели, то постмайданная Украина — это скорее Чили времен Аугусто Пиночета, чем Германия времен Гитлера.Во-вторых, мы узнали, что несмотря на то, что «Российская Федерация представляет собой наиболее значительную и непосредственную угрозу безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе», несмотря на то что «Россия должна немедленно прекратить эту незаконную агрессивную войну… и полностью и безоговорочно вывести все свои силы и технику с территории Украины в пределах ее международно признанных границ», НАТО не является врагом России и в альянсе «по-прежнему готовы поддерживать открытые каналы связи с Москвой, чтобы управлять рисками и снижать их, предотвращать эскалацию и повышать прозрачность».Главным врагом НАТО является Китай, «амбиции и политика принуждения которого бросают вызов нашим интересам». Пекину выдвинуты претензии в том, что он углубляет стратегическое партнерство с Россией, вырывается в технологические лидеры и, развиваясь, угрожает безопасности и ценностям НАТО, которые, по всей видимости, состоят в том, чтобы никто не развивался, кроме стран НАТО. Соответственно, альянс продолжит укреплять систему коллективной безопасности в космосе и сотрудничество с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе (читай: будет укреплять и вооружать антикитайский военный блок AUKUS). Данные пункты коммюнике неприкрыто, без пустых разговоров о демократии, провозглашают агрессивным империалистический курс гегемонии и доминирования. Любой, кто пытается вырваться из империалистической системы, объявляется врагом. А поскольку сегодня единственный шанс вырваться из этой системы — это интегрироваться в экономические блоки с Китаем, то НАТО заявляет: Россия может быть прощена, если откажется от отношений с Китаем и вернется в старое постсоветское состояние сырьевого придатка Запада. Требования по Украине здесь скорее частность, чем стратегия, поскольку, помимо этого, России предлагается вывести войска из Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, а по последним двум — отменить признание их независимости. Неприкрытые агрессивные двойные стандарты империализма особенно ярко видны в пункте коммюнике, где от Сербии требуют признать независимость Косова. Единого международного права для НАТО не существует, есть только интересы НАТО.Ну а чтобы Россия быстрее думала, НАТО переводит в режим высокой боеготовности 300 тысяч солдат, развертывая 8 многонациональных боевых групп в Восточной Европе.Предмет торгаЧто касается вступления в альянс Украины, правила (порядок, основанный на правилах, — главный пропагандистский нарратив США) тоже больше не нужны: план действий по членству (ПДЧ) в НАТО для Украины не является необходимым и вступить в альянс она сможет в любой момент, «когда союзники согласятся и будут выполнены необходимые условия». О наступлении заветного момента станет известно так: «Министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс в рамках адаптированной годовой национальной программы. Североатлантический союз поддержит Украину в проведении этих реформ на пути к будущему членству».ПДЧ вроде бы отменили, зато появилась некая неведомая «адаптированная национальная программа», пункты которой никому неизвестны. Соответственно, для вступления в НАТО от Украины требуют выполнить неизвестные условия, выполнение которых будут оценивать неизвестно когда и по неизвестным критериям. Впрочем, общие слова об условиях таки были сказаны. НАТО ожидает от Украины «демократических реформ и реформ сектора безопасности», заявила старший директор Совета национальной безопасности США по Европе Аманда Слоат, но на просьбу конкретизировать загадочно ответила, что «отчасти это задача Украины определить реформы и прогресс, который она планирует достичь». Не сильно пролил свет на конкретику и координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. — сказал он, добавив, что сначала нужно помочь Украине сохраниться как государству, а потом уже ее реформировать. Таким образом, первым и важнейшим условием возможного вступления Украины в НАТО обозначено наличие Украины как таковой, а до конца войны, то есть до подписания мирного договора, говорить о выполнении этого условия невозможно. Сначала мир, затем демократические реформы, борьба с коррупцией и модернизация сферы безопасности и только после этого обсуждение вступления в Североатлантический альянс.Глава МИД Украины Кулеба пожаловался на неопределенность условий, которые фактически нельзя выполнить. Но так и должно быть. Создаваемый Совет Украина-НАТО будет заниматься "продвижением политического диалога" и "совместными консультациями", т.е. не дает ничего такого, чего бы у Украины не было и так. Все, что нужно, уже сделано и США получили все, что хотели — захват европейских рынков и ослабление России без реальной угрозы ядерной войны. Если бы РФ сумела весной 2022 года провести СВО по разработанному плану, передел мира был бы несколько иным — США все-равно забрали бы европейские рынки, но СНГ осталось бы в зоне влияния России, возможно удалось бы создать военный блок в рамках ШОС. Сохранялся бы маловероятный, но все же ненулевой вариант создания одного из мировых полюсов вокруг России. Теперь остаются только США и Китай, и зона американского контроля сильно расширяется на восток, никаких нейтральных стран на границе РФ на Западе больше нет, но нет и непосредственной угрозы столкновения России с НАТО. Угрозу РФ будут создавать лимитрофы, большая часть из которых связана с ЕС, но не с США. Украине же в качестве поддержки для войны с Россией будут давать по 500 миллионов долларов в год для модернизации армии и полного перехода на стандарты НАТО. А дальше судьба Украины отдается в руки правительства Украины, которое либо победит в войне, либо проиграет, либо выйдет из нее с какими-то потерями, но сохранив государство и свою власть. И, похоже, предпочтительным для Запада является последний вариант, но остальные тоже могут быть приемлемыми.Зеленский все понял правильно, сказав, что членство Украины в НАТО Запад оставляет как предмет торга в будущих переговорах с Россией.Вьетнам или Корея?Сомнительные условия вступления в НАТО были дополнены сомнительными гарантиями безопасности от стран "Большой семерки".Они пообещали оказывать срочную военную помощь Украине в случае нового конфликта с Россией в будущем и в долгосрочной перспективе: поставлять "современную военную технику на суше, в воздухе и море", ускорить обмен разведданными и оказывать помощь в киберзащите, расширить подготовку украинских военных, способствовать развитию промышленной базы Украины, усиливать санкционное давление на Россию и проводить "немедленные консультации" с Украиной в случае нового вторжения."Сама декларация является рамочным общим документом. Следующий шаг – заключение системы двухсторонних договоров по безопасности между Украиной и странами-гарантами", — заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Это значит, что гарантии лишь объявлены, но никаких конкретных договоров пока нет.Такие гарантии выглядят странно, поскольку Запад и так делает все вышеперечисленное. Разговоры же о поддержке в случае новой войны, когда не закончена старая, намекает на то, что старую пора заканчивать, а заканчивать ее можно либо полной победой, либо полным поражением, либо временным компромиссом. Об этом сказал президент Чехии, в прошлом кадровый генерал НАТО Петр Павел: Такой посыл Зеленский вполне считал, что подтверждается его словами о необходимости продвижения на фронте: Скорее всего, к концу года, может быть к концу осени, нас так или иначе ждут мирные переговоры. Если до того времени у Украины не будет значительных побед (например, прорыва к Крыму) и при этом Украина откажется от переговоров, поддержку начнут потихоньку сворачивать, предоставляя Киеву дальше выкручиваться самостоятельно. Это так называемый афганский или вьетнамский сценарий, который для нынешних украинских властей может кончиться очень плохо. В случае вступления Украины в переговорный процесс, конфликт заморозится на тех позициях, на которых закрепятся стороны.Но сможет ли режим, провозгласивший России экзистенциальную войну и накачавший свое население идеями последней битвы с абсолютным злом, пойти на компромисс с этим абсолютным злом, сохранив внутреннюю легитимность? Украина — марионеточное государство, но кто конкретно будет исполнять роль управляющего империалистический центр не обязательно диктует. Любая группировка чиновников, силовиков, олигархов и криминала окажется зависимой от центра и, взяв власть, будет действовать примерно одинаково — открывать внешние рынки для ограбления страны империалистическим центром и давить внутренние права и свободы, чтобы зафиксировать такое положение вещей. Именно так выглядят все фашистские государства, появившиеся после Второй мировой войны (латиноамериканские хунты, африканские военные диктатуры и даже европейские режимы вроде греческих "черных полковников"), а ярчайшим примером, конечно, является режим Пиночета в Чили.С одной стороны, принять в НАТО и ЕС такую страну нельзя. Но это если по правилам, а с правилами сейчас, как видно, не очень. Те же страны Балтии с сегрегированным населением, институтом "негражданства" и массовыми посадками инакомыслящих вполне состоят в указанных организациях. И если группа Зеленского решит, что компромисс более выгоден, чем потеря западной поддержки, Украине могут предложить, скажем, вступление в ЕС (но не в НАТО) в обмен на территории. Конечно, без признания территориальных изменений, но просто по факту, как заморозку конфликта в духе какого-то "Минска-3". Это т.н. корейско-израильский сценарий. Корейский, поскольку проводится стабильная линия разграничения, израильский, поскольку Украина не вступает в НАТО, но получает от альянса все для ведения бесконечной войны малой интенсивности. Украина превращается в нестабильную зону на границе с РФ, которую продолжают накачивать ненавистью и оружием, превращается в перманентную террористическую угрозу, гораздо более проблемную, чем любой исламизм, поскольку украинца от русского не отличить ни фенотипически, ни культурно. Такой сценарий западные аналитики рассматривают как оптимальный уже давно и видимо с ним мы и будем иметь дело.

https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html

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